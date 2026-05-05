Le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG s’est ouvert sur un incident protocolaire, le club allemand ayant empêché ses adversaires de séjourner dans l’hôtel de leur choix à Munich, selon le site français Football365. L’équipe de Luis Enrique avait prévu de séjourner à l’Infinity Hotel, un établissement quatre étoiles situé à Unterschleissheim, à une quinzaine de minutes de l’Allianz Arena. Cependant, le Bayern a insisté pour réserver l’hôtel exclusivement pour ses propres besoins avant le match retour de mercredi.