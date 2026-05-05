AFP
Traduit par
Vincent Kompany et le Bayern Munich contraignent le PSG, tenant du titre de la Ligue des champions, à revoir dans l’urgence ses plans d’hébergement
Le Bayern s'installe à son hôtel avant son match de Ligue des champions
Le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG s’est ouvert sur un incident protocolaire, le club allemand ayant empêché ses adversaires de séjourner dans l’hôtel de leur choix à Munich, selon le site français Football365. L’équipe de Luis Enrique avait prévu de séjourner à l’Infinity Hotel, un établissement quatre étoiles situé à Unterschleissheim, à une quinzaine de minutes de l’Allianz Arena. Cependant, le Bayern a insisté pour réserver l’hôtel exclusivement pour ses propres besoins avant le match retour de mercredi.
- Getty Images Sport
Kompany clarifie la position du Bayern
Cette décision a contraint le PSG à modifier ses plans de voyage à la dernière minute, alors que le club cherche à se qualifier pour la finale après s'être imposé 5-4 lors du match aller. L'entraîneur du Bayern, Kompany, a clairement exprimé la position du club en évoquant la situation. « C'est notre ville ! Nous restons à l’Infinity », a tranché Kompany, refusant de renoncer à l’hôtel habituel du club. Une position approuvée par le directeur sportif Christoph Freund, qui a réaffirmé sa volonté de conserver « l’hôtel d’accueil » du Bayern.
Le PSG perd l'hôtel associé à ses succès passés en Ligue des champions
Le choix de l’hôtel revêtait une dimension symbolique pour le PSG. Les champions de France avaient déjà séjourné dans cet établissement lors de la finale de la Ligue des champions 2025 à Munich. À cette occasion, le club parisien avait réalisé une performance historique en battant l’Inter 5-0 pour soulever le trophée. Le PSG considérait donc ce lieu comme un porte-bonheur avant son retour en Bavière. En empêchant le PSG d’y séjourner à nouveau, le Bayern a privé le club parisien d’un cadre familier, étroitement associé à sa plus grande soirée européenne.
- Getty Images Sport
Le PSG se remobilise avant cette demi-finale décisive
Leurs plans initiaux ayant été contrariés et l'hôtel Hilton voisin étant indisponible en raison de travaux de rénovation, le PSG a dû trouver un autre lieu d'hébergement pour son séjour à Munich. L'équipe s'installera donc à l'hôtel Andaz de Schwabinger Tor, d'où elle se rendra à l'Allianz Arena pour sa dernière séance d'entraînement et ses obligations médiatiques d'avant-match. Malgré ces contretemps, le PSG reste déterminé à décrocher une place pour une nouvelle finale de Ligue des champions.