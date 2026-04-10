AFP
Traduit par
Vincent Kompany est « l'œil du cyclone », selon le PDG du Bayern Munich, qui affirme que l'entraîneur « rend chaque joueur meilleur »
La direction du Bayern salue l'impact immédiat de Kompany
Kompany s’est imposé comme une figure clé au Bayern, bénéficiant du soutien sans faille de la direction du club pour la transformation qu’il a menée à bien à l’Allianz Arena. Le manager belge, qui entame sa deuxième saison chez le géant de la Bundesliga, est salué pour avoir redynamisé le style de jeu et revigoré l’ambiance du groupe. Le président du Bayern, Dreesen, voit en Kompany une force stabilisatrice, soulignant que son leadership aide l’équipe à affronter sereinement les pressions de la compétition de haut niveau. Selon lui, la personnalité et l’autorité du coach lui valent déjà un respect général dans le football européen.
- AFP
« L'œil du cyclone »
Dans une interview accordée à Absolut Bayern, Dreesen a employé une métaphore saisissante pour décrire l’influence de l’entraîneur sur le groupe.
« Grâce à sa personnalité, à son expertise professionnelle et à son autorité naturelle, il s’est rapidement imposé comme une figure très respectée dans toute l’Europe », explique-t-il. « Vincent insiste sur le fait qu’il veut une équipe dotée de la puissance d’un ouragan – pour moi, il est l’œil de la tempête. Le calme qu’il dégage aide également l’équipe dans les phases les plus difficiles. »
« Kompany est un atout formidable pour le FC Bayern – en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Il a redonné du plaisir et de la joie de jouer, il rend chaque professionnel meilleur, et nos joueurs lui font confiance. »
Le Bayern vise les trois titres
L'arrivée de Kompany intervient à un moment crucial de la saison, alors que le Bayern est en lice pour remporter des titres majeurs dans plusieurs compétitions. Les « Rouges » occupent actuellement la tête du classement de la Bundesliga avec 73 points en 28 matches, soit neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième.
Sur la scène européenne, le club bavarois a consolidé ses chances de atteindre les demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant 2-1 sur la pelouse du Real Madrid lors de l’aller des quarts. Les réalisations de Luis Díaz et Harry Kane offrent un précieux avantage avant le retour à Munich. Enfin, le Bayern reste en course en Coupe d’Allemagne (DFB-Pokal), entretenant ainsi l’espoir d’un triplé historique si sa dynamique se confirme.
- AFP
Et maintenant ?
Le Bayern se recentre sur la Bundesliga et se prépare à recevoir St. Pauli ce week-end, avant de se replonger dans la Ligue des champions. Le match retour de son quart de finale contre le Real Madrid est programmé le 15 avril à l’Allianz Arena : l’équipe de Kompany devra préserver son avantage acquis à l’aller pour composter son billet pour les demi-finales.
Alors que le sacre en Bundesliga se rapproche et que les phases à élimination directe se profilent aussi bien en Ligue des champions qu’en Coupe d’Allemagne, les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour Kompany et son groupe.