Vincent Kompany est « l'œil du cyclone », selon le PDG du Bayern Munich, qui affirme que l'entraîneur « rend chaque joueur meilleur »

Dans une interview accordée à Absolut Bayern, Dreesen a employé une métaphore saisissante pour décrire l’influence de l’entraîneur sur le groupe.

« Grâce à sa personnalité, à son expertise professionnelle et à son autorité naturelle, il s’est rapidement imposé comme une figure très respectée dans toute l’Europe », explique-t-il. « Vincent insiste sur le fait qu’il veut une équipe dotée de la puissance d’un ouragan – pour moi, il est l’œil de la tempête. Le calme qu’il dégage aide également l’équipe dans les phases les plus difficiles. »

« Kompany est un atout formidable pour le FC Bayern – en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Il a redonné du plaisir et de la joie de jouer, il rend chaque professionnel meilleur, et nos joueurs lui font confiance. »