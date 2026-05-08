Vincent Kompany est-il à blâmer ? L'entraîneur du Bayern Munich est interrogé sur ses choix décisifs lors de la défaite contre le PSG, tandis qu'une légende salue l'impact de Michael Olise et Luis Diaz

Dietmar Hamann estime que le tenant du titre européen a exposé les failles du Bayern lors de cette demi-finale, que le club français a emportée 6-5 au score cumulé. L’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Bayern a directement pointé du doigt la ligne défensive haute de Kompany comme l’un des principaux facteurs d’échec face à une équipe de haut niveau. Hamann a souligné la facilité avec laquelle le PSG a exploité ce dispositif, notamment lorsque Ousmane Dembélé a ouvert le score dès la troisième minute, à la suite d’une percée explosive de Khvicha Kvaratskhelia sur le flanc gauche.

« La question de savoir s’il faut se présenter ainsi pendant 180 minutes face au PSG, c’est à Vincent Kompany qu’il faut la poser », a-t-il écrit dans sa chronique pour Sky Sport. Il a fait valoir qu’un pressing aussi agressif pouvait fonctionner en Bundesliga, mais qu’il exposait la défense dès que l’équipe affrontait des attaquants de classe mondiale, concluant : « Cela peut bien marcher en championnat national, mais pas quand on affronte les meilleurs. »

Malgré cette déception, Hamann a reconnu que la saison restait globalement positive, d’autant plus que le Bayern a déjà été sacré champion de Bundesliga. « Malgré son élimination de la Ligue des champions, le Bayern a réalisé une très bonne saison jusqu’à présent. Elle pourrait devenir exceptionnelle s’il remporte la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart le 23 mai », a-t-il ajouté.