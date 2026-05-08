L’ancien capitaine du Bayern, Lothar Matthäus, estime que le club doit rester fidèle à la philosophie offensive de Vincent Kompany, même si cela entraîne des risques défensifs.

« Avec un style de jeu aussi offensif, on ne peut pas tout défendre, bien sûr », a expliqué Matthäus, cité par Sport. « Bien sûr, ils ont encaissé beaucoup de buts, mais ils connaissent tout de même une très belle saison et sont sur le point de remporter le doublé. Ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions. »