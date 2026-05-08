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Vincent Kompany est encouragé à conserver ses principes offensifs malgré l’élimination en Ligue des champions, tandis que la légende du Bayern Munich analyse la défaite face au PSG
Matthaus approuve la philosophie offensive de Kompany malgré la défaite contre le PSG.
Le Bayern a vu son parcours en Ligue des champions prendre fin après avoir encaissé six buts en deux matches contre le PSG. Cette défaite a mis en évidence des faiblesses défensives, mais a également souligné l’approche offensive mise en place par Kompany. La vulnérabilité du Bayern ne s’est pas limitée à l’Europe. Les matches riches en buts disputés en Bundesliga contre Mayence (4-3) et Heidenheim (3-3) ont également révélé une défense qui peine à trouver le juste équilibre entre prise de risque et solidité défensive.
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Matthäus exhorte le Bayern à ne pas renoncer à son identité de jeu.
L’ancien capitaine du Bayern, Lothar Matthäus, estime que le club doit rester fidèle à la philosophie offensive de Vincent Kompany, même si cela entraîne des risques défensifs.
« Avec un style de jeu aussi offensif, on ne peut pas tout défendre, bien sûr », a expliqué Matthäus, cité par Sport. « Bien sûr, ils ont encaissé beaucoup de buts, mais ils connaissent tout de même une très belle saison et sont sur le point de remporter le doublé. Ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions. »
Le spectacle fait son grand retour à l'Allianz Arena
Lors du match retour à l’Allianz Arena, Ousmane Dembélé a ouvert le score dès les premières minutes, réduisant au silence le public local. L’égalisation tardive de Harry Kane n’a pas suffi à renverser le score cumulé. Pour Matthäus, toutefois, le bilan global reste positif. Il estime que le Bayern a su raviver l’enthousiasme et proposer un football offensif cette saison.
« Le FC Bayern n’a certes pas livré sa meilleure performance lors du match retour de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain, mais il nous a tout de même fait vibrer toute l’année », a-t-il ajouté. « J’attends avec impatience chaque match du FC Bayern, car ils sont toujours un moment fort grâce à leur jeu spectaculaire. Le FC Bayern est synonyme de football spectaculaire, et il l’a prouvé cette année. Je ne m’écarterais pas de cette approche », a déclaré l’international allemand détenteur de nombreux records.
- AFP
L'attention se porte désormais sur les compétitions nationales.
Le Bayern doit rapidement se recentrer sur ses objectifs nationaux. Les « Rouges » ont déjà décroché le titre de champion de Bundesliga cette saison et affronteront Wolfsburg puis Cologne lors de leurs deux dernières journées de championnat. L’équipe de Kompanya se préparera ensuite pour la finale de la Coupe d’Allemagne contre Stuttgart, le 23 mai.