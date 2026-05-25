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Vincent Kompany est de retour chez lui ! L’entraîneur du Bayern Munich a brandi le trophée de la Premier League devant les supporters de Manchester City, lors d’un retour surprise du capitaine vainqueur du championnat, tandis que Pep Guardiola faisait ses adieux
Un retour légendaire à l’Etihad
Les supporters de City ont assisté à une célébration émouvante et prestigieuse, au cours de laquelle la légende du club, Kompany, a brandi le trophée de la Premier League lors d’un défilé spécial organisé à l’Etihad Stadium. À cette occasion, le club a présenté l’ensemble des 20 trophées majeurs remportés sous l’ère Pep Guardiola.
Dans un moment chargé d’émotion qui a fait vibrer les fans, l’ancien capitaine a eu l’honneur de brandir le trophée de la Premier League. Kompany, multiple champion avec les Citizens lors de sa carrière de joueur, a fait le déplacement depuis l’Allemagne, où il entraîne actuellement le Bayern Munich, pour participer à cette cérémonie en tant qu’invité d’honneur.
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Un accueil triomphal pour une icône de la ville
La légende belge, désormais reconnue comme un entraîneur chevronné, a reçu un accueil triomphal de la part des supporters de Manchester. Les fans ont scandé son nom tandis qu’il brandissait haut le trophée emblématique, symbole de l’héritage durable qu’il a laissé au club. Sa présence a fait le lien entre l’ascension fulgurante du club vers la domination et son statut actuel de puissance mondiale.
Son retour a constitué le temps fort d’un après-midi dédié aux trophées qui ont façonné l’ère la plus glorieuse du club. En levant la coupe, il a rappelé son célèbre but contre Leicester City et ses nombreuses années de leadership stoïque au cœur de la défense, sous les ordres de plusieurs entraîneurs.
Célébrons dix ans de domination
Manchester City a organisé un défilé exceptionnel au cours duquel chacun de ses 20 trophées majeurs a été porté sur la pelouse par des invités d’honneur. Cette présentation sans précédent visait à illustrer l’ampleur des exploits réalisés par le club sous la direction de Guardiola et avec des figures comme Kompany.
Cet événement a tenu lieu de tour d’honneur et d’adieu émouvant, soulignant la domination du club sur le football anglais et européen au cours de la dernière décennie. Chaque trophée symbolisait une étape clé d’un parcours qui a vu City redéfinir les standards de la Premier League, le défilé de 2026 marquant pour beaucoup le rideau final.
- AFP
L’âge d’or de Pep
Depuis son arrivée à Manchester City à l’été 2016, l’Espagnol a dirigé 593 matchs, remportant 423 victoires, 77 nuls et concédant 93 défaites. Il quitte le club après avoir décroché pas moins de 20 trophées, dont six titres de Premier League, une Ligue des champions, trois Coupes d’Angleterre et cinq Coupes de la Ligue.