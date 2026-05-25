Les supporters de City ont assisté à une célébration émouvante et prestigieuse, au cours de laquelle la légende du club, Kompany, a brandi le trophée de la Premier League lors d’un défilé spécial organisé à l’Etihad Stadium. À cette occasion, le club a présenté l’ensemble des 20 trophées majeurs remportés sous l’ère Pep Guardiola.

Dans un moment chargé d’émotion qui a fait vibrer les fans, l’ancien capitaine a eu l’honneur de brandir le trophée de la Premier League. Kompany, multiple champion avec les Citizens lors de sa carrière de joueur, a fait le déplacement depuis l’Allemagne, où il entraîne actuellement le Bayern Munich, pour participer à cette cérémonie en tant qu’invité d’honneur.



