Depuis quelques étés, le FC Bayern a pris l’habitude d’enrôler un avant-centre de renom évoluant en Premier League. En 2023, Harry Kane arrivait de Tottenham Hotspur pour 95 millions d’euros ; en 2024, Michael Olise rejoignait le club bavarois en provenance de Crystal Palace contre 53 millions ; en 2025, Luis Diaz débarquait du FC Liverpool pour 70 millions. Ce trio offensif, désormais réunifié, forme l’une des attaques les plus redoutables du continent. Anthony Gordon les rejoindra-t-il l’été prochain ?
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Vincent Kompany en a bien besoin : une déclaration critique au sujet d'un joueur convoité va-t-elle jouer un mauvais tour au FC Bayern ?
Selon plusieurs sources concordantes, le FC Bayern s’active pour recruter l’attaquant polyvalent de 25 ans appartenant à Newcastle United. Bien qu’il soit très différent de Nicolas Jackson, Gordon pourrait à terme occuper sa place dans l’effectif. Le prêt onéreux et peu convaincant du joueur du FC Chelsea ne sera pas transformé en transfert définitif.
Formé comme ailier gauche, Gordon a toutefois souvent été aligné comme avant-centre dans le 4-2-3-1 de Newcastle, un système proche de celui privilégié par Vincent Kompany. « C’est un bon faux numéro 9, mais sa meilleure position reste l’aile gauche, d’où il peut déborder vers le centre grâce à son puissant pied droit », analyse Jamie Smith, blogueur et podcasteur du fanzine newcastleien The Mag, dans un entretien avec SPOX.
Au Bayern, il pourrait servir de doublure à both Diaz et Kane tout en apportant, grâce à sa vitesse fulgurante, une nouvelle dimension au jeu munichois, surtout en cours de match. Considéré comme l’un des joueurs les plus rapides d’Europe, il a été chronométré à 36,4 km/h en Ligue des champions cette saison, se classant ainsi à la huitième place du classement. À titre de comparaison, les Munichois les plus rapides cette saison, à savoir Olise, Jackson et Konrad Laimer, n’ont atteint « que » 33,9 km/h. Outre sa vitesse, Gordon se distingue par ses dribbles et un pressing intense, deux atouts susceptibles de séduire Vincent Kompany, adepte d’un jeu basé sur l’intensité et la récupération haute.
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La grande percée d'Anthony Gordon à Newcastle United
Né à Liverpool, Gordon commence sa carrière dans son club de cœur, le LFC, mais est écarté à 11 ans. Il rejoint alors le rival local, Everton, dans un transfert controversé. Il fait ses débuts professionnels à 16 ans et devient titulaire quatre ans plus tard, après un prêt mitigé à Preston North End, alors en deuxième division.
En janvier 2023, à 21 ans, il est courtisé par le riche Newcastle United. Refusant de le céder, Everton se heurte à la détermination de Gordon, qui boycotte les entraînements jusqu’à obtenir son transfert. La transaction s’élève à 46 millions d’euros. Après six mois d’adaptation, il signe une première saison complète éclatante sous le maillot des Magpies. Il a inscrit douze buts, délivré seize passes décisives, remporté le titre de Joueur de l’année, fait ses débuts avec l’équipe d’Angleterre et participé à l’Euro en Allemagne.
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Tirs au but, expulsions et approche du FC Liverpool
Son ascension fulgurante s’est accompagnée de flirts répétés avec son ancien club de cœur, Liverpool. Dans une interview, Gordon a qualifié l’icône des Reds, Steven Gerrard, de « héros » et de « dieu ». Il a également raconté que ses proches, tous supporters des Reds, lui souhaitaient de marquer lors des derbies du Merseyside contre Everton, mais de perdre au final. « Je n’ai pas un seul membre de ma famille qui soutienne Everton. Pas un seul. » Prédictible, l’été 2024 a donc vu circuler des rumeurs de retour du fils prodigue chez les Reds, sans que le transfert se concrétise.
« Cela semble lui trotter un peu dans la tête depuis », analyse Smith. « Depuis, ses performances oscillent entre le spectaculaire et l’indifférent-inefficace. » Gordon n’a plus jamais joué avec autant de constance qu’en 2023/24, même s’il a continué à accumuler régulièrement des points. Au total, il a inscrit 39 buts et délivré 28 passes décisives en 152 matches officiels pour Newcastle. Cette saison en Ligue des champions, il a participé à douze buts, malgré l’élimination dès les huitièmes de finale face au FC Barcelone. Près d’un tiers de ses réalisations pour les Magpies sont des penalties, frappés avec la même assurance que ceux de Kane ; il pourrait donc constituer un parfait suppléant pour son compatriote au Bayern Munich.
L’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, salue régulièrement son « véritable battant ». Ce tempérament évoque celui de Diaz, même si son engagement déborde parfois : trois expulsions sous le maillot des Magpies. « Son tempérament nous a déjà coûté cher », tranche Smith, évoquant son expulsion lors de l’élimination en FA Cup contre Brighton & Hove Albion la saison passée, puis celle subie cette année face à Liverpool.
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Le FC Bayern a déjà échoué deux fois face à Newcastle United.
Tout comme Arsenal, Liverpool s’intéresserait toujours à Gordon. Toutefois, cette concurrence de haut niveau n’est pas le seul obstacle à un éventuel transfert du joueur vers le Bayern Munich. D’après Sky, le club bavarois mène déjà des « discussions très concrètes » avec l’entourage de l’attaquant, lequel serait lui aussi séduit par le projet allemand. Reste que Gordon est sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2030 et ne dispose d’aucune clause libératoire.
Selon les dernières indiscrétions, le club bavarois envisagerait un chèque d’environ 60 millions d’euros. « Je n’attends toutefois pas moins de 90 millions d’euros pour un joueur qui, alors qu’il n’avait que 21 ans et n’avait pas encore fait ses preuves, avait été recruté pour 46 millions », déclare Smith. Newcastle ne souhaite pas se séparer de son joueur clé, mais devra probablement générer des recettes cet été pour respecter les règles du fair-play financier de la Premier League, d’autant plus qu’une saison sans coupe d’Europe menace. À six journées de la fin, les Magpies pointent à la 14e place, à cinq points des places qualificatives pour les compétitions internationales.
Récemment, le Bayern a déjà buté à deux reprises sur les Magpies. En janvier 2024, les Munichois pensaient recruter le latéral droit Kieran Trippier, mais ils ont refusé de s’aligner sur les demandes financières du club anglais, et c’est finalement Sacha Boey qui est arrivé en provenance de Galatasaray Istanbul pour 30 millions d’euros.
L’été dernier, les Munichois avaient déjà longtemps courtisé Nick Woltemade avant que le jeune attaquant ne quitte le VfB Stuttgart pour rejoindre Newcastle contre 75 millions d’euros. « Je ne peux que féliciter les gens de Stuttgart d’avoir – je mets ça entre guillemets – trouvé un idiot prêt à payer autant d’argent », avait déclaré le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge fin septembre. Peut-être que cet « idiot » prend maintenant sa revanche pour cette remarque avec ses exigences de transfert pour Gordon.
Anthony Gordon : ses statistiques avec Newcastle United cette saison
Interventions Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges 46 17 5 1