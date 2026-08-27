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Vincent Kompany donne une mise à jour majeure sur Jamal Musiala, alors que la star du Bayern Munich devrait manquer le match d’ouverture de la Bundesliga
Musiala reprend l’entraînement
Musiala a franchi une étape importante dans sa convalescence en reprenant l'entraînement collectif complet jeudi, malgré son forfait pour le premier match de championnat du Bayern dans cette nouvelle saison. Le meneur de jeu de 23 ans fait l'objet d'un suivi médical étroit après une série d'incidents préoccupants lors de la préparation estivale du club. Kompany s'est montré optimiste concernant les progrès du milieu de terrain, soulignant qu'il réagit bien à cela alors que son corps s'adapte à une augmentation de son traitement actuel
Kompany a détaillé le processus, en insistant sur le fait que la santé à long terme du joueur reste la priorité absolue du géant de Bundesliga. « Cela signifie qu'il s'habitue à l'augmentation du traitement, qu'il y réagit bien », a déclaré Kompany. « Il réintégrera le groupe à un moment donné et il rejouera normalement, mais bien sûr, nous prendrons cette décision main dans la main avec tous les experts (médicaux) et ainsi de suite. Il va bien. Il participera à l'entraînement collectif aujourd'hui. Mais il ne sera pas dans le groupe demain. »
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Gérer la récupération du joueur
La décision de laisser Musiala de côté pour le match contre Stuttgart est purement préventive et reflète l’approche prudente du Bayern en matière de bien-être des joueurs. Max Eberl avait auparavant détaillé les difficultés liées à l’équilibre entre les exigences du football professionnel et les besoins neurologiques spécifiques de Musiala. En s’appuyant sur un panel d’experts médicaux, le Bayern s’assure que chaque étape de son retour repose sur des données scientifiques et des avis spécialisés.
« Maintenant, la tâche consiste à ajuster de nouveau le traitement afin qu’il revienne à la situation dans laquelle nous étions auparavant, un état où il n’avait plus fait de crise depuis très, très longtemps », a déclaré le directeur sportif du Bayern.
Le problème neurologique à l’origine des malaises
L’inquiétude autour de Musiala découle de deux incidents distincts survenus ce mois-ci, lors desquels le milieu de terrain s’est effondré sur la pelouse. Le premier s’est produit lors d’un match amical contre le RB Leipzig le 15 août, et le second a suivi seulement trois jours plus tard lors d’une rencontre contre Heidenheim. Ces épisodes ont conduit à une enquête médicale approfondie afin de déterminer la cause sous-jacente de ces malaises. Musiala lui-même a finalement apporté des précisions sur la situation, révélant qu’il avait été diagnostiqué avec des « crises d’absence causées par un dysfonctionnement neurologique ».
Le staff médical du Bayern travaille à affiner le protocole de traitement du joueur afin d’éviter toute récidive de ces crises. L’objectif principal est désormais de trouver l’équilibre parfait avec son traitement médicamenteux pour lui permettre de retrouver l’état stable dont il bénéficiait tout au long de la saison précédente.
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Le Bayern se prépare pour le test de Stuttgart
En l'absence de Musiala, Kompany devra chercher ailleurs l'étincelle nécessaire pour faire plier une solide équipe de Stuttgart. Le Bayern est déterminé à lancer la défense de son titre par une victoire marquante à domicile, et l'entraîneur espérera une prestation professionnelle pour donner le ton des mois à venir.
« J'ai toujours en tête la conviction que nous pouvons réussir au final. Mais on n'est jamais sûr et cela donne aussi un élan. Dans ma tête, j'ai zéro titre, je dois tout montrer à nouveau », a-t-il déclaré.
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