Musiala a franchi une étape importante dans sa convalescence en reprenant l'entraînement collectif complet jeudi, malgré son forfait pour le premier match de championnat du Bayern dans cette nouvelle saison. Le meneur de jeu de 23 ans fait l'objet d'un suivi médical étroit après une série d'incidents préoccupants lors de la préparation estivale du club. Kompany s'est montré optimiste concernant les progrès du milieu de terrain, soulignant qu'il réagit bien à cela alors que son corps s'adapte à une augmentation de son traitement actuel

Kompany a détaillé le processus, en insistant sur le fait que la santé à long terme du joueur reste la priorité absolue du géant de Bundesliga. « Cela signifie qu'il s'habitue à l'augmentation du traitement, qu'il y réagit bien », a déclaré Kompany. « Il réintégrera le groupe à un moment donné et il rejouera normalement, mais bien sûr, nous prendrons cette décision main dans la main avec tous les experts (médicaux) et ainsi de suite. Il va bien. Il participera à l'entraînement collectif aujourd'hui. Mais il ne sera pas dans le groupe demain. »