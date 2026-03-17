Vincent Kompany dévoile ses plans concernant le poste de gardien au Bayern Munich : un début surprenant en Ligue des champions pour un gardien de 16 ans pourrait être envisagé face à la crise des blessures

Si Urbig ne parvient pas à prouver qu’il est apte à jouer à temps pour le coup d’envoi de mercredi, Kompany a confirmé que la responsabilité reviendrait à l’adolescent Leonard Prescott. Ce gardien né à New York a connu une ascension fulgurante dans les équipes de jeunes et figurait déjà sur le banc en tant que remplaçant contre Leverkusen le week-end dernier. À seulement 16 ans et 176 jours, Prescott deviendrait le plus jeune gardien de but de l’histoire de la Ligue des champions.

« Il est plutôt calme », a déclaré Kompany lorsqu’on l’a interrogé sur le tempérament du jeune joueur. « Mais je dois dire que, quand je regarde un jeune joueur comme lui, c’est tout le contraire de Sven Ulreich. Mais nous sommes globalement un staff très calme. S’il doit jouer, il aura tout notre soutien et notre confiance. Nous avons beaucoup de bons joueurs qui l'aideront alors. Il n'y aura jamais ici de jeune joueur à qui l'on confiera un rôle de leader. Quoi qu'il arrive, nous lui faisons entièrement confiance. »