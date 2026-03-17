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Vincent Kompany dévoile ses plans concernant le poste de gardien au Bayern Munich : un début surprenant en Ligue des champions pour un gardien de 16 ans pourrait être envisagé face à la crise des blessures
Le Bayern confronté à une pénurie de gardiens de but
Le club bavarois se retrouve actuellement confronté à une situation délicate au niveau de la condition physique de ses gardiens. La légende du club, Manuel Neuer, est toujours en phase de récupération après une déchirure musculaire, tandis que le numéro deux, Jonas Urbig, qui avait impressionné lors de la victoire à l'aller en Italie, se remet d'une commotion cérébrale. Le troisième gardien, Sven Ulreich, 37 ans, est également indisponible après s'être blessé lors du récent match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen. Leon Klanac serait normalement le quatrième choix pour le poste de titulaire, mais le jeune joueur de 19 ans est lui aussi sur la touche.
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Kompany reste optimiste quant au choix du gardien du Bayern
S'adressant aux médias mardi, Kompany s'est montré prudent mais optimiste quant à ses options de sélection. « Je n'ai pas été surpris de voir Manuel Neuer de retour [à l'entraînement], mais j'en ai été ravi : il est de nouveau là, et Jonas Urbig s'entraîne à nouveau. Mais la décision sera purement médicale. Si tout se passe comme prévu, Urbig sera titulaire dans les cages. Et si ce n'est pas le cas, nous trouverons une autre solution », a déclaré l'entraîneur belge.
L'occasion pour Leonard Prescott d'entrer dans l'histoire
Si Urbig ne parvient pas à prouver qu’il est apte à jouer à temps pour le coup d’envoi de mercredi, Kompany a confirmé que la responsabilité reviendrait à l’adolescent Leonard Prescott. Ce gardien né à New York a connu une ascension fulgurante dans les équipes de jeunes et figurait déjà sur le banc en tant que remplaçant contre Leverkusen le week-end dernier. À seulement 16 ans et 176 jours, Prescott deviendrait le plus jeune gardien de but de l’histoire de la Ligue des champions.
« Il est plutôt calme », a déclaré Kompany lorsqu’on l’a interrogé sur le tempérament du jeune joueur. « Mais je dois dire que, quand je regarde un jeune joueur comme lui, c’est tout le contraire de Sven Ulreich. Mais nous sommes globalement un staff très calme. S’il doit jouer, il aura tout notre soutien et notre confiance. Nous avons beaucoup de bons joueurs qui l'aideront alors. Il n'y aura jamais ici de jeune joueur à qui l'on confiera un rôle de leader. Quoi qu'il arrive, nous lui faisons entièrement confiance. »
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Le parcours du tout dernier jeune prodige du Bayern
Avec son imposante stature de 1,96 mètre, Prescott est un jeune espoir doté d’un physique exceptionnel qui a rejoint le centre de formation du Bayern en provenance de l’Union Berlin en 2023. Malgré son jeune âge, il a déjà contourné l’équipe U17 pour jouer avec les U19 cette saison. Si ses statistiques chez les jeunes sont mitigées, ses performances à l’entraînement ont clairement attiré l’attention du staff technique de l’équipe première.
Le jeune homme de 16 ans possède également la double nationalité, détenant à la fois un passeport allemand et américain, ce qui fait de lui un joueur très intéressant pour les deux sélections nationales. Il a déjà représenté l'Allemagne chez les U16 et les U17, mais ses débuts potentiels sur la plus grande scène européenne des clubs propulseraient son profil à un tout autre niveau, dépassant l'âge des débuts de légendes telles que Neuer, qui n'a fait ses débuts professionnels qu'à l'âge de 20 ans.
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