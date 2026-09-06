La décision tactique de laisser Kane et Olise sur le banc a suscité des interrogations, d’autant que les visiteurs ont eu du mal à trouver l’ouverture à la Veltins-Arena. Kane, entré à la mi-temps à la place de Nathaniel Brown, a bien failli arracher la victoire en fin de match lorsqu’il a décoché une frappe puissante de loin qui semblait filer vers la lucarne. Cependant, Lorius Karius s’est montré à la hauteur en détournant le ballon au-dessus de la barre transversale. Olise s’est lui aussi procuré une belle occasion, mettant le gardien à contribution depuis un angle fermé peu après son entrée en jeu en seconde période à la place de Lennart Karl.

S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, l’entraîneur belge a expliqué son raisonnement en déclarant : « La décision concernant Michael et Harry était tout simplement complètement rationnelle. Tous les deux ne sont revenus que très, très tard de leurs vacances après la Coupe du monde. On ne peut pas simplement dire d’emblée : “Vous jouez 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes.” Le match de coupe à Osnabrück a aussi coûté de l’énergie. On ne peut pas toujours imposer une telle charge de travail à ces gars-là. »