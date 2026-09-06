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Vincent Kompany défend sa décision de laisser Harry Kane sur le banc contre Schalke, alors que la série historique de 59 matches consécutifs avec au moins un but du Bayern Munich a pris fin brutalement
Kompany justifie sa politique de rotation malgré le match nul
La décision tactique de laisser Kane et Olise sur le banc a suscité des interrogations, d’autant que les visiteurs ont eu du mal à trouver l’ouverture à la Veltins-Arena. Kane, entré à la mi-temps à la place de Nathaniel Brown, a bien failli arracher la victoire en fin de match lorsqu’il a décoché une frappe puissante de loin qui semblait filer vers la lucarne. Cependant, Lorius Karius s’est montré à la hauteur en détournant le ballon au-dessus de la barre transversale. Olise s’est lui aussi procuré une belle occasion, mettant le gardien à contribution depuis un angle fermé peu après son entrée en jeu en seconde période à la place de Lennart Karl.
S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, l’entraîneur belge a expliqué son raisonnement en déclarant : « La décision concernant Michael et Harry était tout simplement complètement rationnelle. Tous les deux ne sont revenus que très, très tard de leurs vacances après la Coupe du monde. On ne peut pas simplement dire d’emblée : “Vous jouez 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes.” Le match de coupe à Osnabrück a aussi coûté de l’énergie. On ne peut pas toujours imposer une telle charge de travail à ces gars-là. »
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Une série historique de buts prend fin
Le résultat a représenté bien plus qu’un simple accroc pour le Rekordmeister ; il a marqué la fin d’une époque vraiment remarquable d’efficacité offensive. Le Bayern avait réussi à trouver le chemin des filets lors de 59 matches officiels consécutifs avant ce déplacement à Gelsenkirchen. Cette incroyable série remontait à juillet 2025, lorsqu’il s’était incliné 2-0 face au Paris Saint-Germain en Coupe du monde des clubs. En ne parvenant pas à battre Loris Karius, le Bayern a vu sa série de 59 matches officiels consécutifs avec au moins un but prendre fin brutalement devant
En revenant sur la physionomie du match et l’occasion manquée de prolonger le record, Kompany a souligné que son équipe avait manqué de l’intensité constante nécessaire pour faire sauter un bloc bas. L’entraîneur a observé : « Chaque match a sa propre histoire. Notre histoire, c’est que nous n’avons pas marqué et que l’adversaire est rentré chez lui sans avoir tenté le moindre tir. Mais cela ne doit rien enlever à Schalke. J’ai vu des matches comme celui-ci un grand nombre de fois. Il faut 90 minutes de pression face à des défenses comme celle-ci jusqu’à ce qu’elles craquent. Nous n’avons pas tout à fait réussi à le faire aujourd’hui parce que nous avons ralenti le tempo du match à plusieurs reprises. »
Karius hante le Bayern avec une performance héroïque
Si la rotation opérée par le Bayern a beaucoup fait parler, la performance de Karius a sans aucun doute été l’histoire du match sur le terrain. Le gardien allemand, qui a relancé sa carrière en Bundesliga, a enchaîné les arrêts de classe mondiale pour tenir les champions en échec. Kompany n’a pas tardé à féliciter l’équipe à domicile pour son travail défensif acharné, reconnaissant que l’atmosphère et la discipline défensive avaient rendu la soirée difficile.
« C’était un beau match de football, avec de l’émotion et de la passion, a déclaré l’entraîneur du Bayern. Il y a aussi eu beaucoup de situations défensives dans lesquelles il fallait toujours qu’il se passe quelque chose de spécial. Schalke a réussi cela ce soir, donc félicitations. Ils ont fait du très bon travail et ont tout donné. Cela se voyait. »
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Cap sur la Ligue des champions après un faux pas sur la scène nationale
Le Bayern n’a guère le temps de s’attarder sur sa frustration sur la scène nationale, alors que l’échéance européenne approche. Les champions d’Allemagne s’apprêtent à lancer leur campagne européenne la semaine prochaine, avec l’objectif d’effacer le souvenir de ce match nul vierge. L’Allianz Arena accueillera le club norvégien de Bodo/Glimt jeudi, offrant aux hommes de Kompany une occasion immédiate de retrouver leur efficacité devant le but et de débuter leur parcours en Ligue des champions sur une note positive avant de retrouver la Bundesliga.
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