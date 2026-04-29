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Vincent Kompany affirme que le Bayern Munich est prêt à « tout donner sur le terrain » pour atteindre la finale de la Ligue des champions, après avoir « peu apprécié » de regarder le match à neuf buts contre le PSG
Un match aller chaotique à Paris
Le match a été un véritable tourbillon de buts et de revirements tactiques. Harry Kane et Michael Olise ont trouvé le chemin des filets pour les visiteurs, mais le PSG a puni les défaillances défensives du Bayern par l’intermédiaire de Khvicha Kvaratskhelia, João Neves et Ousmane Dembélé pour mener 3-2 à la mi-temps.
Après la pause, les champions de France semblaient avoir plié le match lorsque Kvaratskhelia puis Dembélé inscrivaient chacun leur doublé, portant le score à 5-2. Mais une tête de Dayot Upamecano sur coup franc et une frappe splendide de Luis Diaz réduisaient l’écart à un seul but, promettant un match retour à haut risque à l’Allianz Arena.
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Kompany, frustré par son interdiction de touche
Le match aller au Parc des Princes a été un classique de l'histoire du football, mais ce fut une expérience angoissante pour Kompany, contraint de suivre la rencontre depuis les tribunes en raison d'une suspension. L'entraîneur du Bayern avait été écarté de la touche après avoir accumulé trois cartons jaunes, laissant son assistant Aaron Danks diriger l'équipe depuis le banc.
Revenant sur cette expérience qui l’a éloigné de son groupe alors que l’enjeu était immense, le technicien a reconnu que la situation était loin d’être idéale. « Ce n’est pas drôle », a-t-il confié à Prime Video. « Si cela ne se reproduit plus jamais, je serai satisfait. Je ne peux pas prendre de décisions à 80 mètres de distance. Mais j’ai apprécié la façon dont les joueurs ont réagi, depuis les gradins. »
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L’Allianz Arena s’apprête à embraser ses tribunes : appel à la ferveur des supporters.
Sa suspension ayant été purgée, Kompany se dit prêt à mener son équipe au combat lors du match retour mercredi prochain. Il exhorte les supporters du Bayern à recréer l’ambiance intimidante qui avait contribué à l’élimination du Real Madrid au tour précédent, promettant que les joueurs donneront tout sur le terrain.
« L'ambiance sera incroyable la semaine prochaine à l'Allianz Arena. Nous savons que nous devons gagner. Nous allons tout donner, absolument tout, même si nous devons mourir sur la pelouse. Nous y croyons », a déclaré Kompany. « Il y avait une telle fougue contre Madrid. Nous avons besoin d’au moins autant, voire plus, et c’est tout ce que je peux demander. J’irais au stade pour un match comme celui-là, mais pas pour rester silencieux. »
C’est la mentalité qui fait la différence pour les Bavarois.
La ténacité du Bayern, désormais marque de fabrique de Kompany à Munich, a encore frappé : l’équipe n’a pas fléchi malgré une pression intense. Sa capacité à remonter trois buts a clairement insufflé à l’équipe la confiance nécessaire pour aller au bout à l’Allianz Arena. Kompany a souligné le caractère inhabituel de ce résultat tout en conservant une vision positive pour le match retour. « Habituellement, quand on encaisse cinq buts en demi-finale, on est éliminé. Mais nous en avons marqué quatre et aurions pu en ajouter d’autres. À 5-2, cela aurait été difficile, mais maintenant, c’est pratiquement 1-0 », a déclaré Kompany.