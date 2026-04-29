Vincent Kompany affirme que le Bayern Munich est prêt à « tout donner sur le terrain » pour atteindre la finale de la Ligue des champions, après avoir « peu apprécié » de regarder le match à neuf buts contre le PSG

Le match a été un véritable tourbillon de buts et de revirements tactiques. Harry Kane et Michael Olise ont trouvé le chemin des filets pour les visiteurs, mais le PSG a puni les défaillances défensives du Bayern par l’intermédiaire de Khvicha Kvaratskhelia, João Neves et Ousmane Dembélé pour mener 3-2 à la mi-temps.

Après la pause, les champions de France semblaient avoir plié le match lorsque Kvaratskhelia puis Dembélé inscrivaient chacun leur doublé, portant le score à 5-2. Mais une tête de Dayot Upamecano sur coup franc et une frappe splendide de Luis Diaz réduisaient l’écart à un seul but, promettant un match retour à haut risque à l’Allianz Arena.