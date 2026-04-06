Vincent Kompany affirme qu'il n'existe pas de stratégie infaillible pour venir à bout du Real Madrid, tandis que l'entraîneur du Bayern se montre confiant quant au fait qu'Harry Kane n'a pas « perdu son rythme » malgré ses problèmes de blessures

Affronter Madrid sur son propre terrain reste l'un des défis les plus difficiles du football mondial. Bien qu'ils viennent d'essuyer une défaite 2-1 face à Majorque, qui les laisse à sept points de Barcelone en Liga, les géants espagnols sont considérés comme les rois de la Ligue des champions, ayant remporté le titre européen plus souvent que n'importe quelle autre équipe. L'entraîneur ne se fait aucune illusion quant à la difficulté de la tâche, admettant qu'il est impossible de neutraliser complètement les champions d'Europe en titre.

Le Bayern, cependant, est également l’une des équipes les plus en forme d’Europe cette saison. Il n’a perdu que deux matches toutes compétitions confondues – contre Arsenal en Ligue des champions et à domicile face à Augsbourg en Bundesliga – et a remporté 11 victoires et concédé deux nuls lors de ses 13 derniers matches toutes compétitions confondues.

Revenant sur le défi que représente la phase finale de la compétition, Kompany a déclaré : « À ce niveau, toutes les équipes sont dangereuses. Oui, nous pouvons encaisser un but, mais nous pouvons aussi en marquer un. On ne peut jamais avoir un plan de jeu contre une équipe comme le Real qui élimine tout danger. C’est pour cela que les gens viennent voir ce genre de matchs. »