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Vincent Kompany affirme qu'il n'existe pas de stratégie infaillible pour venir à bout du Real Madrid, tandis que l'entraîneur du Bayern se montre confiant quant au fait qu'Harry Kane n'a pas « perdu son rythme » malgré ses problèmes de blessures
En attente du feu vert médical
Le Bayern s'est rendu dans la capitale espagnole avec Kane dans son effectif, ce qui constitue un formidable coup de pouce pour le match aller des quarts de finale, prévu le 7 avril. Cependant, Kompany attend le feu vert définitif du service médical avant de dévoiler son onze de départ face aux géants de la Liga. « Si nous obtenons le feu vert, c'est parti sans hésitation », a expliqué l'entraîneur principal lors de la conférence de presse d'avant-match, soulignant que tout le monde au club comprend à quel point ce match à venir est spécial pour l'attaquant anglais.
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Évaluer le rythme et la condition physique de l'attaquant
Bien que le joueur de 31 ans ait passé ces dernières semaines sur la touche en raison d'une blessure, son entraîneur a écarté toute inquiétude quant à un manque de rythme. Le staff technique a suivi de près son processus de rééducation, veillant à ce qu'il conserve sa condition physique. Faisant le point de manière détaillée sur la situation, Kompany a déclaré : « Il était important pour nous qu'il s'entraîne pendant cette période où il n'a pas beaucoup joué. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y ait de perte de rythme. Nous attendrons jusqu'à demain. Lorsque nous aurons les dernières informations, nous prendrons une décision. »
Affronter le chaos face aux spécialistes européens
Affronter Madrid sur son propre terrain reste l'un des défis les plus difficiles du football mondial. Bien qu'ils viennent d'essuyer une défaite 2-1 face à Majorque, qui les laisse à sept points de Barcelone en Liga, les géants espagnols sont considérés comme les rois de la Ligue des champions, ayant remporté le titre européen plus souvent que n'importe quelle autre équipe. L'entraîneur ne se fait aucune illusion quant à la difficulté de la tâche, admettant qu'il est impossible de neutraliser complètement les champions d'Europe en titre.
Le Bayern, cependant, est également l’une des équipes les plus en forme d’Europe cette saison. Il n’a perdu que deux matches toutes compétitions confondues – contre Arsenal en Ligue des champions et à domicile face à Augsbourg en Bundesliga – et a remporté 11 victoires et concédé deux nuls lors de ses 13 derniers matches toutes compétitions confondues.
Revenant sur le défi que représente la phase finale de la compétition, Kompany a déclaré : « À ce niveau, toutes les équipes sont dangereuses. Oui, nous pouvons encaisser un but, mais nous pouvons aussi en marquer un. On ne peut jamais avoir un plan de jeu contre une équipe comme le Real qui élimine tout danger. C’est pour cela que les gens viennent voir ce genre de matchs. »
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Tirer les leçons des échecs passés à l'échelle continentale
Revenant sur les déceptions passées en Ligue des champions, notamment la défaite difficile face à l’Inter la saison dernière, Kompany a affirmé que le Bayern disposait cette fois-ci d’une base bien plus solide. Le joueur de 40 ans a souligné qu’il lui manquait neuf joueurs lors de cette défaite, ce qui expliquait facilement ce qui n’avait pas fonctionné. Dans la perspective de ce choc majeur en Espagne, il s’est dit pleinement confiant dans son effectif actuel. « Quand je regarde quels joueurs étaient dans l'avion aujourd'hui, je dirais que nous sommes bien placés pour aborder ce match. Nos meilleurs joueurs sont là et nous devons croire en nous », a-t-il conclu.