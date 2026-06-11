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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Adhe Makayasa

Traduit par

Vincent Kompany a réussi à attirer sa cible ! Le Bayern Munich aurait réalisé une « percée » dans le dossier du défenseur allemand, pour un montant de 65 millions d'euros

Mercato
Bayern Munich
V. Kompany
N. Brown
Bundesliga
Eintracht Francfort
Allemagne

Le Bayern Munich est sur le point de conclure son premier grand coup de ce mercato estival après une avancée décisive dans les négociations avec l’Eintracht Francfort. Le club bavarois a conclu un accord de principe pour le recrutement du défenseur international allemand très prometteur Nathaniel Brown, un joueur fortement sollicité par l’entraîneur Vincent Kompany.

  • Le Bayern Munich s’apprête à finaliser un transfert de prestige.

    Les négociations entre Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, et Markus Krosche, son homologue de Francfort, ont connu un net accélération après plusieurs semaines de pourparlers intensifs. Selon le journal BILD, les deux clubs de Bundesliga se sont mis d’accord sur un montant total pouvant atteindre 65 millions d’euros (56 millions de livres sterling), incluant d’éventuelles primes liées aux performances. Ce transfert colossal fera de ce joueur de 22 ans l’une des recrues les plus chères de l’illustre histoire du club le plus titré d’Allemagne.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Kompany mène la charge défensive

    Le cadre structurel de l'accord est actuellement le seul point de désaccord mineur qui sépare les deux parties avant l'annonce officielle. Le Bayern préfère lier le montant final du transfert à d'importantes primes, tandis que Francfort tient à obtenir un montant fixe garanti plus élevé. En interne, Kompany a été l'un des principaux artisans de cette opération, considérant la polyvalente star de Francfort comme un atout idéal, capable d'évoluer aussi bien au poste d'arrière latéral que plus haut sur le flanc gauche.

  • Des négociations menées avec fluidité permettent d’éviter une saga interminable.

    Les dirigeants du club veulent boucler l’opération dans les plus brefs délais, en rupture avec l’impasse qui avait marqué le dossier Nick Woltemade l’été dernier. Ce dernier avait finalement rejoint Newcastle en provenance de Stuttgart après plusieurs mois de négociations publiques avec le Bayern. Actuellement aux États-Unis pour un match international, Brown effectuera sa visite médicale obligatoire sur place, des dispositions ayant été prises à cet effet. L’échange numérique des données médicales entre les clubs doit permettre de finaliser l’opération sans perturber la campagne américaine de l’équipe d’Allemagne.

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Les obligations liées à la Coupe du monde m'appellent

    Ce défenseur polyvalent veut régler rapidement son avenir club afin de se consacrer pleinement à ses engagements internationaux, sans distraction. Brown est donné favori pour décrocher une place de titulaire dans l’équipe de Julian Nagelsmann, qui apprécie sa polyvalence tactique et son style de jeu intense.

    L’Allemagne entame le tournoi dimanche face à Curaçao, et le joueur espère que son transfert historique en Bavière sera officialisé à cette occasion.