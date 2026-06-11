Vincent Kompany a réussi à attirer sa cible ! Le Bayern Munich aurait réalisé une « percée » dans le dossier du défenseur allemand, pour un montant de 65 millions d'euros

Ce défenseur polyvalent veut régler rapidement son avenir club afin de se consacrer pleinement à ses engagements internationaux, sans distraction. Brown est donné favori pour décrocher une place de titulaire dans l’équipe de Julian Nagelsmann, qui apprécie sa polyvalence tactique et son style de jeu intense.

L’Allemagne entame le tournoi dimanche face à Curaçao, et le joueur espère que son transfert historique en Bavière sera officialisé à cette occasion.