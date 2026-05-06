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KompanyGetty Images
Jonas Rütten

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Vincent Kompany a pétillé d’énervement ! Le FC Bayern estime avoir été lésé par l’arbitre lors de son match face au PSG, mais ses griefs ne sont que partiellement fondés

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
K. Laimer
N. Mendes
Vitinha
J. Neves
H. Kane

L’ancien international Michael Ballack, consultant pour la télévision, a perdu son sang-froid lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre le FC Bayern et le PSG. Cette réaction a suivi une décision arbitrale pour le moins discutable, et la situation n’a cessé de se dégrader. Vincent Kompany, lui aussi, a laissé éclater sa colère après deux autres incidents.

Mené dès la 3e minute (0-1) après une frappe d’Ousmane Dembélé, le champion d’Allemagne a rapidement repris ses esprits et se créé ses premières occasions. 

À la 23^e minute, Josip Stanisic lance Harry Kane d’une belle passe en profondeur. L’Anglais dispose d’un grand espace et n’a plus que Willian Pacho entre lui et le but parisien. Sans que l’arbitre assistant ne lève son drapeau, l’arbitre Joao Pinheiro signale immédiatement un hors-jeu. 

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  • Ballack a exprimé sa colère. D’abord, Kane se trouvait très probablement à la même hauteur que Nuno Mendes ; ensuite, le VAR aurait pu intervenir sur une action potentiellement décisive en cas de position de hors-jeu.

    « L'arbitre siffle avant même que l'assistant n'ait levé son drapeau ; or, il n'a tout simplement pas le droit de le faire. C'est une erreur d'arbitrage majeure. Les arbitres doivent laisser jouer. Pourquoi siffle-t-il ? Il part seul vers le but. Ce qui s’est passé ensuite est une autre histoire, mais il n’a pas le droit de siffler », s’est emporté Ballack : « Ça ne doit pas arriver à ce niveau ! »

    Peu après, à la 29^e minute, Pinheiro se retrouve à nouveau sous les projecteurs pour son tout premier match de Ligue des champions : Nuno Mendes, déjà averti, stoppe une contre-attaque du Bayern par une faute de main évidente. Au lieu de l’expulser, l’arbitre siffle une faute de main présumée de Laimer sur l’action précédente. « L’arbitre intervient une fois de plus dans ce magnifique match et en modifie l’équilibre. Le Bayern a clairement été lésé », a déclaré Sami Khedira sur DAZN.

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    Le FC Bayern réclame un penalty pour une main, mais Pinheiro a correctement jugé la situation.

    L’Autrichien semblait pourtant avoir touché le ballon du ventre puis de la cuisse. Si tel est le cas, l’arbitre s’est trompé, privant ainsi le FCB d’au moins 60 minutes de supériorité numérique.

    Deux minutes plus tard, l’entraîneur Vincent Kompany a également perdu son sang-froid sur le bord du terrain. Sur un dégagement dans sa propre surface, Vitinha avait frappé Joao Neves à bout portant sur le bras tendu latéralement. 

    L’arbitre Pinheiro n’a pas sifflé penalty, une décision probablement conforme au règlement. « Directive de l’UEFA : pas de penalty si le ballon est frappé hors de la surface par un coéquipier », rappelait en effet l’année dernière Knut Kircher, responsable des arbitres de la DFB. Selon l’International Football Association Board (IFAB), il n’y a pas de main si un joueur est touché au bras ou à la main par le ballon suite à un tir ou un coup de tête d’un coéquipier, sauf si le ballon finit directement dans le but adverse ou si le joueur marque immédiatement après, cas dans lequel l’équipe adverse obtient un coup franc direct.

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