Ballack a exprimé sa colère. D’abord, Kane se trouvait très probablement à la même hauteur que Nuno Mendes ; ensuite, le VAR aurait pu intervenir sur une action potentiellement décisive en cas de position de hors-jeu.

« L'arbitre siffle avant même que l'assistant n'ait levé son drapeau ; or, il n'a tout simplement pas le droit de le faire. C'est une erreur d'arbitrage majeure. Les arbitres doivent laisser jouer. Pourquoi siffle-t-il ? Il part seul vers le but. Ce qui s’est passé ensuite est une autre histoire, mais il n’a pas le droit de siffler », s’est emporté Ballack : « Ça ne doit pas arriver à ce niveau ! »

Peu après, à la 29^e minute, Pinheiro se retrouve à nouveau sous les projecteurs pour son tout premier match de Ligue des champions : Nuno Mendes, déjà averti, stoppe une contre-attaque du Bayern par une faute de main évidente. Au lieu de l’expulser, l’arbitre siffle une faute de main présumée de Laimer sur l’action précédente. « L’arbitre intervient une fois de plus dans ce magnifique match et en modifie l’équilibre. Le Bayern a clairement été lésé », a déclaré Sami Khedira sur DAZN.