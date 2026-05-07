Vincent Kompany a exprimé sa colère après les décisions « ridicules » liées à des mains, qui ont entraîné l’élimination du Bayern en Ligue des champions

L’élimination du Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions, après un match nul 1-1 très tendu, a été éclipsée par plusieurs décisions arbitrales controversées. Alors qu’une place en finale contre Arsenal était en jeu, la tension a atteint son paroxysme, les Allemands estimant avoir été lésés.

Le moment le plus controversé survient lorsque la tentative de dégagement de Vitinha heurte le bras tendu de son coéquipier Joao Neves dans la surface parisienne. Les Bavarois encerclent l’arbitre Joao Pinheiro pour protester, en vain : aucun penalty n’est accordé. La décision a été confirmée : en vertu des Lois du Jeu, un joueur ne peut pas être sanctionné pour une main si le ballon lui parvient directement d’un coéquipier à bout portant, sauf si un but est marqué immédiatement. Une pilule d’autant plus difficile à avaler pour le Bayern qu’il avait déjà concédé un penalty controversé à l’aller.