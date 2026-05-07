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Vincent Kompany a exprimé sa colère après les décisions « ridicules » liées à des mains, qui ont entraîné l’élimination du Bayern en Ligue des champions
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Vitinha enroule sa frappe, le ballon vient percuter le bras de Neves.
L’élimination du Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions, après un match nul 1-1 très tendu, a été éclipsée par plusieurs décisions arbitrales controversées. Alors qu’une place en finale contre Arsenal était en jeu, la tension a atteint son paroxysme, les Allemands estimant avoir été lésés.
Le moment le plus controversé survient lorsque la tentative de dégagement de Vitinha heurte le bras tendu de son coéquipier Joao Neves dans la surface parisienne. Les Bavarois encerclent l’arbitre Joao Pinheiro pour protester, en vain : aucun penalty n’est accordé. La décision a été confirmée : en vertu des Lois du Jeu, un joueur ne peut pas être sanctionné pour une main si le ballon lui parvient directement d’un coéquipier à bout portant, sauf si un but est marqué immédiatement. Une pilule d’autant plus difficile à avaler pour le Bayern qu’il avait déjà concédé un penalty controversé à l’aller.
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Kompany critique avec virulence la règle « ridicule » sur les mains
L'entraîneur du Bayern Munich n'a pas mâché ses mots après l'élimination de son équipe, remettant en question le « bon sens » des arbitres qui ont dirigé ce match décisif.
« Il faut se pencher sur certaines phases décisives arbitrées au cours des deux matchs… ce n’est jamais une excuse pour tout, mais ça compte », a déclaré Kompany dans son analyse d’après-match. « Si l’on regarde les deux matches, on a probablement été trop pénalisés. Les gars ont tout donné et on a tout tenté face à une fantastique équipe du PSG. La main de João Neves est levée, il la touche. Comme c’est son propre coéquipier, ce n’est pas penalty. Mais si on analyse les deux situations avec un peu de bon sens, c’est tout simplement ridicule. Quoi qu’il en soit, c’est ridicule. Cela ne résume pas tout le match, mais au final, la rencontre s’est jouée sur un seul but. »
Nuno Mendes échappe au carton rouge
La frustration de Kompany a été considérablement exacerbée par un incident impliquant le défenseur du PSG Nuno Mendes, lorsque l’international portugais a semblé toucher le ballon de la main de manière délibérée pour stopper une attaque du Bayern. Déjà sanctionné d’un carton jaune, Mendes semblait alors se diriger vers l’expulsion. Mais l’arbitre a finalement accordé un coup franc aux visiteurs pour une faute précédente.
Ce moment a provoqué la colère du public local. Mené au score par une équipe au complet après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé dès la 2e minute, le Bayern espérait obtenir un avantage numérique. Au micro, Kompany a estimé que l’arbitre avait reculé devant une décision lourde de conséquences : « J’ai eu l’impression qu’il s’était ravisé parce qu’il s’était rendu compte qu’il lui avait déjà donné un carton jaune et qu’il ne voulait pas l’expulser pour ça. »
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Luis Enrique vise un doublé historique
Pendant que Kompany tentait de reconstruire les débris d’une campagne européenne chaotique, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se réjouissait déjà à l’idée d’affronter l’Arsenal de Mikel Arteta. Le technicien espagnol a salué la résilience de son équipe dans un environnement hostile et a exprimé son désir de consolider l’héritage du PSG en remportant deux titres européens consécutifs.
« Ça va être différent », a-t-il déclaré à propos de la finale. « Ils ont joué à un niveau élevé toute la saison, ils ont été incroyables. Nous voulons continuer à écrire l’histoire à Paris, et pour cela, nous devons remporter un deuxième titre consécutif. »
De leur côté, les Bavarois doivent rapidement se reconcentrer sur leurs objectifs nationaux. Après avoir déjà assuré leur sacre en Bundesliga et remporté la DFL-Supercup, ils viseront un triplé historique en orientant leur frustration vers la finale de la DFB-Pokal à venir contre Stuttgart.