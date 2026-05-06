Ballack a alors explosé de colère. D’une part, Kane semblait bien être au même niveau que Nuno Mendes ; d’autre part, le VAR aurait pu intervenir sur cette action potentiellement décisive en cas de position de hors-jeu.

« L'arbitre siffle avant même que l'assistant n'ait levé son drapeau ; or, il n'a tout simplement pas le droit de le faire. C'est une erreur d'arbitrage majeure. Les arbitres doivent laisser le jeu se dérouler. Pourquoi siffle-t-il ? Il fonce seul vers le but. C’était très serré, ce qui s’est passé ensuite est une autre histoire. Mais il n’a pas le droit de siffler », s’est emporté Ballack : « Ça ne doit pas arriver à ce niveau ! »

Peu après, à la 29^e minute, Pinheiro se retrouve à nouveau sous les projecteurs pour son tout premier match de Ligue des champions : Nuno Mendes, déjà averti, stoppe une contre-attaque du Bayern par une faute de main évidente. Au lieu de l’expulser, l’arbitre siffle une faute de main présumée de Laimer sur l’action précédente. L’Autrichien avait pourtant clairement joué le ballon de l’abdomen et de la cuisse. Une erreur manifeste qui a privé le FCB de l’occasion d’évoluer en supériorité numérique pendant au moins soixante minutes. « Pendant le match, j’aurais moi aussi pensé que je le touchais juste avec le corps, que je voulais le passer et qu’il le repoussait clairement de la main », a réagi Laimer a posteriori sur DAZN.

« L’arbitre intervient une fois de plus dans ce magnifique match et en modifie l’équilibre. Le Bayern a clairement été lésé », a estimé Sami Khedira sur DAZN.