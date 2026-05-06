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KompanyIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

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Vincent Kompany a explosé de colère ! Vives tensions au FC Bayern face au PSG : le FCB « nettement lésé » ?

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
K. Laimer
N. Mendes
Vitinha
J. Neves
H. Kane

L’ancien international Michael Ballack, consultant pour la télévision, a perdu son sang-froid lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre le FC Bayern et le PSG. La cause : une décision arbitrale pour le moins discutable, qui a déclenché l’ire de l’ex-milieu de terrain. La tension est ensuite montée d’un cran : Vincent Kompany, lui aussi, a laissé éclater sa colère après deux autres incidents.

Mené dès la 3e minute (0-1) après une frappe d’Ousmane Dembélé, le champion d’Allemagne a rapidement repris ses esprits et se créé ses premières occasions. 

À la 23e minute, Josip Stanisic lance Harry Kane d’une belle passe en profondeur. L’Anglais dispose d’un grand espace et n’a plus que Willian Pacho entre lui et le but parisien. Sans que l’arbitre assistant ne lève son drapeau, l’arbitre Joao Pinheiro signale immédiatement un hors-jeu. 

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  • Ballack a alors explosé de colère. D’une part, Kane semblait bien être au même niveau que Nuno Mendes ; d’autre part, le VAR aurait pu intervenir sur cette action potentiellement décisive en cas de position de hors-jeu.

    « L'arbitre siffle avant même que l'assistant n'ait levé son drapeau ; or, il n'a tout simplement pas le droit de le faire. C'est une erreur d'arbitrage majeure. Les arbitres doivent laisser le jeu se dérouler. Pourquoi siffle-t-il ? Il fonce seul vers le but. C’était très serré, ce qui s’est passé ensuite est une autre histoire. Mais il n’a pas le droit de siffler », s’est emporté Ballack : « Ça ne doit pas arriver à ce niveau ! »

    Peu après, à la 29^e minute, Pinheiro se retrouve à nouveau sous les projecteurs pour son tout premier match de Ligue des champions : Nuno Mendes, déjà averti, stoppe une contre-attaque du Bayern par une faute de main évidente. Au lieu de l’expulser, l’arbitre siffle une faute de main présumée de Laimer sur l’action précédente. L’Autrichien avait pourtant clairement joué le ballon de l’abdomen et de la cuisse. Une erreur manifeste qui a privé le FCB de l’occasion d’évoluer en supériorité numérique pendant au moins soixante minutes. « Pendant le match, j’aurais moi aussi pensé que je le touchais juste avec le corps, que je voulais le passer et qu’il le repoussait clairement de la main », a réagi Laimer a posteriori sur DAZN

    « L’arbitre intervient une fois de plus dans ce magnifique match et en modifie l’équilibre. Le Bayern a clairement été lésé », a estimé Sami Khedira sur DAZN.

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    Le FC Bayern réclame un penalty pour une main, mais Pinheiro a correctement jugé la situation.

    À peine deux minutes plus tard, l’entraîneur Vincent Kompany a lui aussi perdu son sang-froid sur le bord du terrain. Dans sa propre surface de réparation, Vitinha, en tentant de dégager le ballon, avait frappé Joao Neves à bout portant sur le bras tendu latéralement. « Le ballon ne passe pas du corps à la main, mais va directement sur la main. Que ce soit le fait d’un de nos propres joueurs ou non, c’est un peu n’importe quoi, un peu absurde », a réagi Kompany sur DAZN, visiblement médusé par cette décision.

    En effet, l’arbitre Pinheiro a refusé de siffler penalty, appliquant ainsi la règle. « Directive de l’UEFA : il ne doit pas y avoir de penalty lorsque le ballon est frappé hors de la surface par un coéquipier », avait rappelé l’année dernière Knut Kircher, responsable des arbitres de la DFB. Selon l’International Football Association Board (IFAB), si un joueur est touché sur la main ou le bras par un ballon venu d’un coéquipier, il n’y a pas de main. Sauf si le ballon termine directement dans les filets adverses ou si le joueur marque immédiatement après : dans ces deux cas, l’équipe adverse obtient un coup franc direct.

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