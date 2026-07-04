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Vincent Kompany a convaincu un jeune joueur du Bayern Munich de prolonger son contrat à l’issue d’entretiens privés
Kompany mène la charge pour la prolongation du contrat d’Ibrahimovic
Le Bayern Munich s’apprête à sécuriser l’avenir à long terme d’Ibrahimovic : le meneur de jeu de 20 ans va bientôt prolonger son contrat. Bien qu’il ne soit pas encore un titulaire indiscutable de l’équipe première, le club et l’entraîneur Kompany affichent une confiance totale dans le potentiel de ce talent originaire de Nuremberg.
Selon Sport Bild et Transfermarkt, le jeune joueur s’apprête à parapher un bail courant jusqu’en 2028. Son précédent engagement, qui devait expirer en 2027 avec une année optionnelle, est ainsi transformé en un contrat ferme de plus longue durée, symbole de sa place centrale dans les plans futurs du club.
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L’art de la persuasion personnelle
Le tournant pour le jeune milieu de terrain semble avoir été une intervention directe de Kompany. L'ancien capitaine de Manchester City aurait défendu la cause d'Ibrahimovic en coulisses, faisant de la retenue de cet attaquant polyvalent au sein de l'écosystème du Bayern une priorité, malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs. Kompany aurait même eu un entretien personnel avec le jeune joueur pour lui exposer clairement ses perspectives de carrière en Bavière.
Un parcours dans les équipes de jeunes
Ibrahimovic a rejoint le centre de formation du Bayern à l’été 2018, en provenance de Nuremberg, alors qu’il avait 12 ans. Sa progression au sein des équipes de jeunes a été fulgurante, lui valant son premier contrat professionnel début 2023. Il a fait ses débuts en équipe première à 17 ans, lors d’une victoire 3-0 contre Bochum en février de cette même année.
Depuis, le milieu de terrain a aussi découvert la scène européenne en entrant en jeu comme remplaçant en Ligue des champions lors d’une victoire 5-1 contre le Shakhtar Donetsk en décembre 2024. Malgré ces étapes clés, son parcours vers l’équipe première a nécessité plusieurs prêts en Europe afin d’acquérir l’expérience de la compétition nécessaire au plus haut niveau.
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Une expérience confirmée en dehors de l'Allianz Arena
Le jeune joueur a passé beaucoup de temps loin de Munich pour perfectionner son jeu, notamment lors de passages en Italie avec Frosinone et la Lazio. Plus récemment, il a passé la saison dernière en prêt à Heidenheim, où il s'est imposé comme un joueur fiable de Bundesliga en disputant 32 matchs, dont 25 en tant que titulaire.
Au cours de son passage dans ce club de Bundesliga, Ibrahimovic a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives. Bien que le club ait connu une saison difficile, le fait d’avoir régulièrement disputé des minutes au plus haut niveau a démontré qu’il était prêt à assumer un rôle plus important.
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