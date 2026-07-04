Le Bayern Munich s’apprête à sécuriser l’avenir à long terme d’Ibrahimovic : le meneur de jeu de 20 ans va bientôt prolonger son contrat. Bien qu’il ne soit pas encore un titulaire indiscutable de l’équipe première, le club et l’entraîneur Kompany affichent une confiance totale dans le potentiel de ce talent originaire de Nuremberg.

Selon Sport Bild et Transfermarkt, le jeune joueur s’apprête à parapher un bail courant jusqu’en 2028. Son précédent engagement, qui devait expirer en 2027 avec une année optionnelle, est ainsi transformé en un contrat ferme de plus longue durée, symbole de sa place centrale dans les plans futurs du club.



