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Vincent Kompany a accordé un repos supplémentaire à Harry Kane et à ses coéquipiers afin de les aider à récupérer d’une période « extrêmement intense », alors que le Bayern vise le doublé national
Repos et récupération pour les champions
Après une victoire 1-0 âprement disputée contre Wolfsburg samedi soir, l'équipe du Bayern Munich est revenue de Basse-Saxe où une agréable surprise l'attendait de la part de son entraîneur. Vincent Kompany a officiellement accordé trois jours de repos aux joueurs, leur permettant ainsi de décompresser et de recharger leurs batteries avant la dernière semaine décisive de la saison.
Le directeur sportif Christoph Freund a confirmé cette décision dès dimanche, expliquant dans la zone mixte : « Les garçons ont maintenant quelques jours de repos. Ces dernières semaines ont été extrêmement intenses, y compris sur le plan mental, avec beaucoup de déplacements. »
- AFP
Surmonter la déception de la Ligue des champions
La fatigue pointée par Freund découle d’un calendrier infernal qui a contraint les champions d’Allemagne en titre à enchaîner les matchs tous les trois jours entre Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions.
À cette charge de travail s’est ajouté le choc émotionnel de l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, qui a enterré leurs rêves de triplé continental.
Les stigmates de cette déception européenne étaient visibles contre Wolfsburg, où le Bayern a souffert en première période et s’est appuyé sur son gardien de 22 ans, Jonas Urbig. Le jeune homme, remplaçant Manuel Neuer, a réalisé quatre arrêts de grande classe pour maintenir le score en équilibre, avant qu’un vol retour tardif vers Munich ne permette enfin au groupe d’entamer sa phase de récupération.
Tous les regards sont désormais tournés vers le trophée de la Bundesliga.
L'équipe retrouvera le centre d'entraînement de la Sabener Straße mercredi après-midi pour entamer la préparation de son dernier match de Bundesliga.
Elle recevra Cologne le 16 mai, rencontre suivie de la remise officielle du trophée du championnat aux joueurs et aux supporters à l’Allianz Arena.
Freund a souligné l’importance de cette courte pause pour conclure la saison en beauté : « Maintenant, on va se détendre un peu, puis on aura notre match de championnat à domicile, qu’on veut absolument gagner. Ensuite, on se concentrera pleinement sur Berlin ; on veut rester dans le rythme maintenant. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour le Bayern Munich ?
Une fois les festivités liées au titre de champion terminées – notamment la réception traditionnelle organisée à la mairie par le nouveau maire de Munich, Dominik Krause –, toute l'attention se portera sur la finale de la Coupe d'Allemagne. Le Bayern affrontera Stuttgart à l'Olympiastadion de Berlin le 23 mai, avec l'occasion de remporter le doublé national pour couronner la première saison de Kompany à la tête de l'équipe.