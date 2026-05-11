Après une victoire 1-0 âprement disputée contre Wolfsburg samedi soir, l'équipe du Bayern Munich est revenue de Basse-Saxe où une agréable surprise l'attendait de la part de son entraîneur. Vincent Kompany a officiellement accordé trois jours de repos aux joueurs, leur permettant ainsi de décompresser et de recharger leurs batteries avant la dernière semaine décisive de la saison.

Le directeur sportif Christoph Freund a confirmé cette décision dès dimanche, expliquant dans la zone mixte : « Les garçons ont maintenant quelques jours de repos. Ces dernières semaines ont été extrêmement intenses, y compris sur le plan mental, avec beaucoup de déplacements. »