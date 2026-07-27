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Vincent Janssen, qui n'a pas convaincu à Tottenham, s'apprête à rejoindre la MLS après avoir finalisé un nouveau contrat
Les Portland Timbers ont officialisé l’arrivée d’un vétéran néerlandais.
Janssen s’apprête à s’envoler vers les États-Unis pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière itinérante. Selon *Voetbal International*, l’attaquant chevronné a trouvé un accord sur les modalités personnelles avec les Portland Timbers. Le club de MLS a réagi promptement en lui soumettant un contrat définitif parfaitement aligné sur ses projets de vie à long terme.
Sa décision de faire ses valises pour le nord-ouest des États-Unis intervient malgré les efforts concertés du Royal Antwerp pour conserver son attaquant vedette en Belgique. Janssen a toutefois décliné cette proposition, préférant tourner la page de ses quatre saisons prolifiques en Pro League belge pour tenter de percer aux États-Unis.
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Un rêve américain profondément personnel se concrétise
Pour cet avant-centre de 32 ans, le transfert vers la MLS est bien plus qu’un simple choix financier : il traduit la réalisation d’un objectif familial intime. Janssen, dont l’épouse est mexicaine et américaine, répète depuis plusieurs saisons son souhait d’installer sa famille aux États-Unis avant d’aborder le crépuscule de sa carrière.
Ce projet familial à long terme a toujours été de s'installer durablement en Amérique du Nord une fois sa carrière professionnelle achevée. En signant à Portland, Janssen a donc parfaitement aligné son parcours sportif sur les aspirations de son foyer.
Retour sur un passage belge particulièrement prolifique
Le passage de Janssen à Tottenham a été difficile : l'attaquant n'a inscrit que six buts en 42 matches sous les ordres de Mauricio Pochettino avant de finalement quitter le club. Sa renaissance après la Premier League a toutefois été tout simplement exemplaire. L'ancienne révélation de l'AZ quitte le Royal Antwerp avec un palmarès national exceptionnel, après avoir complètement rétabli sa réputation de numéro 9 impitoyable et incontournable.
Au cours de quatre saisons très régulières en Belgique, il totalise 173 apparitions, 64 buts et 27 passes décisives toutes compétitions confondues. Son jeu de pivot tactique et sa finition fiable se sont avérés déterminants dans les succès nationaux du club, lui permettant de remporter le titre de champion et la Coupe de Belgique lors d’un doublé historique, ainsi qu’une qualification historique pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA.
- Getty Images Sport
Portland renforce son effectif avec une recrue expérimentée.
L’entraîneur espagnol Martí Cifuentes s’appuie sur la riche expérience de Janssen, forgée dans de nombreux championnats internationaux. Le coach de Portland sait aussi que sa nouvelle recrue connaît bien le football nord-américain, pour avoir passé trois saisons au Mexique, sous les couleurs de Monterrey : 24 buts et 5 passes décisives en 92 matchs toutes compétitions confondues.
Ce passage au Mexique s’est aussi révélé fructueux en termes de trophées, Janssen ayant conquis trois distinctions majeures pendant son séjour au club : la Ligue des champions de la CONCACAF, le championnat mexicain (Apertura) et la Coupe du Mexique.
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