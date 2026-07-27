Vincent Janssen, qui n'a pas convaincu à Tottenham, s'apprête à rejoindre la MLS après avoir finalisé un nouveau contrat

Janssen s’apprête à s’envoler vers les États-Unis pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière itinérante. Selon *Voetbal International*, l’attaquant chevronné a trouvé un accord sur les modalités personnelles avec les Portland Timbers. Le club de MLS a réagi promptement en lui soumettant un contrat définitif parfaitement aligné sur ses projets de vie à long terme.

Sa décision de faire ses valises pour le nord-ouest des États-Unis intervient malgré les efforts concertés du Royal Antwerp pour conserver son attaquant vedette en Belgique. Janssen a toutefois décliné cette proposition, préférant tourner la page de ses quatre saisons prolifiques en Pro League belge pour tenter de percer aux États-Unis.



