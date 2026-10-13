L’entraîneur d’Aston Villa, Emery, est catégorique : son équipe doit retrouver sa domination à domicile lorsqu’elle affrontera Fenerbahce mercredi soir. Malgré sa progression rapide sur la scène européenne, Aston Villa est à la peine à Villa Park cette saison, sans avoir remporté le moindre de ses trois premiers matches à domicile, toutes compétitions confondues. Cette mauvaise passe intervient alors que l’ambiance du stade est en partie affectée par les travaux de rénovation en cours de la tribune Nord en vue de l’Euro 2028.

Emery reste concentré sur les ajustements tactiques et mentaux nécessaires pour redresser les résultats de son équipe à domicile. « Nous sommes réalistes quant à notre travail et à la manière dont nous améliorons les choses », a expliqué l’entraîneur d’Aston Villa lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Mais cela ne suffit pas encore. Nous discutons donc beaucoup avec l’équipe, lors de réunions et à l’aide de vidéos. Nous nous entraînons aussi pour que ces progrès se voient en match. À Villa Park, nous n’avons pas encore gagné. Il est donc très important de voir comment nous pouvons progresser pour nous rapprocher de la victoire. »

L’ancien entraîneur d’Arsenal et de Villarreal s’appuie sur l’histoire récente du club pour inspirer son groupe. « Demain sera une très bonne occasion de franchir une nouvelle étape dans ces progrès, et pour les joueurs de gagner en confiance et de se sentir à l’aise », a-t-il déclaré, cité par ESPN. « Villa Park est un lieu très, très spécial pour nous. Il doit être comme il l’a été pendant les quatre années que nous avons passées ici : un lieu spécial, notre forteresse. Demain, nous aurons un nouveau défi à relever pour le montrer. »