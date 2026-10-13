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« Villa Park est notre forteresse » : Unai Emery exhorte Aston Villa à mettre fin à sa disette à domicile face à Fenerbahçe, alors que la crise des blessures au poste de latéral gauche s’aggrave
Emery exige des progrès à Villa Park
L’entraîneur d’Aston Villa, Emery, est catégorique : son équipe doit retrouver sa domination à domicile lorsqu’elle affrontera Fenerbahce mercredi soir. Malgré sa progression rapide sur la scène européenne, Aston Villa est à la peine à Villa Park cette saison, sans avoir remporté le moindre de ses trois premiers matches à domicile, toutes compétitions confondues. Cette mauvaise passe intervient alors que l’ambiance du stade est en partie affectée par les travaux de rénovation en cours de la tribune Nord en vue de l’Euro 2028.
Emery reste concentré sur les ajustements tactiques et mentaux nécessaires pour redresser les résultats de son équipe à domicile. « Nous sommes réalistes quant à notre travail et à la manière dont nous améliorons les choses », a expliqué l’entraîneur d’Aston Villa lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Mais cela ne suffit pas encore. Nous discutons donc beaucoup avec l’équipe, lors de réunions et à l’aide de vidéos. Nous nous entraînons aussi pour que ces progrès se voient en match. À Villa Park, nous n’avons pas encore gagné. Il est donc très important de voir comment nous pouvons progresser pour nous rapprocher de la victoire. »
L’ancien entraîneur d’Arsenal et de Villarreal s’appuie sur l’histoire récente du club pour inspirer son groupe. « Demain sera une très bonne occasion de franchir une nouvelle étape dans ces progrès, et pour les joueurs de gagner en confiance et de se sentir à l’aise », a-t-il déclaré, cité par ESPN. « Villa Park est un lieu très, très spécial pour nous. Il doit être comme il l’a été pendant les quatre années que nous avons passées ici : un lieu spécial, notre forteresse. Demain, nous aurons un nouveau défi à relever pour le montrer. »
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Un casse-tête pour composer la défense d’Aston Villa
La tâche d’Aston Villa face aux géants turcs se complique avec l’allongement de la liste des blessés, notamment en défense. Le club connaît actuellement une sérieuse pénurie au poste d’arrière gauche après son match nul 2-2 contre Brentford ce week-end. Matteo Ruggeri a dû sortir à la mi-temps de cette rencontre et devrait désormais rester éloigné des terrains pendant une longue période. Il rejoint ainsi l’autre latéral blessé, Ian Maatsen, à l’infirmerie.
Emery a confirmé la gravité de la situation, reconnaissant qu’il devait désormais trouver des solutions tactiques pour combler ce manque. « Il y a des aspects négatifs pour certains joueurs, parce qu’ils sont blessés, comme Ruggeri, a admis Emery. Nous devons essayer de trouver des solutions, car Maatsen n’est pas disponible. Je pense qu’il devrait nous rejoindre d’ici quelques jours, une semaine ou deux. Pour Ruggeri, nous ne savons pas exactement combien de temps il sera absent, mais ce sera plusieurs semaines, plus d’un mois. »
Le retour de Goretzka et les limites de l’effectif
Si la situation est sombre en défense, les nouvelles sont meilleures au milieu de terrain, où Leon Goretzka se rapproche de ses débuts en match officiel avec le club. L’effectif reste toutefois très diminué dans d’autres secteurs : Brian Madjo et Taylor Harwood-Bellis sont indisponibles après avoir été écartés de la liste d’Aston Villa pour la Ligue des champions, tandis que George Hemmings est absent en raison d’un léger problème de santé.
Malgré ces limites d’effectif, Emery reste positif quant aux progrès de son groupe avant le match de mercredi : « Leon Goretzka est dans le groupe pour demain ; George Hemmings ressent encore une légère douleur. Il ne sera pas disponible demain, mais il pourra peut-être revenir samedi. »
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Des fortunes contrastées pour Aston Villa et Fenerbahçe
Villa aborde cette rencontre après une victoire spectaculaire 3-2 sur le terrain du Club Brugge lors de son premier match de Ligue des champions, tandis que Fenerbahçe a fait match nul 1-1 à domicile contre la Roma. Malgré ce succès européen à l’extérieur, l’équipe d’Emery peine à reproduire cette forme à Villa Park cette saison. Elle a perdu des points lors de ses trois matches à domicile : battue 1-0 par Arsenal puis 2-1 par Nottingham Forest, elle a ensuite été tenue en échec 2-2 par Brentford le week-end dernier.
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