Viktor Gyokeres « ravi » après avoir vu l'« incroyable » Max Dowman marquer son premier but en Premier League lors d'une apparition sensationnelle avec Arsenal

Gyokeres n'a pas tari d'éloges à l'égard de son jeune coéquipier Dowman après la victoire âprement disputée d'Arsenal à l'Emirates. L'international suédois, arrivé avec une solide réputation, n'a pas tardé à rediriger les projecteurs vers la jeune sensation de 16 ans après que celle-ci eut doublé l'avance des Gunners dans le temps additionnel.

S'adressant à BBC MOTD, Gyokeres a exprimé sa joie pour ce produit du centre de formation, déclarant : « On ne dirait pas qu'il a 16 ans quand il joue, mais il est incroyable et c'est formidable de le voir marquer un but comme celui-là. On pouvait voir tous les joueurs célébrer avec lui. Il est incroyable, et je suis tellement heureux pour lui. Nous essayons toujours de trouver nos solutions, et nous y sommes parvenus aujourd'hui aussi. »

Il a déclaré aux médias du club : « Il prend beaucoup de bonnes décisions quand il entre sur le terrain. C'est un joueur incroyable et très doué. »