Getty Images
Traduit par
Viktor Gyokeres « ravi » après avoir vu l'« incroyable » Max Dowman marquer son premier but en Premier League lors d'une apparition sensationnelle avec Arsenal
Gyokeres salue la jeune star « incroyable » d'Arsenal
Gyokeres n'a pas tari d'éloges à l'égard de son jeune coéquipier Dowman après la victoire âprement disputée d'Arsenal à l'Emirates. L'international suédois, arrivé avec une solide réputation, n'a pas tardé à rediriger les projecteurs vers la jeune sensation de 16 ans après que celle-ci eut doublé l'avance des Gunners dans le temps additionnel.
S'adressant à BBC MOTD, Gyokeres a exprimé sa joie pour ce produit du centre de formation, déclarant : « On ne dirait pas qu'il a 16 ans quand il joue, mais il est incroyable et c'est formidable de le voir marquer un but comme celui-là. On pouvait voir tous les joueurs célébrer avec lui. Il est incroyable, et je suis tellement heureux pour lui. Nous essayons toujours de trouver nos solutions, et nous y sommes parvenus aujourd'hui aussi. »
Il a déclaré aux médias du club : « Il prend beaucoup de bonnes décisions quand il entre sur le terrain. C'est un joueur incroyable et très doué. »
- Getty Images Sport
Un rebondissement de dernière minute permet aux Gunners de remporter des points cruciaux
Pendant une grande partie de la soirée, on aurait pu croire qu’Arsenal allait connaître une soirée frustrante face à une équipe d’Everton très disciplinée. Mais l’ambiance a basculé d’un coup lorsque Gyokeres, grâce à un travail préparatoire décisif de Dowman, a trouvé le chemin des filets dans les dernières secondes du match, mettant fin à la tension qui tenait en haleine le public londonien depuis près de 90 minutes.
« C'est énorme, bien sûr, de marquer si tard, et nous savons bien sûr qu'il est très important pour nous de remporter ce genre de matchs », a déclaré Gyokeres à propos de son but décisif. « C'était une bonne sensation après coup. Nous croyons toujours que nous pouvons gagner les matchs. Le refaire était une sensation formidable. Ça ne me dérange pas. C'était un très beau but. »
L'ambiance est à son comble alors que la course au titre s'intensifie
Manchester City ayant laissé filer des points lors d’un match nul 1-1 contre West Ham plus tard dans la soirée, la remontée tardive d’Arsenal apparaît désormais comme un moment décisif de la saison. L’Emirates Stadium, qui était jusqu’alors un véritable chaudron de tension, s’est transformé en une scène de pure jubilation lorsque les deux buts ont été inscrits, assurant ainsi les trois points et creusant l’écart en tête du classement, qui s’élève désormais à neuf points.
Gyokeres a reconnu la pression que les joueurs ressentaient depuis les tribunes, ajoutant : « Bien sûr, c'est compréhensible quand le résultat est comme ça et qu'on ne sait pas comment le match va se terminer. L'ambiance après ces buts était incroyable. » Cette victoire place Arsenal en position de force alors qu'il cherche à tenir à distance une équipe de City en perte de vitesse.
- Getty Images Sport
Prendre de l'élan pour la fin de saison
Cette victoire permet à Arsenal de conserver son avance sur l'équipe de Pep Guardiola à un moment crucial de la saison. Aucun match de Premier League n'étant prévu dans les prochaines semaines, cette victoire apporte un regain de confiance bien nécessaire à l'équipe alors qu'elle se prépare à franchir les derniers obstacles de la saison.
Gyokeres a souligné l'importance de ce résultat, ajoutant : « C'est une victoire très importante pour nous à ce stade de la saison. Nous n'avons pas de match de Premier League avant plusieurs semaines, donc bien sûr, c'était agréable de remporter cette victoire en gardant cela à l'esprit. Il nous reste encore quelques matchs à disputer avant la trêve, mais ils sont tous très importants. »
Publicité