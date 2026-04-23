Alors que l’équipe d’Arteta a laissé filer une avance de neuf points en tête du classement, l’ancien attaquant des Gunners Dickov – s’exprimant en exclusivité pour MrQ – a confié à GOAL que, selon lui, Arsenal manquait toujours d’un véritable numéro 9 capable de briller en fin de saison : « Je le crois fermement.

Si l’on observe les dernières semaines, il est certes difficile de comparer Erling Haaland à n’importe quel autre joueur dans le monde du football, mais certains estiment qu’il n’est pas au sommet de sa forme cette saison. Il a tout de même marqué 35 buts ! Ces deux dernières semaines, dès que la situation s’est compliquée, que la pression a monté et que le match s’est tendu, il est entré en jeu et a inscrit un triplé. Contre Burnley, un match que City devait gagner, il a fallu une seule occasion pour qu’il marque.

Havertz, que j’apprécie beaucoup, ou Gyokeres sont très bons, mais ils n’ont pas ce « quelque chose en plus » qu’apporte Haaland. Cette assurance se transmet à tout le groupe. City peut être catastrophique pendant 90 minutes, mais si Erling obtient une occasion à la 91e, il marque. Cela instille une conviction à toute l’équipe.

Je ne prétends pas qu’Arsenal doive recruter un nouveau Haaland – il est unique. Mais quand on compare l’efficacité de l’attaquant norvégien à celle d’Antoine Semenyo ou de Rayan Cherki, on constate des contributions offensives que les talents d’Arsenal ne fournissent pas en ce moment. Il faut que ces grands joueurs créatifs se montrent à la hauteur quand les matchs sont serrés et que la pression est forte. »