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Viktor Gyokeres n’est pas la solution. Selon les observateurs, Arsenal manque toujours d’un véritable numéro 9, capable de reproduire l’impact d’Erling Haaland, pour finaliser son équipe et briguer le titre de Premier League
Les attaquants d’Arsenal qui n’ont pas réussi à offrir le titre à leur équipe
Malgré les passages d’Olivier Giroud, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, le titre de Premier League n’a pas retrouvé le nord de Londres, et Gabriel Jesus n’a pas encore reproduit à Arsenal le succès qu’il connaissait à Manchester City.
Pour combler cette lacune, Mikel Arteta a déboursé 55 millions de livres (74 millions de dollars) en 2025 afin de recruter l’attaquant suédois Gyokeres, auteur de 97 buts en 102 matchs sous le maillot du Sporting Portugal.
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Combien de buts Gyokeres a-t-il marqués pour Arsenal ?
Le joueur de 27 ans a inscrit un doublé lors de ses débuts à domicile en Premier League contre Leeds, mais n'a marqué qu'un seul autre but dans l'élite anglaise avant le début du mois de novembre.
Gyokeres totalise bien 18 buts toutes compétitions confondues, dont 12 en championnat, mais sa place de titulaire reste incertaine : Kai Havertz étant parfois aligné comme faux numéro 9, il peine encore à convaincre qu’il est l’attaquant de référence dont Arsenal a tant besoin.
Arsenal doit-il recruter un nouveau numéro 9 ?
Alors que l’équipe d’Arteta a laissé filer une avance de neuf points en tête du classement, l’ancien attaquant des Gunners Dickov – s’exprimant en exclusivité pour MrQ – a confié à GOAL que, selon lui, Arsenal manquait toujours d’un véritable numéro 9 capable de briller en fin de saison : « Je le crois fermement.
Si l’on observe les dernières semaines, il est certes difficile de comparer Erling Haaland à n’importe quel autre joueur dans le monde du football, mais certains estiment qu’il n’est pas au sommet de sa forme cette saison. Il a tout de même marqué 35 buts ! Ces deux dernières semaines, dès que la situation s’est compliquée, que la pression a monté et que le match s’est tendu, il est entré en jeu et a inscrit un triplé. Contre Burnley, un match que City devait gagner, il a fallu une seule occasion pour qu’il marque.
Havertz, que j’apprécie beaucoup, ou Gyokeres sont très bons, mais ils n’ont pas ce « quelque chose en plus » qu’apporte Haaland. Cette assurance se transmet à tout le groupe. City peut être catastrophique pendant 90 minutes, mais si Erling obtient une occasion à la 91e, il marque. Cela instille une conviction à toute l’équipe.
Je ne prétends pas qu’Arsenal doive recruter un nouveau Haaland – il est unique. Mais quand on compare l’efficacité de l’attaquant norvégien à celle d’Antoine Semenyo ou de Rayan Cherki, on constate des contributions offensives que les talents d’Arsenal ne fournissent pas en ce moment. Il faut que ces grands joueurs créatifs se montrent à la hauteur quand les matchs sont serrés et que la pression est forte. »
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Gyokeres peut-il offrir le titre de Premier League à Arsenal ?
Gyokeres est le seul joueur d’Arsenal à avoir atteint la barre des dix buts en Premier League cette saison, Saka et Eberechi Eze occupant ex aequo la deuxième place du classement des buteurs avec six réalisations chacun.
Le nouveau porteur du maillot numéro 14, Gyokeres, pourrait suivre les traces d’un prédécesseur emblématique, le champion du monde français Thierry Henry, et offrir le titre à la moitié rouge de Londres, réduisant ainsi au silence tous les sceptiques. Mais s’il ne parvient pas à remplir cette mission, des questions encore plus gênantes lui seront posées.