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Viktor Gyokeres mérite davantage de reconnaissance ! Graham Potter salue « l’impact incroyable » de l’attaquant d’Arsenal malgré les critiques et défend la première saison d’Alexander Isak à Liverpool
Potter apporte son soutien à ses joueurs suédois
Potter a salué le parcours de Gyokeres, l’attaquant ayant contribué à la qualification de la Suède pour la Coupe du monde après une victoire en barrage contre la Pologne. L’avant-centre d’Arsenal a marqué quatre buts en deux matchs de qualification, jouant un rôle déterminant dans l’aventure des Bleus. Malgré son aide précieuse pour le titre de champion d’Angleterre d’Arsenal et la finale de la Ligue des champions, Gyokeres reste pourtant sous le feu des critiques de certains observateurs. Potter estime que ces jugements ignorent la contribution globale et l’importance de l’attaquant tant pour son club que pour son pays.
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Potter félicite Gyokeres
Le sélectionneur suédois a salué les qualités de Gyokeres, soulignant son rôle crucial tant au sein de son club qu’en équipe nationale. Il a également admis avoir été surpris par l’ampleur des critiques adressées à l’attaquant d’Arsenal.
« Il a marqué quatre buts en deux matchs, il nous a qualifiés pour la Coupe du monde, son impact est donc incroyable », a déclaré Potter, cité par The Athletic. « Du point de vue d’Arsenal, il a rempli son rôle, marqué ses buts, et l’équipe a remporté la Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions.
Il a disputé la plupart des matchs, mais il est toujours critiqué. C’est le monde dans lequel nous vivons, mais quand on le regarde, qu’on voit tout le travail qu’il accomplit, la façon dont il s’acquitte de ses tâches, on se rend compte que c’est un personnage incroyable. »
Soutenez Isak
Potter a pris la défense d’Isak, dont la première saison à Liverpool a été délicate. Les blessures et la pression liée à son transfert de 125 millions de livres ont freiné sa progression, mais l’entraîneur reste convaincu du potentiel de l’attaquant.
« Il est juste de reconnaître que sa première saison n’a pas entièrement répondu à ses attentes, ni à celles du club, mais de telles difficultés peuvent survenir », a-t-il expliqué.
On a parfois tendance à penser qu’un simple recrutement suffit à tout améliorer. On connaît les performances d’Alex avec Newcastle, mais il doit maintenant s’adapter aux attentes de Liverpool. Le joueur reste le même, ses qualités aussi ; c’est juste une question d’intégration collective.
Les blessures ont freiné sa progression, mais c’est un garçon remarquable, déterminé à jouer et à aider son équipe. Une carrière connaît parfois des hauts et des bas, mais sa valeur humaine et sportive reste, à nos yeux, indéniable. »
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La Coupe du monde approche à grands pas.
La qualification en poche, Potter se consacre désormais à la préparation de la Suède pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Gyokeres et Isak devraient être les piliers de leur équipe lors de cette compétition, la Suède ayant été tirée au sort dans le groupe F aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de la Tunisie.