Le sélectionneur suédois a salué les qualités de Gyokeres, soulignant son rôle crucial tant au sein de son club qu’en équipe nationale. Il a également admis avoir été surpris par l’ampleur des critiques adressées à l’attaquant d’Arsenal.

« Il a marqué quatre buts en deux matchs, il nous a qualifiés pour la Coupe du monde, son impact est donc incroyable », a déclaré Potter, cité par The Athletic. « Du point de vue d’Arsenal, il a rempli son rôle, marqué ses buts, et l’équipe a remporté la Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions.

Il a disputé la plupart des matchs, mais il est toujours critiqué. C’est le monde dans lequel nous vivons, mais quand on le regarde, qu’on voit tout le travail qu’il accomplit, la façon dont il s’acquitte de ses tâches, on se rend compte que c’est un personnage incroyable. »