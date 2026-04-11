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Viktor Gyokeres impute la défaite à domicile d’Arsenal à un « terrain sec », tandis que Bournemouth relance complètement la course au titre de Premier League
La course au titre reste totalement ouverte après la surprise de l'Emirates.
Samedi, l’Emirates Stadium a retenu son souffle : Arsenal a concédé sa troisième défaite en quatre matches, battu 2-1 par un Bournemouth combattif. Ce revers fragilise la position du club londonien, d’autant que Manchester City peut réduire l’écart en tête du classement en cas de victoire à Stamford Bridge dimanche face à Chelsea.
Junior Kroupi a ouvert le score pour les visiteurs dès la 17e minute, mais Arsenal a entrevu une lueur d’espoir lorsque Ryan Christie a été sanctionné pour une main dans la surface. Gyokeres s’est alors présenté face au but et a égalisé d’un penalty imparable. Cependant, un second but d’Alex Scott en seconde période a permis à l’équipe d’Andoni Iraola de repartir avec les trois points.
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Gyokeres désigne le but.
Au coup de sifflet final, l’international suédois Gyokeres a livré une analyse controversée sur les raisons pour lesquelles les leaders du championnat ont eu du mal à trouver leur rythme. Interrogé par l’émission « Match of the Day » de la BBC, l’attaquant a reconnu que Bournemouth s’était montré dangereux, mais il a affirmé que les conditions du terrain de l’Emirates avaient joué un rôle dans cette défaite.
« Ils sont efficaces en contre-attaque, a-t-il analysé. Ils possèdent de bons joueurs et ont bien combiné. Mais nous devons faire mieux. Nous avons eu nos occasions en fin de match. Le terrain était un peu sec, ce qui n’a pas aidé. Je reste très confiant. Il ne faut pas trop s’attarder sur ce qui s’est passé aujourd’hui. Nous devons regarder devant et rester positifs. »
Arteta déplore un véritable « coup dur ».
Mikel Arteta n’a pas mâché ses mots pour analyser la prestation de son équipe, qualifiant cette défaite de véritable coup de semonce. L’Espagnol a reconnu que ses joueurs avaient manqué d’efficacité pour venir à bout d’une formation de Bournemouth invaincue depuis onze matchs.
« C’était décevant », a-t-il déclaré à TNT Sports. « C’est un coup dur, et tout dépend maintenant de la façon dont nous allons réagir. Ce n’est pas sans raison qu’ils n’ont pas perdu depuis 11 matchs : ils ont très bien joué. Nous n’étions pas assez efficaces. Sur leur première incursion dans notre surface, une déviation, une erreur défensive, et voilà : 1-0. Il va falloir s’en remettre. En seconde période, on s’attendait à un autre match. On a commis des choix curieux, mais nous restons constants. Ça arrive : c’est le football. »
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Il reste sept jours pour sauver la saison.
Malgré la défaite, Arsenal conserve neuf points d’avance sur Manchester City. Toutefois, la course au titre pourrait basculer en faveur de l’équipe de Pep Guardiola, qui possède deux matchs en retard cruciaux et accueillera les Gunners à l’Etihad le week-end prochain. Peine à peine le temps de panser leurs blessures, les Gunners entament une semaine charnière : un quart de finale de Ligue des champions à haut risque contre le Sporting CP, puis ce voyage potentiellement décisif à Manchester. Pour préserver leurs espoirs de titre, les hommes d’Arteta doivent retrouver sans délai leur solidité défensive et leur efficacité offensive, sous peine de voir leurs rêves s’envoler en l’espace de sept jours.