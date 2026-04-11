Viktor Gyokeres impute la défaite à domicile d’Arsenal à un « terrain sec », tandis que Bournemouth relance complètement la course au titre de Premier League

Samedi, l’Emirates Stadium a retenu son souffle : Arsenal a concédé sa troisième défaite en quatre matches, battu 2-1 par un Bournemouth combattif. Ce revers fragilise la position du club londonien, d’autant que Manchester City peut réduire l’écart en tête du classement en cas de victoire à Stamford Bridge dimanche face à Chelsea.

Junior Kroupi a ouvert le score pour les visiteurs dès la 17e minute, mais Arsenal a entrevu une lueur d’espoir lorsque Ryan Christie a été sanctionné pour une main dans la surface. Gyokeres s’est alors présenté face au but et a égalisé d’un penalty imparable. Cependant, un second but d’Alex Scott en seconde période a permis à l’équipe d’Andoni Iraola de repartir avec les trois points.