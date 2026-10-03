Vendredi soir, le joueur de 28 ans est entré dans l'histoire lors d'un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations. Au Bilino Polje Stadium, Gyokeres a ouvert le score à l'heure de jeu avant que le jeune talent de la Juventus Kerim Alajbegovic n'égalise pour les locaux.

Ce but a scellé un exploit inédit pour l'attaquant d'Arsenal. Il est désormais le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six apparitions consécutives en Ligue des nations.

Son impressionnante série remonte à un quadruplé contre l'Azerbaïdjan en novembre 2024. Depuis, il a enchaîné les performances sur la scène internationale, en ajoutant d'autres buts contre l'Estonie, la Slovaquie et, plus récemment, lors de victoires contre la Roumanie et la Pologne.



