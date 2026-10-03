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Viktor Gyokeres envoie un message clair à Mikel Arteta alors qu’une star d’Arsenal bat un record historique de l’UEFA Nations League pendant la trêve internationale
Soirée record à Zenica
Vendredi soir, le joueur de 28 ans est entré dans l'histoire lors d'un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations. Au Bilino Polje Stadium, Gyokeres a ouvert le score à l'heure de jeu avant que le jeune talent de la Juventus Kerim Alajbegovic n'égalise pour les locaux.
Ce but a scellé un exploit inédit pour l'attaquant d'Arsenal. Il est désormais le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six apparitions consécutives en Ligue des nations.
Son impressionnante série remonte à un quadruplé contre l'Azerbaïdjan en novembre 2024. Depuis, il a enchaîné les performances sur la scène internationale, en ajoutant d'autres buts contre l'Estonie, la Slovaquie et, plus récemment, lors de victoires contre la Roumanie et la Pologne.
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La patience est de mise dans le nord de Londres
Alors que les buts continuent d’affluer en sélection, les minutes en club ont été difficiles à obtenir. Les spéculations estivales laissaient entendre qu’Arsenal recherchait un nouveau point de fixation en attaque, avec Julian Alvarez de l’Atletico Madrid fortement annoncé en partance pour l’Emirates Stadium.
Malgré les rumeurs et un manque de temps de jeu régulier sous les ordres d’Arteta cette saison, Gyokeres est resté à Arsenal. Il doit désormais lutter pour déloger Kai Havertz du onze de départ, mais ses performances durables en sélection apportent des preuves convaincantes de sa grande forme.
Gyokeres réaffirme son engagement envers Arsenal
Évoquant sa situation avant le match, l’international suédois a clairement indiqué qu’il n’avait jamais envisagé de quitter le club. « Bien sûr, il y a eu beaucoup de spéculations, a-t-il expliqué. Mais j’ai effectué toute la préparation de pré-saison, et je me sentais bien. J’étais totalement concentré sur Arsenal. Pour moi, rester était une évidence. Je suis extrêmement heureux au club. »
Reconnaissant son désir d’avoir un rôle plus important, il a ajouté : « Il est clair que je veux jouer au football, et autant que possible. J’espère que cela viendra aussi.
« En tant que footballeur, vous voulez toujours être sur le terrain. Bien sûr, vous espérez avoir plus de temps de jeu, mais nous avons un effectif extrêmement bon, avec beaucoup de très bons joueurs, et nous avons bien commencé ici. »
- Every Second Media
Un retour au pays offre une opportunité potentielle
Gyokeres aura l'occasion de prolonger sa série de buts en sélection lorsque la Suède se rendra à Bucarest pour affronter la Roumanie lundi soir. Après cela, son attention se reportera sur ses obligations en club et sur une possible ouverture dans le onze de départ d'Arteta.
L'attaquant numéro un, Havertz, soigne actuellement une élongation musculaire contractée lors de son rassemblement avec l'Allemagne. Alors qu'Arsenal doit affronter Leeds le 10 octobre, Arteta pourrait hésiter à faire jouer Havertz pendant les 90 minutes. Cela ouvre la porte à un Gyokeres en pleine réussite, qui pourra tenter de transposer en Premier League sa forme internationale record.
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