L’ancien attaquant du Sporting CP a connu une première saison fructueuse dans le nord de Londres, et ses derniers exploits lui ont permis d’entrer dans un cercle incroyablement fermé de l’histoire d’Arsenal. En marquant un doublé contre Fulham, Gyokeres a porté son total à 21 buts toutes compétitions confondues, un cap franchi par seulement douze autres joueurs lors de leur première année au club depuis 139 ans.

Sa forme récente est tout simplement spectaculaire, puisqu’il a également trouvé le chemin des filets contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions en milieu de semaine. Ce but en Espagne porte à cinq son total sur la scène européenne, tandis que son compteur national affiche 15 réalisations en Premier League et une marque décisive en demi-finale de la Carabao Cup contre Chelsea. Sa célèbre célébration avec son masque est en train de devenir un incontournable de l’Emirates Stadium.