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Viktor Gyokeres entre dans l’histoire d’Arsenal : l’attaquant de 55 millions de livres sterling imite Thierry Henry et Alexis Sánchez en devenant le premier joueur des Gunners à réaliser cet exploit depuis onze ans
Rejoindre le club très fermé des meilleurs marqueurs
L’ancien attaquant du Sporting CP a connu une première saison fructueuse dans le nord de Londres, et ses derniers exploits lui ont permis d’entrer dans un cercle incroyablement fermé de l’histoire d’Arsenal. En marquant un doublé contre Fulham, Gyokeres a porté son total à 21 buts toutes compétitions confondues, un cap franchi par seulement douze autres joueurs lors de leur première année au club depuis 139 ans.
Sa forme récente est tout simplement spectaculaire, puisqu’il a également trouvé le chemin des filets contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions en milieu de semaine. Ce but en Espagne porte à cinq son total sur la scène européenne, tandis que son compteur national affiche 15 réalisations en Premier League et une marque décisive en demi-finale de la Carabao Cup contre Chelsea. Sa célèbre célébration avec son masque est en train de devenir un incontournable de l’Emirates Stadium.
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Sur les traces d’Henry et de Sánchez
La première saison de Gyokeres chez les Gunners illustre son impact immédiat, puisqu’il rejoint un club très select. Avant l’arrivée du Suédois, Alexis Sánchez était le dernier à avoir atteint la barre des 20 buts lors de son année d’introduction, avec 25 réalisations en 2014-2015. Avant le Chilien, la légende Thierry Henry avait, pour sa part, inscrit 26 buts dès son arrivée, en 1999-2000. Avec 15 réalisations en Premier League, le Suédois se situe à deux unités d’Henry (17) et à une de Sánchez (16) au classement des meilleurs buteurs d’une première saison avec les Gunners.
À trois journées de la fin du championnat, le numéro 14 a donc une vraie chance de dépasser ces deux icônes de l’ère moderne et de s’emparer du record. Son efficacité devant le but est flagrante dans toutes les compétitions : il a également marqué cinq fois en Ligue des champions et une fois en demi-finale de la Carabao Cup contre Chelsea.
Arteta salue la masterclass
Mikel Arteta a exprimé son admiration pour la rapidité d’adaptation de son nouveau numéro 14 aux exigences du football anglais. Après la victoire 3-0 contre les Cottagers, l’entraîneur a souligné l’impact de l’attaquant sur la dynamique collective. « Il a livré une excellente performance », a déclaré Arteta. « Je pense qu’à Madrid, surtout en première mi-temps, il a été vraiment bon, et aujourd’hui, tout au long du match, sa contribution par ses buts… Il était manifestement présent dans chaque action, chaque action offensive, il s’est impliqué, a marqué deux superbes buts, tant au niveau du placement que du timing, ce sur quoi nous avons travaillé, et oui, et cela va lui procurer, ainsi qu’à l’équipe, un important regain d’énergie et de confiance. »
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La dynamique s'accélère à l'approche de la fin de la saison
La victoire d’Arsenal face à Fulham n’était pas seulement une affaire de statistiques individuelles ; elle a surtout procuré un élan psychologique précieux à la veille d’une soirée européenne cruciale. Mikel Arteta a souligné la connexion entre son effectif et les supporters, insistant sur le fait que l’ambiance à l’Emirates constitue désormais un véritable atout pour son équipe. La performance de Bukayo Saka et l’émergence de Myles Lewis-Skelly au milieu de terrain ont concouru à un après-midi parfait pour les Gunners, déterminés à préserver leur avance sur Manchester City.
Estimant que son avant-centre aborde l’optimum physique et mental au moment le plus opportun, l’Espagnol a conclu : « Oui, c’est exactement ce que nous recherchons : emmagasiner cet élan, cette énergie et cette confiance pour mardi, car nous en aurons absolument besoin. En observant l’ambiance dans le vestiaire, je sais que nous prenons la bonne direction. »