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Viktor Gyokeres emboîte le pas à Kylian Mbappé et Cole Palmer en déposant un brevet pour son célèbre masque utilisé lors de ses célébrations de buts
Fête officiellement protégée
Selon des documents consultés par Expressen, les représentants de Gyokeres ont obtenu l'enregistrement de la marque de sa célèbre célébration, qui a été officiellement accordée à la mi-septembre. Cette information, également rapportée par Fabrizio Romano, confirme que le joueur de 27 ans a déposé sa demande auprès de l'EUIPO au début de l'année dernière afin d'empêcher des tiers d'exploiter commercialement son image. Cette démarche juridique s'inscrit dans la lignée des stratégies employées par Mbappé et Palmer, garantissant à la star d'Arsenal un contrôle total sur l'utilisation du « masque » sur les produits dérivés et dans la publicité.
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Analyse d'experts sur l'enregistrement des marques
Des experts juridiques ont fait remarquer que, bien que Viktor Gyokeres ait obtenu les droits sur une image spécifique, le format de son enregistrement pourrait différer considérablement des marques de mouvement utilisées par d'autres stars de la Premier League. Lee Curtis, avocat spécialisé en droit des marques chez HGF, a laissé entendre que le fait d'enregistrer une seule photo plutôt qu'un mouvement complet pourrait avoir une incidence sur la force de la protection.
Curtis a expliqué : « La marque de mouvement montre la célébration dans son intégralité, et non pas un simple instant. On peut donc se demander si l'enregistrement de Viktor Gyokeres – qui consiste en une photo d'un instant plutôt qu'en une séquence complète – ne limite pas potentiellement ses droits. Bien qu'une marque de mouvement puisse être plus difficile à obtenir qu'une marque basée sur une photo, cela pourrait finalement en valoir la peine. »
Gérer une marque commercialisable
La tendance à déposer des marques pour des célébrations est devenue un élément essentiel du marketing sportif moderne, permettant aux joueurs de protéger leurs atouts commerciaux contre toute utilisation non autorisée. Le cabinet d'avocats Mills & Reeve, qui a assisté Palmer dans le cadre d'une demande similaire, a précisé que ces démarches visaient à préserver les intérêts financiers du joueur plutôt qu'à empêcher les supporters ou ses pairs d'imiter ce geste.
Le cabinet a déclaré : « Il ne s'agissait pas d'empêcher d'autres personnalités sportives, ou des enfants dans les cours de récréation, d'effectuer la même célébration ou une célébration similaire. Il s'agit de mettre Cole en meilleure position pour contrôler la manière dont son nom, son surnom, son image et sa célébration de but – qui sont tous des aspects hautement commercialisables de sa marque personnelle – sont exploités commercialement par d'autres. »
- AFP
La Coupe du monde nous attend
L'attaquant d'Arsenal disposera cet été d'une tribune internationale idéale pour mettre en avant sa marque nouvellement déposée, alors qu'il mènera la Suède à la Coupe du monde 2026. Ses prochaines apparitions sous les couleurs des Gunners lui offriront de nouvelles occasions de renforcer sa notoriété mondiale, alors qu'il compte bien mener son club et son pays vers les plus grands honneurs au cours des prochains mois.