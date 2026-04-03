Viktor Gyokeres emboîte le pas à Kylian Mbappé et Cole Palmer en déposant un brevet pour son célèbre masque utilisé lors de ses célébrations de buts

Des experts juridiques ont fait remarquer que, bien que Viktor Gyokeres ait obtenu les droits sur une image spécifique, le format de son enregistrement pourrait différer considérablement des marques de mouvement utilisées par d'autres stars de la Premier League. Lee Curtis, avocat spécialisé en droit des marques chez HGF, a laissé entendre que le fait d'enregistrer une seule photo plutôt qu'un mouvement complet pourrait avoir une incidence sur la force de la protection.

Curtis a expliqué : « La marque de mouvement montre la célébration dans son intégralité, et non pas un simple instant. On peut donc se demander si l'enregistrement de Viktor Gyokeres – qui consiste en une photo d'un instant plutôt qu'en une séquence complète – ne limite pas potentiellement ses droits. Bien qu'une marque de mouvement puisse être plus difficile à obtenir qu'une marque basée sur une photo, cela pourrait finalement en valoir la peine. »