Gyokeres reconnaît être au courant des rumeurs concernant son avenir à l’Emirates Stadium. Bien qu’il soit arrivé en provenance du Sporting CP avec une solide réputation, l’attaquant suédois a passé une partie de la saison du titre d’Arsenal derrière Kai Havertz dans la hiérarchie, ce qui a suscité des spéculations sur un possible départ cet été.

S’exprimant avant le huitième de finale de la Coupe du monde entre la Suède et la France, l’attaquant a toutefois insisté sur son bonheur sous les ordres d’Arteta : « Bien sûr, c’est flatteur de voir que des clubs s’intéressent à moi, mais je me sens extrêmement à l’aise à Arsenal. Après la saison que nous venons de passer, je n’ai que des sentiments positifs », a déclaré Gyokeres.







