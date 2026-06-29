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Viktor Gyokeres clarifie sa position concernant le mercato estival, alors qu’Arsenal serait sur les traces de Julián Álvarez, de l’Atlético de Madrid
Gyokeres réagit aux rumeurs concernant son départ
Gyokeres reconnaît être au courant des rumeurs concernant son avenir à l’Emirates Stadium. Bien qu’il soit arrivé en provenance du Sporting CP avec une solide réputation, l’attaquant suédois a passé une partie de la saison du titre d’Arsenal derrière Kai Havertz dans la hiérarchie, ce qui a suscité des spéculations sur un possible départ cet été.
S’exprimant avant le huitième de finale de la Coupe du monde entre la Suède et la France, l’attaquant a toutefois insisté sur son bonheur sous les ordres d’Arteta : « Bien sûr, c’est flatteur de voir que des clubs s’intéressent à moi, mais je me sens extrêmement à l’aise à Arsenal. Après la saison que nous venons de passer, je n’ai que des sentiments positifs », a déclaré Gyokeres.
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Les rumeurs d’échange autour d’Alvarez
L'avenir de Gyokeres reste flou, l'Arsenal s'intéressant de près à Alvarez. D'après plusieurs sources, les champions d'Angleterre envisagent un transfert qui verrait l'ancien Citizen revenir en Premier League, tandis que l'attaquant suédois prendrait la direction de l'Atlético Madrid dans le cadre d'un échange très médiatisé.
Arteta cherche à renforcer la polyvalence de son attaque alors que les Gunners préparent leur défense du titre. Si Gyokeres a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues la saison passée, il a peiné à reproduire au même niveau d’efficacité qu’au Portugal dans l’environnement plus physique de la Premier League. L’arrivée éventuelle d’Alvarez marquerait donc un changement significatif dans l’approche tactique d’Arsenal à l’aube de la nouvelle saison.
Les projecteurs se braquent sur la Coupe du monde et la confrontation avec Saliba.
Pour l’instant, Gyokeres se concentre exclusivement sur ses obligations internationales, alors que la Suède de Graham Potter se prépare pour un 16^e de finale crucial. Les Scandinaves ont validé leur billet après une phase de groupes en dents de scie, ponctuée d’une victoire contre la Tunisie et d’un nul face au Japon, les conduisant à un choc prometteur contre la France, grande favorite du tournoi.
Lors de cette rencontre, Gyokeres retrouvera son coéquipier d’Arsenal, William Saliba. Interrogé sur le défi que représente l’affrontement avec l’un des meilleurs défenseurs du monde, l’attaquant suédois a confié : « J’ai hâte de le revoir et de jouer contre lui, ce sera un beau duel. Nous devrons être au sommet de notre forme, notre organisation défensive devra être quasi parfaite, puis, bien sûr, nous devrons saisir les occasions qui se présenteront pendant le match. »
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La Suède vise un coup d’éclat en phase à élimination directe.
Malgré son statut d’outsider, Gyokeres affirme que la Suède possède les atouts pour créer la surprise. L’attaquant, attendu en pointe, devra faire preuve d’une grande efficacité si les hommes de Potter veulent atteindre les quarts de finale aux dépens des finalistes 2022.
Évoquant leurs chances, l’attaquant d’Arsenal a ajouté : « Nous avons confiance en nous, je pense que nous devons croire en nos moyens. Nous avons vu lors de nombreux matchs de ce tournoi qu’il est possible de gagner et de bien jouer même face aux meilleures équipes. Alors bien sûr, nous sommes peut-être les outsiders, mais nous continuons à croire en nous. »