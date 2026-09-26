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Viktor Gyokeres balaie les critiques et révèle le message de Mikel Arteta après avoir ouvert son compteur cette saison avec la Suède
La disette de buts prend fin en sélection nationale
Gyokeres a enfin trouvé le chemin des filets cette saison, rappelant à point nommé son sens du but lors de la victoire 2-1 de la Suède contre la Roumanie. L'attaquant d'Arsenal avait connu un début de campagne domestique frustrant à l'Emirates Stadium, où il a largement dû se contenter d'un rôle secondaire derrière Kai Havertz. Cependant, représenter son pays à Solna s'est révélé être le remède parfait à ses récentes difficultés en club, puisqu'il a surgi sur un ballon repoussé pour inscrire ce qui allait finalement devenir le but de la victoire de l'équipe de Graham Potter.
Cette réalisation était particulièrement importante, puisqu'il s'agissait de son premier but en match officiel depuis le match d'ouverture de la Coupe du monde contre la Tunisie cet été. « C'est toujours agréable de marquer un but », a déclaré Gyokeres, cité par Fotbollskanalen. « C'était une bonne finition de Lucas (Bergvall) et j'étais bien placé au second poteau. J'ai récupéré le ballon et je l'ai mis au fond, donc c'était bien. C'était agréable de jouer et je me suis amusé là-bas. »
- Getty Images Sport
Faire face à la pression médiatique britannique
Avec Arsenal scruté à la loupe à chaque match, le manque de buts de son meilleur buteur de la saison précédente a naturellement attiré des gros titres négatifs. La presse britannique n’a pas tardé à s’interroger sur la capacité de Gyokeres à maintenir son très haut niveau de performance, ou à se demander s’il est simplement victime du système tactique en constante évolution d’Arteta. Le Suédois reste toutefois remarquablement calme lorsqu’il évoque le bruit extérieur, laissant entendre qu’il s’est forgé une carapace depuis son arrivée dans l’élite anglaise et qu’il comprend la nature de ce milieu.
« S’il y a beaucoup de (critiques) et que vous les lisez, bien sûr, vous pouvez être influencé, mais ce n’est pas quelque chose que je fais. Si vous jouez bien, vous recevez des éloges, et si vous ne marquez pas de buts en tant qu’attaquant et que vous ne jouez pas comme on l’attend de vous, il y a des critiques. C’est comme ça pour tous les footballeurs. Il y a des hauts et des bas. C’est normal », a déclaré Gyokeres.
Les exigences sans détour d’Arteta révélées
Pour que Gyokeres retrouve son statut de premier choix à Arsenal, il doit répondre aux exigences élevées de son entraîneur espagnol. Mikel Arteta est connu pour ses demandes incessantes envers ses joueurs offensifs, avec un pressing de haute intensité et une rigueur tactique exigés en plus de l'efficacité devant le but. L'attaquant suédois a désormais levé le voile sur les retours qu'il a reçus du staff technique concernant son chemin de retour dans le onze de départ, laissant entendre que les consignes venues du banc ont été d'une franchise totale.
Interrogé sur les exigences précises fixées par Arteta pour retrouver une place régulière dans le onze d'Arsenal, Gyokeres a livré une évaluation très honnête de la situation. « Je dois évidemment faire mieux, et oui, je veux le faire, donc ce n'est pas un problème. C'est bien (le dialogue avec Arteta). J'essaie simplement de bien faire quand j'en ai l'occasion et de marquer des buts », a-t-il déclaré.
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S’adresser à la hiérarchie d’Emirates
Le manque de titularisations régulières sous les ordres d’Arteta fait parler dans la capitale anglaise, surtout au vu des précédentes statistiques de Gyokeres. Si l’international suédois a pris part à plusieurs matches, la préférence accordée à Havertz dans l’axe a laissé l’ancien joueur de Coventry City se contenter de miettes en termes de temps de jeu.
Gyokeres s’est montré franc au sujet des difficultés auxquelles il fait face lorsqu’il est contraint de regarder depuis la touche pendant les premières étapes de la course au titre d’Arsenal. « On veut toujours être sur le terrain quand on est footballeur, c’est comme ça. Je n’ai pas beaucoup joué, mais j’ai eu quelques matches. C’était correct à ce moment-là, mais il est clair que vous voulez jouer au football et vous voulez jouer autant que possible. Si je reste concentré, ça viendra aussi », a déclaré Gyokeres.
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