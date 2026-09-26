Gyokeres a enfin trouvé le chemin des filets cette saison, rappelant à point nommé son sens du but lors de la victoire 2-1 de la Suède contre la Roumanie. L'attaquant d'Arsenal avait connu un début de campagne domestique frustrant à l'Emirates Stadium, où il a largement dû se contenter d'un rôle secondaire derrière Kai Havertz. Cependant, représenter son pays à Solna s'est révélé être le remède parfait à ses récentes difficultés en club, puisqu'il a surgi sur un ballon repoussé pour inscrire ce qui allait finalement devenir le but de la victoire de l'équipe de Graham Potter.

Cette réalisation était particulièrement importante, puisqu'il s'agissait de son premier but en match officiel depuis le match d'ouverture de la Coupe du monde contre la Tunisie cet été. « C'est toujours agréable de marquer un but », a déclaré Gyokeres, cité par Fotbollskanalen. « C'était une bonne finition de Lucas (Bergvall) et j'étais bien placé au second poteau. J'ai récupéré le ballon et je l'ai mis au fond, donc c'était bien. C'était agréable de jouer et je me suis amusé là-bas. »