Gyokeres a porté Arsenal vers son objectif ultime une bonne partie de la saison et exhorte désormais ses coéquipiers à rester concentrés tout en prenant du plaisir dans cette fin de championnat, malgré le poids des espoirs et des attentes qui repose sur leurs épaules. Interrogé par football.london, l’attaquant de 27 ans a reconnu que ressentir la pression était naturel quand on joue au plus haut niveau.

« Si vous êtes nerveux, c’est que vous tenez à l’enjeu », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un problème si vous l’acceptez et si vous orientez cette énergie dans la bonne direction. Être nerveux n’est pas une mauvaise chose ; cela devient négatif uniquement si vous le transformez en quelque chose de négatif. Tout dépend de la façon dont vous gérez vos émotions. »