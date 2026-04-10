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Viktor Gyokeres affirme qu’Arsenal saura canaliser son « trac », tandis que les observateurs estiment que le club risque de laisser filer le titre de Premier League
Gérer la pression de la phase finale
Gyokeres a porté Arsenal vers son objectif ultime une bonne partie de la saison et exhorte désormais ses coéquipiers à rester concentrés tout en prenant du plaisir dans cette fin de championnat, malgré le poids des espoirs et des attentes qui repose sur leurs épaules. Interrogé par football.london, l’attaquant de 27 ans a reconnu que ressentir la pression était naturel quand on joue au plus haut niveau.
« Si vous êtes nerveux, c’est que vous tenez à l’enjeu », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un problème si vous l’acceptez et si vous orientez cette énergie dans la bonne direction. Être nerveux n’est pas une mauvaise chose ; cela devient négatif uniquement si vous le transformez en quelque chose de négatif. Tout dépend de la façon dont vous gérez vos émotions. »
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La mentalité nécessaire pour remporter des titres
L’ancien joueur du Sporting CP est arrivé dans le nord de Londres avec un palmarès déjà solide, fraîchement couronné de deux titres consécutifs au Portugal. Il martèle qu’une seule approche permet de négocier les derniers mois de la saison : maintenir le cap. « Il faut rester extrêmement concentré à chaque match et aborder chaque rencontre avec le maximum de sérieux, quel que soit l’adversaire. Chaque point marqué compte dans le total final », a-t-il expliqué.
« Il faut adopter cette mentalité, sans trop se décourager si les choses ne se passent pas comme prévu, car la saison est encore longue et beaucoup de points sont en jeu. Même en avril, il reste de nombreux matchs ; nous devons simplement nous concentrer sur notre travail et prendre du plaisir, sans trop nous projeter sur le résultat final. »
Impact de l’expérience au plus haut niveau
L'été dernier, Arsenal a renforcé son effectif avec plusieurs joueurs de haut niveau, dont Martin Zubimendi, Eberechi Eze et Piero Hincapie, tandis que Gabriel Heinze a rejoint le staff technique pour apporter encore plus d'expérience de haut niveau. Gyokeres estime que cette diversité d'horizons est essentielle pour le groupe. « Chaque joueur a vécu des expériences différentes au cours de sa carrière et réagit de manière unique aux mêmes situations, a-t-il expliqué. Il est toujours utile de savoir changer d’angle d’attaque tout en conservant la même détermination que tous les autres membres du club et en travaillant main dans la main. Nous comptons dans l’effectif plusieurs joueurs ayant déjà soulevé des trophées, et c’est précisément ce que nous entendons refaire cette saison. »
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Des résultats mitigés alors qu'Arsenal vise un doublé historique
Malgré une finale de Carabao Cup perdue contre Manchester City et une élimination surprise en quart de finale de la FA Cup par Southampton, club de Championship, Arsenal aborde sereinement la suite de sa saison. Malgré ces revers, les Gunners occupent toujours une position favorable pour décrocher leur premier titre de Premier League depuis 2003-2004, avec neuf points d’avance sur Manchester City, deuxième au classement, qui compte un match en moins. Sur la scène européenne, leurs ambitions restent intactes : ils frôlent les demi-finales de la Ligue des champions après une victoire cruciale 1-0 sur la pelouse du Sporting lors du match aller des quarts.