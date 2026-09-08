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Viking FK, ce club de Ligue des champions qui fonctionne avec deux entraîneurs principaux
Le club qui fonctionne avec deux entraîneurs principaux
Le champion de Norvège Viking FK aborde le match de Ligue des champions de mercredi contre le VfB Stuttgart avec l’une des organisations les plus inhabituelles du football européen : deux entraîneurs principaux. Morten Jensen et Bjarte Lunde Aarsheim dirigent l’équipe à parts égales depuis janvier 2021.
Au lieu de s’appuyer sur une structure traditionnelle entraîneur-adjoint, les deux hommes disposent d’un pouvoir égal et prennent ensemble les principales décisions tactiques.
Loin d’être une solution temporaire, cette philosophie de cogestion a transformé Viking en une force redoutable sur la scène nationale et européenne.
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La double gestion apporte un succès immédiat
Cette organisation à deux entraîneurs a produit des résultats remarquables pour le club basé à Stavanger. Sous la direction de Jensen et Lunde Aarsheim, Viking s’est installé au sommet du football norvégien et a remporté son premier titre d’Eliteserien en 34 ans en 2025.
Cette structure de direction bicéphale a également apporté une constance sur la scène nationale, puisque Viking reste pleinement en course pour le titre aux côtés de Bodo/Glimt.
Jensen a affiché sa joie après leur succès en barrage contre le Dinamo Zagreb, synonyme de qualification européenne, qualifiant cet accomplissement de « bouleversant et de tout ce dont nous avons toujours rêvé ».
Des fonctions équivalentes et un ancrage local profond
Jensen et Lunde Aarsheim se partagent à parts égales les responsabilités les jours de match, la charge de travail et les obligations médiatiques. Les deux entraîneurs entretiennent des liens profonds avec le club, Lunde Aarsheim occupant la huitième place du classement des joueurs les plus capés de l’histoire de Viking.
Sur le terrain, le joueur clé et capitaine Zlatko Tripic fait office de maillon essentiel dans l’exécution de la vision commune des entraîneurs.
Tripic a marqué lors des deux manches de la victoire en barrage contre le Dinamo Zagreb, scellant ainsi la première apparition de Viking en phase principale de la Ligue des champions depuis 1992.
- Grubisic
Le modèle à deux entraîneurs à l’épreuve de la grande scène
Viking emmène son dispositif à deux entraîneurs en Allemagne pour une affiche mémorable face au VfB Stuttgart à la MHP Arena.
Le voyage de 1 150 kilomètres depuis Stavanger offre à Jensen et Lunde Aarsheim la scène idéale pour démontrer leur philosophie unique.
Viking cherchera à appliquer sans accroc le plan de jeu de ses coentraîneurs pour décrocher un résultat historique sur la scène européenne.
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