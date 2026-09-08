Le champion de Norvège Viking FK aborde le match de Ligue des champions de mercredi contre le VfB Stuttgart avec l’une des organisations les plus inhabituelles du football européen : deux entraîneurs principaux. Morten Jensen et Bjarte Lunde Aarsheim dirigent l’équipe à parts égales depuis janvier 2021.

Au lieu de s’appuyer sur une structure traditionnelle entraîneur-adjoint, les deux hommes disposent d’un pouvoir égal et prennent ensemble les principales décisions tactiques.

Loin d’être une solution temporaire, cette philosophie de cogestion a transformé Viking en une force redoutable sur la scène nationale et européenne.