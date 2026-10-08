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Pio Esposito ItalyGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Vieri : « Pio Esposito ressemble davantage à Toni qu’à moi, il battra le record de buts de Gigi Riva »

F. Esposito
Italie
C. Vieri

L’ex-buteur de l’Italie évoque son jeune héritier en sélection nationale

Christian Vieri, ancien buteur de l’Italie, interrogé par la Gazzetta dello Sport, parle de l’Italie, avec un regard particulier sur Pio Esposito.


SUR PIO ESPOSITO

« À 21 ans, il a déjà marqué sept buts avec ce maillot de l’Italie qui pèse lourd, cela veut dire que dans sept-huit ans, il battra le record de Gigi Riva. Et il sera l’attaquant qui aura marqué le plus de buts dans l’histoire de l’Italie. Mais cela veut aussi dire que dans deux-trois ans, lui aussi commencera à inscrire ses vingt buts par saison. »


SUR LA COMPARAISON FAITE PAR MANCINI : ESPOSITO COMME VIERI ET TONI

« Pio ressemble davantage à Toni, selon moi. Mais les comparaisons, pour moi, n’ont pas de sens, vous le savez. Et elles ne lui font même pas du bien. »


  • SUR L’ITALIE ET MANCINI

    « Ça m’a plu ? Oui, beaucoup. Mais je n’avais aucun doute sur Mancio. Je me fiche complètement de dire s’il s’était trompé, et dans quelle mesure : il avait déjà tout dit lui-même, non ? J’étais sûr de deux choses, que j’apprécie beaucoup : il transforme les équipes et donne leur chance aux jeunes. Et donner confiance aux jeunes, y croire, insister, c’est très important pour notre football. Parce que peu le font et son exemple compte. »

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