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« Viens au Brésil » : Cole Palmer désigné comme le successeur de Neymar en Amérique du Sud, tandis que João Pedro réagit à l’exclusion de son coéquipier de Chelsea de la sélection anglaise pour la Coupe du monde
Le style « samba » de Palmer salué
Dans une interview sans détour accordée au podcast « Rio Ferdinand Presents», Pedro a reconnu avoir d’abord sous-estimé le talent de Palmer avant de le voir à l’œuvre à Stamford Bridge. L’attaquant brésilien, auteur d’une première saison remarquée dans l’ouest londonien, estime que Palmer possède la « magie » nécessaire pour dicter le jeu des quintuples champions du monde.
« Il est très intelligent. C’est un magicien », assure le joueur de 24 ans. « Je lui ai dit : “Je ne me rendais pas compte que tu étais aussi fort.” Il m’a regardé, alors j’ai ajouté : « Oui, mais maintenant que je joue avec lui, c’est clair, il est différent. Viens au Brésil ! Là-bas, tu serais le numéro 10, sans souci. » Au Brésil, on n’a pas ce type de joueur. On joue en 4-2-4, sans véritable meneur. »
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Deux joueurs de Chelsea vivent une profonde déception en Coupe du monde.
Malgré leurs exploits sur le plan national, les deux joueurs suivront le tournoi depuis leur canapé. L’absence de Palmer dans la sélection des Three Lions a fait l’effet d’une bombe : Thomas Tuchel a justifié cette décision en affirmant que le meneur de jeu manquait de régularité au niveau international. L’entraîneur allemand a privilégié la discipline tactique au détriment de la créativité de Palmer, invoquant un besoin de constance.
Pedro a connu un sort similaire avec le Brésil malgré son titre de Joueur de la saison à Chelsea. Carlo Ancelotti a justifié ce choix en privilégiant des profils plus expérimentés et le retour de Neymar, tout en regrettant de laisser l’attaquant sur le bord de la route. Un coup dur pour Pedro, auteur de 20 participations à des buts lors de sa première exercice en Premier League avec les Blues.
La vision tactique d'Ancelotti pour la Seleção
Bien qu’il ait été écarté, Pedro n’éprouve aucune rancœur et salue l’approche d’Ancelotti. Depuis qu’il a pris les rênes de la Seleção, l’Italien privilégie la force du collectif plutôt que les individualités. Toutefois, comme le souligne l’attaquant, Ancelotti laisse à ses stars la liberté de s’exprimer au sein de ce système.
« Il dit qu’il ne veut pas d’un seul joueur. Il veut le groupe. Parce qu’il pense que le groupe a plus de puissance qu’un seul joueur », ajoute Pedro. « Avec lui, quand il parle, les gens écoutent : il a tout gagné. Il tisse des liens avec chacun, explique clairement ce qu’il attend puis laisse chacun exprimer son football et prendre du plaisir. C’est très bénéfique pour le groupe. »
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Une prédiction audacieuse pour les huitièmes de finale
À l’approche du tournoi nord-américain, Pedro estime que le Brésil a les moyens de mettre fin à 24 ans de disette et de remporter enfin la Coupe du monde. Il cite Vinícius Junior et Raphinha comme les principaux bénéficiaires de la culture de responsabilité partagée instaurée par Ancelotti, à condition que le groupe reste uni derrière cet objectif.
« Bien sûr, Vinícius sera l’homme de la situation. Mais pour qu’il le soit, il a besoin de l’équipe. Alors, il ne faut pas lui dire : “Si vous ne gagnez pas, c’est de votre faute.” Non, non, non », a-t-il ajouté. « Le groupe doit partager la même vision, avoir la même mentalité. Alors, vous verrez Vinícius, vous verrez Raphinha. »
L’attaquant de Chelsea lance même une petite pique au pays de son coéquipier, anticipant un choc entre les deux poids lourds en phase à élimination directe. Le Brésil affrontera d’abord le Maroc, Haïti et l’Écosse en phase de groupes, mais Pedro voit déjà plus loin : « On battra l’Angleterre en quarts de finale. »