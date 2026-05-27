« Viens au Brésil » : Cole Palmer désigné comme le successeur de Neymar en Amérique du Sud, tandis que João Pedro réagit à l’exclusion de son coéquipier de Chelsea de la sélection anglaise pour la Coupe du monde

Dans une interview sans détour accordée au podcast « Rio Ferdinand Presents», Pedro a reconnu avoir d’abord sous-estimé le talent de Palmer avant de le voir à l’œuvre à Stamford Bridge. L’attaquant brésilien, auteur d’une première saison remarquée dans l’ouest londonien, estime que Palmer possède la « magie » nécessaire pour dicter le jeu des quintuples champions du monde.

« Il est très intelligent. C’est un magicien », assure le joueur de 24 ans. « Je lui ai dit : “Je ne me rendais pas compte que tu étais aussi fort.” Il m’a regardé, alors j’ai ajouté : « Oui, mais maintenant que je joue avec lui, c’est clair, il est différent. Viens au Brésil ! Là-bas, tu serais le numéro 10, sans souci. » Au Brésil, on n’a pas ce type de joueur. On joue en 4-2-4, sans véritable meneur. »



