« Angelo Stiller », a répondu Littler lorsque le journaliste de DAZN Leon Karasch lui a demandé qui était son joueur allemand préféré. Si la superstar du jeu de fléchettes a d'abord reçu un commentaire élogieux de la part du journaliste, la remarque spontanée de Littler a définitivement déconcerté le reporter de DAZN.
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« Viens à United ! On a besoin d'aide » : la superstar des fléchettes Luke Littler aimerait voir cette star de la Bundesliga rejoindre Manchester United
« Viens à United ! On a besoin d'aide », a déclaré Littler. Le double champion du monde de fléchettes a également donné une raison : « Casemiro nous quitte ».
En effet, le contrat du joueur de 34 ans avec Manchester United ne sera pas prolongé et Stiller est, tout comme le Brésilien, un milieu de terrain défensif.
Mais alors que Casemiro excelle surtout dans le rôle de récupérateur et de duelliste de classe mondiale, Stiller est plutôt un meneur de jeu qui évolue en profondeur et un passeur. Le joueur du VfB Stuttgart, qui n’a été sélectionné par le sélectionneur national Julian Nagelsmann pour les prochains matchs internationaux qu’en raison de la blessure d’Aleksandar Pavlovic, a-t-il vraiment l’étoffe pour succéder à la légende Casemiro à United ? Du moins, United devrait-il chercher un successeur jouant au même poste ?
Quoi qu'il en soit, le simple fait que Littler s'intéresse à un joueur comme Angelo Stiller témoigne en tout cas d'une certaine connaissance du football de la part de la superstar des fléchettes, qui se trouve actuellement à Berlin pour la 8e journée de la Premier League of Darts.