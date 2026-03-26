« Viens à United ! On a besoin d'aide » : la superstar des fléchettes Luke Littler aimerait voir cette star de la Bundesliga rejoindre Manchester United

« Viens à United ! On a besoin d'aide », a déclaré Littler. Le double champion du monde de fléchettes a également donné une raison : « Casemiro nous quitte ».

En effet, le contrat du joueur de 34 ans avec Manchester United ne sera pas prolongé et Stiller est, tout comme le Brésilien, un milieu de terrain défensif.

Mais alors que Casemiro excelle surtout dans le rôle de récupérateur et de duelliste de classe mondiale, Stiller est plutôt un meneur de jeu qui évolue en profondeur et un passeur. Le joueur du VfB Stuttgart, qui n’a été sélectionné par le sélectionneur national Julian Nagelsmann pour les prochains matchs internationaux qu’en raison de la blessure d’Aleksandar Pavlovic, a-t-il vraiment l’étoffe pour succéder à la légende Casemiro à United ? Du moins, United devrait-il chercher un successeur jouant au même poste ?