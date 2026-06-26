Cet exploit historique a profondément marqué Ibrahimovic lors de son analyse d’après-match aux côtés de son collègue commentateur Thierry Henry. Évoquant ses origines familiales et l’impact social considérable du succès de l’équipe dans ce tournoi, l’attaquant emblématique a rendu un hommage très émouvant à l’équipe victorieuse et à ses supporters passionnés du monde entier.

Ibrahimovic a expliqué : « C’est ça, l’essence même du football : rassembler les gens. Surtout pour la Bosnie, un pays qui a tant souffert ; voir tout ce bonheur me touche profondément. J’en ai la chair de poule, car ce sont les racines de mon père, et rien que de voir 70 000 personnes chanter… Les supporters bosniaques ont probablement déjà remporté la Coupe du monde dans leur cœur. Cela me rend heureux et très fier d’eux.

« Les voir se qualifier pour la phase à élimination directe est déjà spécial, mais le moment le plus spécial, c’est quand les supporters chantent. Ça me touche profondément. Je n’arrive même pas à m’exprimer correctement en ce moment, mais c’est un moment très émouvant, et je suis tout simplement heureux. Je suis tout simplement heureux. »

Auparavant, le sélectionneur Barbarez avait confié ressentir une émotion tout aussi vive face à ce parcours digne d’un conte de fées : « Nous sommes arrivés ici en tant qu’outsiders absolus. Nous voulions accomplir quelque chose de grand, et c’est désormais une réalité. »