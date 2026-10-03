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Vidéo : Zlatan Ibrahimovic fête son 45e anniversaire en s’offrant une nouvelle Ferrari F80, alors qu’il poursuit son rôle à l’AC Milan
Un cadeau de luxe pour l’icône de l’AC Milan
Rares sont les figures du football mondial qui attirent autant l’attention qu’Ibrahimovic, et son 45e anniversaire n’a pas fait exception. L’ancien attaquant, connu pour son amour des bolides de hautes performances, a décidé de marquer le coup en s’offrant une Ferrari F80. Cette nouvelle acquisition prolonge une tradition bien établie chez le Suédois, qui célèbre fréquemment les étapes importantes de sa vie avec des supercars rares et onéreuses. Sur les réseaux sociaux, les supporters n’ont pas tardé à réagir à la nouvelle, certains plaisantant même en disant que ce n’est pas Zlatan qui conduit la Ferrari, mais la Ferrari qui conduit Zlatan.
Malgré son statut de légende, le rôle actuel d’Ibrahimovic a parfois été source de confusion chez les fidèles des Rossoneri. Si beaucoup le considèrent comme un dirigeant du club, sa fonction officielle est celle de Senior Advisor auprès de RedBird Capital et de Gerry Cardinale. Cette distinction est cruciale, car Zlatan agit comme un super-consultant pour le groupe propriétaire plutôt que comme un directeur traditionnel uniquement centré sur les opérations quotidiennes milanaises. Il est un confident de confiance pour Cardinale, faisant le lien entre les investisseurs américains et le monde complexe du football européen.
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Trouver l’équilibre entre responsabilités et influence
L’implication d’Ibrahimovic au sein du club reste stratégique plutôt qu’opérationnelle. Il a joué un rôle clé dans des décisions de haut niveau, notamment dans le choix de l’entraîneur principal et du directeur sportif, mais il interfère rarement dans l’autonomie du staff technique. Par exemple, il est récemment revenu au centre d’entraînement de Milanello après une absence de six mois, en apparaissant juste avant un match crucial contre Benfica. Cette approche en retrait permet à des figures comme Ruben Amorim de gérer l’effectif sans ressentir au quotidien le poids de l’immense personnalité d’Ibrahimovic, comme l’a noté La Gazzetta dello Sport.
Son influence, cependant, s’étend bien au-delà des limites de Milanello. Ibrahimovic reste une voix importante du football mondial, prenant souvent position dans les plus grands débats de ce sport. Lors d’une récente séquence avec les médias, l’ancien joueur de Barcelone a montré qu’il gardait toujours un œil attentif sur ses anciens clubs. Interrogé sur ses pronostics pour la saison en cours, il a fermement soutenu Barcelone pour remporter à la fois le titre en Liga et le trophée de la Ligue des champions sous les ordres d’Hansi Flick.
- AFP
Un héritage en train de s’écrire
Alors qu’il entre dans sa 46e année, Ibrahimovic ne montre aucun signe de ralentissement ni de changement dans son approche unique du jeu. Son pacte avec Cardinale reste la pierre angulaire de sa vie professionnelle actuelle, lui offrant la liberté « d’être Zlatan » tout en contribuant à la croissance de l’une des institutions les plus prestigieuses d’Europe. Il continue d’expliquer aux propriétaires les subtilités du football continental, en veillant à ce que le projet sportif du club soit en accord avec ses objectifs financiers.
Au final, « l’homme invisible » de Milan est tout sauf invisible. Qu’il achète une nouvelle Ferrari F80 ou qu’il influence dans l’ombre l’orientation tactique de l’AC Milan, Ibrahimovic reste la figure la plus fascinante du football italien. Son anniversaire rappelle son impact durable, à la fois comme athlète retraité et comme acteur de plus en plus influent dans le monde du business du sport.
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