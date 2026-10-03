Rares sont les figures du football mondial qui attirent autant l’attention qu’Ibrahimovic, et son 45e anniversaire n’a pas fait exception. L’ancien attaquant, connu pour son amour des bolides de hautes performances, a décidé de marquer le coup en s’offrant une Ferrari F80. Cette nouvelle acquisition prolonge une tradition bien établie chez le Suédois, qui célèbre fréquemment les étapes importantes de sa vie avec des supercars rares et onéreuses. Sur les réseaux sociaux, les supporters n’ont pas tardé à réagir à la nouvelle, certains plaisantant même en disant que ce n’est pas Zlatan qui conduit la Ferrari, mais la Ferrari qui conduit Zlatan.

Malgré son statut de légende, le rôle actuel d’Ibrahimovic a parfois été source de confusion chez les fidèles des Rossoneri. Si beaucoup le considèrent comme un dirigeant du club, sa fonction officielle est celle de Senior Advisor auprès de RedBird Capital et de Gerry Cardinale. Cette distinction est cruciale, car Zlatan agit comme un super-consultant pour le groupe propriétaire plutôt que comme un directeur traditionnel uniquement centré sur les opérations quotidiennes milanaises. Il est un confident de confiance pour Cardinale, faisant le lien entre les investisseurs américains et le monde complexe du football européen.



