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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : Youssef En-Nesyri conduit Al-Ittihad à une victoire asiatique à l'ultime instant grâce à une frappe retentissante

Neftchi Fargona vs Al Ittihad
Neftchi Fargona
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
Y. En-Nesyri
Ouzbékistan
Arabie saoudite
Maroc

La star marocaine attire tous les regards avec un but à la dernière minute

Al-Ittihad a refusé de concéder un résultat décevant lors de sa confrontation face au club ouzbek du Neftchi Ferghana, après avoir arraché une précieuse victoire sur le score de 2-1, dans la rencontre qui a opposé les deux équipes au stade « Istiqlol », dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

La rencontre a débuté de façon choquante pour Al-Ittihad, après que les joueurs locaux ont ouvert le score tôt, à la 17e minute, par l'intermédiaire de Jamshid Iskanderov sur un penalty, accordé après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, à la suite d'une main commise sur l'attaquant d'Al-Ittihad George Ilenikhena, obligeant l'équipe saoudienne à revenir au score.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une tête d'Awar relance Al-Ittihad dans le match

    Al-Ittihad n'a pas abdiqué malgré son retard et s'est mis en quête du but égalisateur grâce à ses initiatives offensives, jusqu'à ce que l'Algérien Houssem Aouar parvienne à remettre les deux équipes à égalité, après avoir inscrit un but d'une tête soignée à la 34e minute, redonnant espoir aux hommes d'Al-Amid avant la fin de la première période.



    La seconde période a été le théâtre d'une lutte ouverte entre les deux équipes, avec des tentatives réciproques pour faire basculer la rencontre, tandis que le match nul semblait se profiler à l'approche du coup de sifflet final, avant que le Marocain Youssef En-Nesyri ne surgisse à l'instant décisif.



  • El Nesyri frappe à la dernière seconde

    Alors que le match se dirigeait vers un nul, En-Nesyri a volé la vedette en inscrivant le but de la victoire pour Al-Ittihad à la 90e minute, offrant à son équipe trois points précieux après une confrontation difficile et évitant à l'Amid de perdre davantage de points dans son parcours continental.

    À lire aussi : La crise entre Al-Nassr et Al-Wasl s'enflamme, l'AFC dans la ligne de mire et une bataille juridique à l'horizon !

    Al-Ittihad a porté son total à 4 points, se hissant provisoirement à la septième place du classement du groupe Ouest, tandis que le Nasaf Qarshi est resté bloqué à 3 points, à la neuvième place, dans une victoire qui pourrait donner à l'équipe saoudienne un élan important avant la suite des compétitions du tournoi.


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