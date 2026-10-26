Al-Ittihad a refusé de concéder un résultat décevant lors de sa confrontation face au club ouzbek du Neftchi Ferghana, après avoir arraché une précieuse victoire sur le score de 2-1, dans la rencontre qui a opposé les deux équipes au stade « Istiqlol », dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

La rencontre a débuté de façon choquante pour Al-Ittihad, après que les joueurs locaux ont ouvert le score tôt, à la 17e minute, par l'intermédiaire de Jamshid Iskanderov sur un penalty, accordé après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, à la suite d'une main commise sur l'attaquant d'Al-Ittihad George Ilenikhena, obligeant l'équipe saoudienne à revenir au score.