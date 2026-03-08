VIDÉO : Weston McKennie, star de l'équipe nationale américaine de football, reçoit une gifle étrange de son propre patron après avoir marqué un but pour la Juventus

L'incident en question s'est produit pendant la deuxième mi-temps du match de Serie A à domicile de la Juve contre Pise. L'équipe contrôlait totalement le match lorsque Kenan Yildiz a inscrit le troisième but de la soirée à la 75e minute.

À l'occasion du 67e anniversaire de Spalletti, Yildiz a tenu à se diriger vers la ligne de touche pour célébrer. Il a été rejoint par plusieurs coéquipiers, et l'entraîneur passionné a été invité à se joindre à la fête.

McKennie est arrivé en retard, trottinant pour rejoindre le groupe, et a ensuite reçu une gifle de Spalletti. Il a semblé recevoir quelques mots d'encouragement avant de retourner sur le terrain.