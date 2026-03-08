Goal.com
Weston McKennie Luciano Spalletti Juventus 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

VIDÉO : Weston McKennie, star de l'équipe nationale américaine de football, reçoit une gifle étrange de son propre patron après avoir marqué un but pour la Juventus

La star de l'équipe nationale américaine Weston McKennie a été étrangement giflée par son propre entraîneur après avoir vu la Juventus marquer un but lors de sa victoire 4-0 contre Pise. Le milieu de terrain international américain a disputé l'intégralité des 90 minutes de ce match, aligné au poste d'arrière latéral, mais il s'est peut-être retrouvé avec une douleur à la tête après avoir été frappé à la joue par Luciano Spalletti.

  • La Juventus a remporté une victoire écrasante en Serie A à domicile.

    L'incident en question s'est produit pendant la deuxième mi-temps du match de Serie A à domicile de la Juve contre Pise. L'équipe contrôlait totalement le match lorsque Kenan Yildiz a inscrit le troisième but de la soirée à la 75e minute.

    À l'occasion du 67e anniversaire de Spalletti, Yildiz a tenu à se diriger vers la ligne de touche pour célébrer. Il a été rejoint par plusieurs coéquipiers, et l'entraîneur passionné a été invité à se joindre à la fête.

    McKennie est arrivé en retard, trottinant pour rejoindre le groupe, et a ensuite reçu une gifle de Spalletti. Il a semblé recevoir quelques mots d'encouragement avant de retourner sur le terrain.

  • Regardez McKennie, la star de l'équipe nationale américaine de football, se faire gifler par l'entraîneur de la Juventus.

  • McKennie a signé un nouveau contrat avec la Juventus jusqu'en 2030.

    Ce n'est pas la première fois que Spalletti gifle l'un de ses joueurs. Il avait déjà fait de même en janvier dernier avant d'envoyer Lois Openda disputer un match de Ligue des champions contre le grand club portugais Benfica.

    Ce geste semble être une marque d'affection plutôt qu'une manifestation de colère. McKennie a donné à son entraîneur de nombreuses raisons de se réjouir cette saison. Le polyvalent Américain a inscrit huit buts et délivré sept passes décisives au cours de la saison 2025-26.

    Il a occupé plusieurs postes, de la défense à l'attaque, et a récemment mis fin aux rumeurs de transfert en signant un nouveau contrat jusqu'en 2030, son précédent contrat expirant cet été et la libre agence se profilant à l'horizon.

    Plutôt que d'explorer d'autres options en dehors de Turin, alors qu'un transfert en Premier League était envisagé pour l'ancien joueur prêté par Leeds United, McKennie pourra se concentrer pleinement sur la Coupe du monde à domicile avec les États-Unis.

  • Weston McKennie Juventus 2025-26Getty

    McKennie considéré comme un joueur clé pour les Bianconeri

    La légende de l'équipe nationale américaine Tab Ramos a récemment déclaré à GOAL, en donnant son avis sur McKennie : « Je dois vous dire que Weston McKennie est un joueur qui peut jouer n'importe où, à n'importe quel poste sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait pour la Juve ces deux derniers mois, ils l'ont fait jouer partout, de l'arrière droit au milieu de terrain central, en passant par le milieu offensif. Il finit toujours dans la surface et est toujours dangereux. Il a toujours fait la différence. Pour être honnête, le redressement de la Juventus repose en partie sur les épaules de Weston McKennie, il a été tellement bon pour eux. »

    Spalletti est conscient de l'importance que McKennie a prise pour son équipe, et le joueur de 27 ans devrait être davantage sollicité à mesure qu'il libère tout son potentiel, même si certaines de ces sollicitations sont plus douloureuses qu'il ne le souhaiterait.

