Au Parc des Princes, une atmosphère lourde pesait sur Mohamed Salah, contraint de regarder la rencontre depuis le banc de touche. Après la décision audacieuse d’Arne Slot de laisser l’ailier prolifique sur le banc pour ce choc européen crucial, Liverpool a peiné à imposer son rythme et s’est finalement incliné 2-0 au Parc des Princes.

Après le coup de sifflet final, l’Égyptien a effectué des exercices de récupération sur la pelouse tandis que ses coéquipiers regagnaient les vestiaires. Malgré sa déception palpable, l’ailier a bien fait une brève apparition près du plateau deTNT Sports, au bord de la pelouse, pour saluer les anciens capitaines de Liverpool Steven Gerrard et Steve McManaman, ainsi que la présentatrice Laura Woods. Interrogé sur une éventuelle interview, Salah a poliment mais fermement décliné l’invitation, visiblement peu disposé à s’exprimer devant les caméras. Gerrard, présent en tant que consultant pour la rencontre, a aussitôt pris sa défense.

« Il doit être frustré », a déclaré Gerrard à TNT Sports. « Il doit se dire qu’il aurait pu faire la différence et apporter un plus, surtout offensivement. Il est sans doute un peu triste et frustré. Mais il faut lui rendre hommage, car il est resté sur la pelouse pour effectuer des exercices supplémentaires. Dans son esprit, il est déjà tourné vers Fulham et il en fait plus que nécessaire, ce qui témoigne de son professionnalisme et de sa mentalité », a conclu l’ancien capitaine légendaire du club.