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Yosua Arya

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VIDÉO : Visiblement affecté, Mohamed Salah a refusé de s’exprimer auprès des journalistes après la décision controversée d’Arne Slot de le laisser sur le banc lors de la défaite contre le PSG

M. Salah
Liverpool
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

Mohamed Salah a affiché sa déception après la défaite de Liverpool face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. L’attaquant égyptien a refusé de s’exprimer devant les médias au terme de la rencontre perdue 2-0 au Parc des Princes, même s’il a pris le temps de saluer Steven Gerrard sur le bord du terrain.

  • Une soirée difficile à Paris

    Au Parc des Princes, une atmosphère lourde pesait sur Mohamed Salah, contraint de regarder la rencontre depuis le banc de touche. Après la décision audacieuse d’Arne Slot de laisser l’ailier prolifique sur le banc pour ce choc européen crucial, Liverpool a peiné à imposer son rythme et s’est finalement incliné 2-0 au Parc des Princes.

    Après le coup de sifflet final, l’Égyptien a effectué des exercices de récupération sur la pelouse tandis que ses coéquipiers regagnaient les vestiaires. Malgré sa déception palpable, l’ailier a bien fait une brève apparition près du plateau deTNT Sports, au bord de la pelouse, pour saluer les anciens capitaines de Liverpool Steven Gerrard et Steve McManaman, ainsi que la présentatrice Laura Woods. Interrogé sur une éventuelle interview, Salah a poliment mais fermement décliné l’invitation, visiblement peu disposé à s’exprimer devant les caméras. Gerrard, présent en tant que consultant pour la rencontre, a aussitôt pris sa défense.

    « Il doit être frustré », a déclaré Gerrard à TNT Sports. « Il doit se dire qu’il aurait pu faire la différence et apporter un plus, surtout offensivement. Il est sans doute un peu triste et frustré. Mais il faut lui rendre hommage, car il est resté sur la pelouse pour effectuer des exercices supplémentaires. Dans son esprit, il est déjà tourné vers Fulham et il en fait plus que nécessaire, ce qui témoigne de son professionnalisme et de sa mentalité », a conclu l’ancien capitaine légendaire du club.

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  • Slot assume sa stratégie défensive

    En conférence de presse d’après-match, Slot a dû justifier son choix de composition, expliquant que les conditions de la rencontre l’avaient contraint à laisser Salah sur le banc. Le technicien néerlandais a assuré que les dernières minutes exigeaient plus de solidité défensive que de créativité offensive, et qu’il avait donc préféré préserver le joueur égyptien en vue du calendrier national.

    « En fin de match, l’essentiel était de tenir bon plutôt que d’espérer marquer », a-t-il expliqué. « Bien sûr, on ne sait jamais : la saison dernière, nous avons scoré à la 85e minute grâce à Harvey Elliott après la sortie de Mo. Mais durant ces 20 ou 25 minutes, nous n’avons fait que défendre. Mo possède d’immenses qualités, toutefois le voir passer autant de temps à couvrir sa propre surface n’est pas optimal. Mieux vaut préserver son énergie pour les nombreux matchs à venir. »

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    Et maintenant ?

    Après avoir été écarté du match contre le PSG, Salah espère être titularisé et faire la différence samedi, lorsque Liverpool affrontera Fulham en Premier League, avant le match retour contre les Parisiens à Anfield la semaine prochaine.

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