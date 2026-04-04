VIDÉO : Vinicius Jr. HUMILIE Trent Alexander-Arnold avec un petit pont incroyable à l'entraînement du Real Madrid et se lance dans une célébration hilarante

Dès que le ballon a filé entre les jambes d'Alexander-Arnold, Vinicius n'a pas hésité une seconde. Au lieu de reprendre le jeu, il s'est immédiatement lancé dans une célébration hilarante, riant et se moquant avec désinvolture de l'arrière droit tout en se faisant porter par Eduardo Camavinga. Le reste de l'équipe madrilène n'a pas tardé à se joindre à la fête. Ce moment a suscité des réactions immédiates de la part de ses coéquipiers, que l'on a vus pliés en deux de rire tandis que le défenseur né à Liverpool tentait de se remettre de son embarras.