L'intensité est toujours au rendez-vous au centre d'entraînement du Real Madrid, mais l'ambiance a pris une tournure purement comique lors d'une séance cette semaine. Lors d'un exercice de rondo, Vini Jr a utilisé une feinte fulgurante pour clouer Alexander-Arnold sur place. Le ballon a filé entre les jambes de l'ancienne star de Liverpool avant même qu'il n'ait pu réagir, provoquant immédiatement un tonnerre d'applaudissements de la part des joueurs autour.
Traduit par
VIDÉO : Vinicius Jr. HUMILIE Trent Alexander-Arnold avec un petit pont incroyable à l'entraînement du Real Madrid et se lance dans une célébration hilarante
Un moment magique à Valdebebas
Regardez la vidéo
Des fêtes hilarantes
Dès que le ballon a filé entre les jambes d'Alexander-Arnold, Vinicius n'a pas hésité une seconde. Au lieu de reprendre le jeu, il s'est immédiatement lancé dans une célébration hilarante, riant et se moquant avec désinvolture de l'arrière droit tout en se faisant porter par Eduardo Camavinga. Le reste de l'équipe madrilène n'a pas tardé à se joindre à la fête. Ce moment a suscité des réactions immédiates de la part de ses coéquipiers, que l'on a vus pliés en deux de rire tandis que le défenseur né à Liverpool tentait de se remettre de son embarras.
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
L'équipe d'Álvaro Arbeloa se prépare actuellement à affronter Majorque en Liga. Elle est toujours en lice pour le titre, les « Blancos » occupant la deuxième place, à seulement quatre points du leader, Barcelone. Elle affrontera ensuite le Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.