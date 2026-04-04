Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : Vinicius Jr. HUMILIE Trent Alexander-Arnold avec un petit pont incroyable à l'entraînement du Real Madrid et se lance dans une célébration hilarante

Vinicius Junior
T. Alexander-Arnold
Real Madrid
LaLiga

Vinicius Junior a une nouvelle fois démontré pourquoi il est l'un des dribbleurs les plus redoutés du football mondial, même si, cette fois-ci, sa victime était l'un de ses propres coéquipiers. La superstar brésilienne a laissé Trent Alexander-Arnold sans voix lors d'une récente séance d'entraînement du Real Madrid grâce à un geste technique qui est depuis devenu viral.

  • Un moment magique à Valdebebas

    L'intensité est toujours au rendez-vous au centre d'entraînement du Real Madrid, mais l'ambiance a pris une tournure purement comique lors d'une séance cette semaine. Lors d'un exercice de rondo, Vini Jr a utilisé une feinte fulgurante pour clouer Alexander-Arnold sur place. Le ballon a filé entre les jambes de l'ancienne star de Liverpool avant même qu'il n'ait pu réagir, provoquant immédiatement un tonnerre d'applaudissements de la part des joueurs autour.

    • Publicité

  • Regardez la vidéo

  • Des fêtes hilarantes

    Dès que le ballon a filé entre les jambes d'Alexander-Arnold, Vinicius n'a pas hésité une seconde. Au lieu de reprendre le jeu, il s'est immédiatement lancé dans une célébration hilarante, riant et se moquant avec désinvolture de l'arrière droit tout en se faisant porter par Eduardo Camavinga. Le reste de l'équipe madrilène n'a pas tardé à se joindre à la fête. Ce moment a suscité des réactions immédiates de la part de ses coéquipiers, que l'on a vus pliés en deux de rire tandis que le défenseur né à Liverpool tentait de se remettre de son embarras.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    L'équipe d'Álvaro Arbeloa se prépare actuellement à affronter Majorque en Liga. Elle est toujours en lice pour le titre, les « Blancos » occupant la deuxième place, à seulement quatre points du leader, Barcelone. Elle affrontera ensuite le Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB