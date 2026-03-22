VIDÉO : Vinicius Jr et Jude Bellingham ont été copieusement hués et sifflés lors d'un événement de MMA de la Professional Fighters League à Madrid

Vinicius s'était rendu à l'événement de la Professional Fighters League (PFL) en compagnie de ses coéquipiers Thibaut Courtois et Jude Bellingham, dans l'espoir de profiter des combats depuis le premier rang, mais l'ambiance a radicalement changé lorsque les caméras de la salle se sont tournées vers eux. Lorsque leur image a été projetée sur les écrans géants de la salle, des sifflets et des huées se sont fait entendre dans le public. L'incident est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, mettant en évidence la division claire des opinions que le joueur suscite en dehors du Santiago Bernabéu, même au sein de la ville de Madrid elle-même.

Malgré l'intensité des huées et la pression exercée par des milliers de personnes, les joueurs madrilènes ont tenté de garder leur sang-froid à tout moment. Vini, habitué à être la cible de critiques dans divers stades d'Espagne, n'a montré aucun signe d'agacement ou de confrontation envers les tribunes, conservant une attitude professionnelle alors que les caméras suivaient chacun de ses mouvements. Courtois, quant à lui, a été accueilli par une salve d'applaudissements.