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Donny Afroni

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VIDÉO : Vinicius Jr et Jude Bellingham ont été copieusement hués et sifflés lors d'un événement de MMA de la Professional Fighters League à Madrid

La star du Real Madrid Vinicius Jr et Jude Bellingham se sont retrouvés sous les feux d'une attention médiatique désagréable ce week-end après avoir été accueillis de manière hostile lors d'une apparition publique dans la capitale espagnole. Bien qu'ils se trouvaient chez eux, les internationaux brésilien et anglais ont été accueillis par une salve de sifflets et de huées qui les ont laissés visiblement frustrés.

  • Accueil hostile réservé aux stars du Real Madrid

    Vinicius s'était rendu à l'événement de la Professional Fighters League (PFL) en compagnie de ses coéquipiers Thibaut Courtois et Jude Bellingham, dans l'espoir de profiter des combats depuis le premier rang, mais l'ambiance a radicalement changé lorsque les caméras de la salle se sont tournées vers eux. Lorsque leur image a été projetée sur les écrans géants de la salle, des sifflets et des huées se sont fait entendre dans le public. L'incident est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, mettant en évidence la division claire des opinions que le joueur suscite en dehors du Santiago Bernabéu, même au sein de la ville de Madrid elle-même.

    Malgré l'intensité des huées et la pression exercée par des milliers de personnes, les joueurs madrilènes ont tenté de garder leur sang-froid à tout moment. Vini, habitué à être la cible de critiques dans divers stades d'Espagne, n'a montré aucun signe d'agacement ou de confrontation envers les tribunes, conservant une attitude professionnelle alors que les caméras suivaient chacun de ses mouvements. Courtois, quant à lui, a été accueilli par une salve d'applaudissements.

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  • La réputation controversée de Vini sur le terrain

    Les détracteurs de Vinicius invoquent souvent son comportement provocateur sur le terrain comme étant à l'origine de cette hostilité publique. Qu'il s'agisse de mimer des pleurs devant les supporters adverses, de faire des gestes laissant entendre que ses adversaires n'ont leur place qu'en deuxième division, ou encore de ses fréquentes altercations avec les arbitres, Vinicius peine à se faire apprécier des observateurs neutres malgré son talent indéniable. Cependant, le monde du football continue, à juste titre, de condamner toute forme d'insulte raciste à l'encontre du joueur.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Un rappel de la polarisation dans le football

    Les services de sécurité et les organisateurs de l'événement de MMA n'ont pas publié de communiqué officiel concernant le comportement des spectateurs, mais les images capturées par les fans et les médias présents montrent clairement que le « facteur Real Madrid » suscite des sentiments contradictoires. Cet événement met toutefois en évidence la forte polarisation qui règne actuellement dans le sport espagnol. Il est frappant de constater que des figures de classe mondiale comme Bellingham et Vini se heurtent à ce genre de rejet lors d’événements en dehors du football professionnel, ce qui suggère que la rivalité et les discours qui les entourent transcendent le terrain et imprègnent chacune de leurs apparitions publiques.

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