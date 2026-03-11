Alors que retentissait l'hymne de la Ligue des champions, Osimhen était visiblement ému aux larmes, debout dans la ligne aux côtés de ses coéquipiers Mario Lemina et Gabriel Sara. Le milieu de terrain Lucas Torreira a été vu en train de réconforter l'attaquant avant que celui-ci ne se ressaisisse pour serrer la main des joueurs de Liverpool. Ce fut une démonstration impressionnante de soutien de la part des fidèles supporters du Cimbom envers leur attaquant emblématique, qui a tissé un lien incroyable avec le club d'Istanbul depuis son arrivée. Osimhen est resté professionnel sur le terrain, offrant une passe décisive à Mario Lemina qui a marqué le seul but de cette victoire cruciale 1-0 pour les géants turcs.
Traduit par
VIDÉO : Victor Osimhen ému aux larmes lorsque les supporters de Galatasaray rendent hommage à sa défunte mère avec un immense tifo lors du match de Ligue des champions contre Liverpool
Osimhen fournit une passe décisive dans la victoire de Galatasaray
Regardez le clip
Le parcours difficile d'Osimhen vers les sommets
Cet hommage revêtait une importance particulière pour Osimhen, qui avait déjà évoqué le traumatisme causé par la perte de sa mère à un jeune âge. Évoquant son enfance et les difficultés rencontrées par sa famille à Lagos, au Nigeria, l'attaquant a déclaré à l'UEFA : « Ma mère est décédée très jeune. Mon frère aîné m'a appelé depuis le village pour m'annoncer qu'elle s'était endormie et ne s'était jamais réveillée. Son départ a été très difficile pour notre famille. Mon père a dû partir à la recherche d'un emploi pour nous nourrir chaque jour. Le football était le seul moyen pour moi et ma famille de sortir de la pauvreté. »
- AFP
Et ensuite ?
Galatasaray a désormais battu Liverpool à deux reprises à domicile en Ligue des champions cette saison et sera confiant quant à l'obtention d'un résultat positif lors du match retour des huitièmes de finale à Anfield la semaine prochaine. Mais avant cela, il affrontera Basaksehir ce week-end dans le championnat turc, avec pour objectif de conserver son avance de quatre points en tête du classement.