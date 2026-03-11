VIDÉO : Victor Osimhen ému aux larmes lorsque les supporters de Galatasaray rendent hommage à sa défunte mère avec un immense tifo lors du match de Ligue des champions contre Liverpool

Alors que retentissait l'hymne de la Ligue des champions, Osimhen était visiblement ému aux larmes, debout dans la ligne aux côtés de ses coéquipiers Mario Lemina et Gabriel Sara. Le milieu de terrain Lucas Torreira a été vu en train de réconforter l'attaquant avant que celui-ci ne se ressaisisse pour serrer la main des joueurs de Liverpool. Ce fut une démonstration impressionnante de soutien de la part des fidèles supporters du Cimbom envers leur attaquant emblématique, qui a tissé un lien incroyable avec le club d'Istanbul depuis son arrivée. Osimhen est resté professionnel sur le terrain, offrant une passe décisive à Mario Lemina qui a marqué le seul but de cette victoire cruciale 1-0 pour les géants turcs.