Goal.com
En direct
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP
Donny Afroni

Traduit par

VIDÉO : Victor Osimhen ému aux larmes lorsque les supporters de Galatasaray rendent hommage à sa défunte mère avec un immense tifo lors du match de Ligue des champions contre Liverpool

Victor Osimhen était submergé par l'émotion avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Galatasaray et Liverpool mardi soir. Quelques instants avant le coup d'envoi dans un Rams Park en effervescence, les supporters locaux ont dévoilé un immense tifo émouvant représentant le portrait de l'attaquant nigérian aux côtés de sa défunte mère. La banderole était accompagnée d'un message fort qui a clairement touché l'attaquant de 27 ans : « Nous sommes une famille et la famille est tout ».

  • Osimhen fournit une passe décisive dans la victoire de Galatasaray

    Alors que retentissait l'hymne de la Ligue des champions, Osimhen était visiblement ému aux larmes, debout dans la ligne aux côtés de ses coéquipiers Mario Lemina et Gabriel Sara. Le milieu de terrain Lucas Torreira a été vu en train de réconforter l'attaquant avant que celui-ci ne se ressaisisse pour serrer la main des joueurs de Liverpool. Ce fut une démonstration impressionnante de soutien de la part des fidèles supporters du Cimbom envers leur attaquant emblématique, qui a tissé un lien incroyable avec le club d'Istanbul depuis son arrivée. Osimhen est resté professionnel sur le terrain, offrant une passe décisive à Mario Lemina qui a marqué le seul but de cette victoire cruciale 1-0 pour les géants turcs.

    • Publicité

  • Regardez le clip

  • Le parcours difficile d'Osimhen vers les sommets

    Cet hommage revêtait une importance particulière pour Osimhen, qui avait déjà évoqué le traumatisme causé par la perte de sa mère à un jeune âge. Évoquant son enfance et les difficultés rencontrées par sa famille à Lagos, au Nigeria, l'attaquant a déclaré à l'UEFA : « Ma mère est décédée très jeune. Mon frère aîné m'a appelé depuis le village pour m'annoncer qu'elle s'était endormie et ne s'était jamais réveillée. Son départ a été très difficile pour notre famille. Mon père a dû partir à la recherche d'un emploi pour nous nourrir chaque jour. Le football était le seul moyen pour moi et ma famille de sortir de la pauvreté. »

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    Et ensuite ?

    Galatasaray a désormais battu Liverpool à deux reprises à domicile en Ligue des champions cette saison et sera confiant quant à l'obtention d'un résultat positif lors du match retour des huitièmes de finale à Anfield la semaine prochaine. Mais avant cela, il affrontera Basaksehir ce week-end dans le championnat turc, avec pour objectif de conserver son avance de quatre points en tête du classement.

Super Lig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0