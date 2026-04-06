Vidéo… Une vague de moqueries contre les excentricités d'Arteta : et tu veux gagner la Ligue des champions ?

Arsenal est devenu la risée du public après la diffusion d'images montrant des entraînements insolites sous la houlette de son entraîneur Mikel Arteta, alors que l'équipe tente de retrouver son équilibre après des résultats décevants.

Des photos et des vidéos de la séance d'entraînement ont montré les joueurs d'Arsenal participant à des exercices non conventionnels, notamment l'utilisation de stylos lors des entraînements collectifs, ainsi que des activités visant, selon le staff technique, à renforcer la coordination et la concentration entre les joueurs.

Selon le Daily Mail, ces images ont surpris les supporters, qui ont estimé que l'équipe avait besoin de travailler sur les aspects techniques fondamentaux, plutôt que de recourir à ces méthodes inhabituelles.

Lire aussi : Inzaghi décide de son avenir… Va-t-il trahir Al-Hilal pour l’Italie ?

Lire aussi : Un cauchemar en 5 images… La star de City brise les rêves de Salah

Lire aussi : Au bord du précipice... Un rapport médical suscite l'inquiétude concernant l'ancienne star du Real