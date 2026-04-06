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Vidéo… Une vague de moqueries contre les excentricités d'Arteta : et tu veux gagner la Ligue des champions ?

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L'entraîneur d'Arsenal surprend les supporters

Arsenal est devenu la risée du public après la diffusion d'images montrant des entraînements insolites sous la houlette de son entraîneur Mikel Arteta, alors que l'équipe tente de retrouver son équilibre après des résultats décevants.

Des photos et des vidéos de la séance d'entraînement ont montré les joueurs d'Arsenal participant à des exercices non conventionnels, notamment l'utilisation de stylos lors des entraînements collectifs, ainsi que des activités visant, selon le staff technique, à renforcer la coordination et la concentration entre les joueurs.

Selon le Daily Mail, ces images ont surpris les supporters, qui ont estimé que l'équipe avait besoin de travailler sur les aspects techniques fondamentaux, plutôt que de recourir à ces méthodes inhabituelles.

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  • Des entraînements étranges… Que fait Arteta ?

    Les photos montraient les joueurs de l'équipe en train de participer à des entraînements insolites, au cours desquels ils maintenaient le ballon entre leurs têtes tout en restant debout en petits groupes, avant de se déplacer avec et d'essayer de le faire entrer dans un panier, dans une scène qui a retenu l'attention.

    La séance d'entraînement comprenait également un autre exercice, au cours duquel les joueurs se déplaçaient avec le ballon à leurs pieds, tout en tenant des stylos entre leurs doigts, une image qui a suscité de nombreuses interrogations quant à la nature de ces entraînements.

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  • Le club londonien a fait l'objet de commentaires sarcastiques sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters ont exprimé leur étonnement face à ces méthodes, d'autant plus que l'équipe cherche à améliorer ses résultats en cette phase de la saison.

    Le Daily Mail a ajouté : « Ces entraînements, bien qu'étranges, peuvent être considérés comme un test de concentration. Les joueurs doivent se concentrer sur plusieurs choses à la fois, tout en continuant à accomplir la tâche. »

    Le journal a révélé : « Les fans de football n’ont toutefois pas tardé à se moquer des derniers exercices non conventionnels d’Arteta, l’un d’entre eux les qualifiant de nouvelle « astuce » de sa part.

    Un utilisateur des réseaux sociaux a réagi à la vidéo, qui a fait le buzz sur X, en déclarant : « Et vous voulez gagner la Ligue des champions avec ce genre d’entraînement ? ».

    Un autre a ajouté : « Cet entraînement mène à la catastrophe. »

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    Arteta cherche à remporter le premier titre d'Arsenal en Premier League depuis 22 ans – après avoir vu son équipe échouer dans les deux compétitions nationales le mois dernier – et il est clair qu'il fait tout, y compris des choses étranges, pour atteindre cet objectif.

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