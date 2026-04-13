Le meneur de jeu a été décisif lors de la victoire de City face aux Blues en deuxième période, offrant deux passes décisives qui ont permis à son équipe de s’imposer 2-0 à Stamford Bridge. Il a d’abord servi Nico O’Reilly pour l’ouverture du score à la 51^e minute, avant de lancer Marc Guehi pour le deuxième but des visiteurs. Des images le montrent faisant tournoyer une bouteille pendant un arrêt de jeu, alors qu’un joueur recevait des soins, bien avant que Phil Foden ne le remplace à la 76^e minute.
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VIDÉO : Une séquence amateur inédite montre Rayan Cherki en train de jouer au « bottle flip » pendant la victoire de Manchester City face à Chelsea
Cherki s'est illustré lors du large succès de Bridge
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La créativité d’élite
Grâce à sa performance impressionnante à l’ouest de Londres, Cherki porte son total de la saison à 10 passes décisives et trois buts en 26 matchs de Premier League. Le Français a désormais délivré au moins deux passes décisives lors de trois rencontres différentes cette saison, un exploit que seul Bruno Fernandes, de Manchester United, a réussi à égaler toutes compétitions confondues. Une telle créativité s’est avérée essentielle pour une équipe de City qui compte actuellement six points de retard sur Arsenal, mais qui, surtout, possède un match en moins que ses rivaux du nord de Londres.
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La course au titre se précise
Les hommes de Pep Guardiola sont en pleine ascension alors qu'ils se préparent pour une « finale » décisive contre Arsenal à l'Etihad Stadium le 19 avril. Alors que l'écart risque de se réduire encore davantage, la capacité de Cherki à déjouer les défenses sera sous les feux de la rampe, City cherchant à renverser l'avantage des Gunners dans la dernière ligne droite. Toute baisse de régime risquerait d’offrir le titre de Premier League à l’équipe de Mikel Arteta.