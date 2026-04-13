VIDÉO : Une séquence amateur inédite montre Rayan Cherki en train de jouer au « bottle flip » pendant la victoire de Manchester City face à Chelsea

Le meneur de jeu a été décisif lors de la victoire de City face aux Blues en deuxième période, offrant deux passes décisives qui ont permis à son équipe de s’imposer 2-0 à Stamford Bridge. Il a d’abord servi Nico O’Reilly pour l’ouverture du score à la 51^e minute, avant de lancer Marc Guehi pour le deuxième but des visiteurs. Des images le montrent faisant tournoyer une bouteille pendant un arrêt de jeu, alors qu’un joueur recevait des soins, bien avant que Phil Foden ne le remplace à la 76^e minute.