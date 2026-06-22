L'équipe nationale égyptienne a signé une victoire historique face à la Nouvelle-Zélande (3-1), ce lundi, lors de la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Les Kiwis avaient pourtant ouvert le score dès la 15^e minute par l’intermédiaire de Finn Sormann, auteur d’une tête puissante profitant d’un marquage trop lâche de la défense égyptienne.

En seconde période, les Pharaons ont renversé la vapeur grâce à Mostafa “Zico” Abdel Raouf (59^e), Mohamed Salah (67^e) et Mahmoud “Trezeguet” Hassan (82^e).









Les Pharaons ont ensuite multiplié les occasions sans réussir à alourdir le score, notamment lorsque Zico, après avoir dribblé le gardien à la 93e minute, a trop attendu avant de tirer et a laissé filer une balle de 4-1.









Il s’agit du premier succès des Pharaons en phase finale de Coupe du monde, après leurs participations en 1934, 1990, 2018 et 2026.

Les Pharaons prennent ainsi la tête du groupe avec 4 points, devant l’Iran (2e, 2 pts) et la Belgique (3e, 2 pts), tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point.







