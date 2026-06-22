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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : « Une première historique »… L'Égypte fait entrer son nom dans les annales en battant la Nouvelle-Zélande et prend les commandes du groupe

FEATURES
Nouvelle-Zélande vs Égypte
Nouvelle-Zélande
Égypte
Coupe du monde
M. Salah
M. Ziko
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada

Une soirée historique pour les Pharaons

L'équipe nationale égyptienne a signé une victoire historique face à la Nouvelle-Zélande (3-1), ce lundi, lors de la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Les Kiwis avaient pourtant ouvert le score dès la 15^e minute par l’intermédiaire de Finn Sormann, auteur d’une tête puissante profitant d’un marquage trop lâche de la défense égyptienne.

En seconde période, les Pharaons ont renversé la vapeur grâce à Mostafa “Zico” Abdel Raouf (59^e), Mohamed Salah (67^e) et Mahmoud “Trezeguet” Hassan (82^e).



Les Pharaons ont ensuite multiplié les occasions sans réussir à alourdir le score, notamment lorsque Zico, après avoir dribblé le gardien à la 93e minute, a trop attendu avant de tirer et a laissé filer une balle de 4-1.



Il s’agit du premier succès des Pharaons en phase finale de Coupe du monde, après leurs participations en 1934, 1990, 2018 et 2026.

Les Pharaons prennent ainsi la tête du groupe avec 4 points, devant l’Iran (2e, 2 pts) et la Belgique (3e, 2 pts), tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point.



  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le mystère du changement de positions en première mi-temps

    L'équipe d'Égypte a entamé la rencontre sans surprise majeure dans son onze de départ. Cependant, l'entraîneur Hossam Hassan a surpris en déplaçant ses attaquants : Imam Ashour sur l'aile gauche, Mohamed Salah en soutien d'Omar Marmoush, tandis que Zico occupait le côté droit.

    Ce choix a visiblement diminué le potentiel offensif des Pharaons, Imam étant plus à l’aise au milieu de terrain et Salah, lui, étant un poison sur l’aile droite.

    La défense, elle aussi, a semblé friable, en raison des erreurs de Yasser Ibrahim, clairement en deçà de son niveau habituel en première période, et de la baisse de régime de Mohamed Hani.

    Après avoir encaissé l’unique but néo-zélandais, les Pharaons n’ont pas réussi à égaliser, malgré quelques occasions créées par leurs attaquants.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Corriger l'erreur… et le renouveau des Pharaons

    En seconde période, Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a rétabli son schéma offensif habituel, déclenchant une série d’assauts des Pharaons.

    Les Pharaons ont alors enchaîné les offensives, concrétisées par trois buts, et ont même manqué plusieurs occasions franches qui auraient pu leur permettre de doubler la mise.

    Zizo s’est illustré en inscrivant un but et en offrant une passe décisive à Mohamed Salah, lequel a également marqué et délivré une passe décisive. Le duo a livré une prestation exceptionnelle, surtout après avoir échangé ses positions en seconde période.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Schober, véritable soupape de sécurité


    Le gardien Mostafa Shobeir a réalisé une performance remarquable lors du match d’aujourd’hui, se dressant comme un rempart infranchissable face aux assauts néo-zélandais.

    Devant une arrière-garde égyptienne souvent en difficulté, notamment en première période, il a dû multiplier les interventions pour préserver son but.

    En seconde période, il est resté concentré et a repoussé plusieurs tentatives néo-zélandaises, permettant aux siens de conserver leur avantage.

    Si Salah et Zico ont brillé en attaque et largement contribué à cette victoire, il serait injuste d’occulter la performance de Mostafa Shobeir, dont l’apport a été aussi décisif que celui du duo offensif pour offrir aux Pharaons leur première victoire dans l’histoire de leurs participations à la Coupe du monde.

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