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Donny Afroni

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VIDÉO : Une marque sur le point de penalty qui a conduit Harry Kane à tirer complètement à côté pour le Bayern Munich – les « coups bas » de la star de Wolfsburg, Jeanuel Belocian, ont été filmés

H. Kane
Bayern Munich
Bundesliga
Wolfsburg
Wolfsburg vs Bayern Munich

L'incroyable série de réussite de Harry Kane sur penalty en Bundesliga a finalement pris fin samedi, mais le capitaine de l'Angleterre semble avoir été victime d'une sorte de « magie noire » flagrante. L'attaquant du Bayern Munich a, contrairement à son habitude, tiré à côté face à Wolfsburg, enregistrant ainsi son premier échec en première division allemande depuis son arrivée en 2023.

  • Belocian a été pris en flagrant délit.

    Alors que Kane s’apprêtait à tirer le penalty, accordé après une faute de Konstantinos Koulierakis sur Michael Olise, les caméras ont surpris le défenseur de Wolfsburg, Jeanuel Belocian, en train de saboter discrètement la surface de réparation. Pendant que l’arbitre était distrait par les joueurs du Bayern, le jeune international de 21 ans a griffé le sol autour du point de penalty avec ses crampons.

    Cette manœuvre peu fair-play porta ses fruits : au moment de l’élan de Kane, son pied d’appui glissa sur la pelouse dégradée, déséquilibra l’attaquant et envoya le ballon sans danger à côté du poteau droit. Un moment stupéfiant pour les supporters bavarois, habitués à voir leur buteur transformer chaque penalty avec une régularité de métronome.

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  • L’ère Kane touche à sa fin

    Ce raté met fin à une série remarquable de 24 penalties réussis d’affilée en Bundesliga pour le joueur de 32 ans. Depuis son arrivée en Bavière en provenance de Tottenham, Kane s’est imposé comme la référence des tireurs de pénaltys en Allemagne, mais même les meilleurs finisseurs peuvent buter sur les obstacles psychologiques et physiques de cet « art obscur ». Avant ce week-end, Kane n’avait manqué que deux autres penalties cette saison : en Ligue des champions face à l’Union Saint-Gilloise en janvier, puis en DFB-Pokal, lorsque Florian Stritzel, gardien de Wehen Wiesbaden, avait repoussé sa tentative.

    Statistiquement, Kane demeure un géant à 11 mètres : seulement trois échecs en 40 tentatives sous le maillot bavarois, pour un taux de réussite de 92,5 %, parmi les plus élevés de l’histoire du football mondial.

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    La course au Soulier d’or se poursuit

    Malgré ce penalty manqué, la saison de Kane restera dans les annales. Avec 33 buts, il trône toujours en tête du classement des buteurs de la Bundesliga, loin devant son premier poursuivant, Denis Undav (Stuttgart, 19 buts). Ses premières saisons en Allemagne ont atteint un niveau de performance rarement observé en Europe. Même si sa série parfaite en championnat est désormais terminée, le capitaine anglais reste focalisé sur l’objectif de conclure l’exercice en beauté, avant de guider son équipe nationale durant la trêve internationale estivale.

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