VIDÉO : Une marque sur le point de penalty qui a conduit Harry Kane à tirer complètement à côté pour le Bayern Munich – les « coups bas » de la star de Wolfsburg, Jeanuel Belocian, ont été filmés

Alors que Kane s’apprêtait à tirer le penalty, accordé après une faute de Konstantinos Koulierakis sur Michael Olise, les caméras ont surpris le défenseur de Wolfsburg, Jeanuel Belocian, en train de saboter discrètement la surface de réparation. Pendant que l’arbitre était distrait par les joueurs du Bayern, le jeune international de 21 ans a griffé le sol autour du point de penalty avec ses crampons.

Cette manœuvre peu fair-play porta ses fruits : au moment de l’élan de Kane, son pied d’appui glissa sur la pelouse dégradée, déséquilibra l’attaquant et envoya le ballon sans danger à côté du poteau droit. Un moment stupéfiant pour les supporters bavarois, habitués à voir leur buteur transformer chaque penalty avec une régularité de métronome.