Même pour une entraîneuse qui a remporté presque tous les titres possibles en club et mené les États-Unis vers la gloire olympique, la Coupe du monde réserve encore des moments bouleversants. Mardi, Hayes s'est retrouvée au cœur de l'action lorsqu'elle a été choisie pour présider les cérémonies d'avant-match du huitième de finale entre l'Argentine et l'Égypte.

Debout entre les légendaires capitaines Messi et Salah, Hayes affichait un bonheur évident d’être de la partie. Revenue sur cette expérience, elle a d’abord publié sur sa story Instagram : « Je n’arrive toujours pas à croire au match auquel je viens d’assister, mais rencontrer Messi et Salah m’a fait me sentir à nouveau comme une enfant », avant de partager une vidéo de l’instant dans un post séparé, accompagnée de la légende : « Avoir la chance de serrer la main de deux des plus grands joueurs que ce sport ait jamais connus, lors d’un match riche en émotions, a été une journée que je n’oublierai jamais. J’adore vraiment le foot. »

Sous cette publication, la légende d’Arsenal Ian Wright a salué la sélectionneuse des États-Unis en la qualifiant de « reine GOAT ».