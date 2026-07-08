AFP
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VIDÉO : « Une journée inoubliable » – Les poignées de main échangées entre Lionel Messi et Mohamed Salah lors de la Coupe du monde ont ravi Emma Hayes, tandis qu’Ian Wright désignait la sélectionneuse de l’équipe nationale féminine des États-Unis comme « la reine des GOAT »
Emma Hayes savoure un instant « retour en enfance »
Même pour une entraîneuse qui a remporté presque tous les titres possibles en club et mené les États-Unis vers la gloire olympique, la Coupe du monde réserve encore des moments bouleversants. Mardi, Hayes s'est retrouvée au cœur de l'action lorsqu'elle a été choisie pour présider les cérémonies d'avant-match du huitième de finale entre l'Argentine et l'Égypte.
Debout entre les légendaires capitaines Messi et Salah, Hayes affichait un bonheur évident d’être de la partie. Revenue sur cette expérience, elle a d’abord publié sur sa story Instagram : « Je n’arrive toujours pas à croire au match auquel je viens d’assister, mais rencontrer Messi et Salah m’a fait me sentir à nouveau comme une enfant », avant de partager une vidéo de l’instant dans un post séparé, accompagnée de la légende : « Avoir la chance de serrer la main de deux des plus grands joueurs que ce sport ait jamais connus, lors d’un match riche en émotions, a été une journée que je n’oublierai jamais. J’adore vraiment le foot. »
Sous cette publication, la légende d’Arsenal Ian Wright a salué la sélectionneuse des États-Unis en la qualifiant de « reine GOAT ».
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L'Argentine s'impose au terme d'un match palpitant de Coupe du monde
Le match a justifié l’engouement suscité avant le coup d’envoi sous les yeux de Hayes et de son fils Harry, présents en tribunes pour assister à ce qui s’annonçait déjà comme un classique. L’Égypte semblait en passe de créer la sensation, jusqu’à ce qu’une fin de match irrésistible des championnes du monde en titre renverse la vapeur. La remontée a été lancée à la 79^e minute par le défenseur de Tottenham Cristian Romero.
Comme prévu, c’est Messi qui a permis à son équipe de revenir au score peu après. L’Argentin a égalisé quelques minutes plus tard, portant à 21 son total de buts en Coupe du monde et accentuant la pression sur les Pharaons. Ce renversement de situation spectaculaire s’est achevé à la 92^e minute, lorsque Enzo Fernández a inscrit de la tête le but de la victoire (3-2), qualifiant l’Albiceleste pour les quarts de finale.
- Getty Images Sport
Tous les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde 2027.
Si Hayes savoure actuellement l’ambiance du tournoi masculin en tant que supportrice et invitée d’honneur, son objectif à long terme reste résolument centré sur sa propre équipe. Ayant pris les rênes de l’équipe nationale féminine américaine en mai 2024, elle a déjà redressé la barre. Après avoir mené les Américaines à la médaille d’or olympique à Paris en 2024, la pression sera forte pour reconquérir le titre suprême l’année prochaine.
Une fois le tournoi de 2026 achevé, Hayes se tournera résolument vers la Coupe du monde féminine 2027, programmée au Brésil. Forte d’un effectif rajeuni et d’un premier titre olympique sous son ère, la sélection américaine abordera l’épreuve comme grande favorite pour conquérir un cinquième sacre mondial et réaffirmer sa suprématie sur la scène internationale.
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