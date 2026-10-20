Al-Nassr a réussi à franchir l'obstacle de Neom avec difficulté, après avoir arraché une précieuse victoire sur le score d'un but à zéro, lors de la confrontation qui a opposé les deux équipes mardi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League, grâce à une frappe en pleine lucarne signée du Portugais João Félix, qui a sauvé son équipe d'un faux pas lors d'une soirée à oublier vécue par son compatriote Cristiano Ronaldo.

La rencontre a connu un scénario palpitant, les deux équipes s'étant renvoyé la politesse en gâchant des occasions nettes, tandis que Ronaldo a souffert devant les cages, manquant un penalty ainsi qu'un certain nombre d'occasions faciles, avant que Félix n'intervienne et ne scelle le sort de la confrontation d'un superbe but en seconde période.



