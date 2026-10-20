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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
GOAL
Traduit par

Vidéo : une frappe surpuissante de Félix sauve Ronaldo et Al-Nassr des griffes de Neom

Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
J. Felix
Arabie saoudite
Portugal

Le Real Madrid décroche les 3 points

Al-Nassr a réussi à franchir l'obstacle de Neom avec difficulté, après avoir arraché une précieuse victoire sur le score d'un but à zéro, lors de la confrontation qui a opposé les deux équipes mardi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League, grâce à une frappe en pleine lucarne signée du Portugais João Félix, qui a sauvé son équipe d'un faux pas lors d'une soirée à oublier vécue par son compatriote Cristiano Ronaldo.

La rencontre a connu un scénario palpitant, les deux équipes s'étant renvoyé la politesse en gâchant des occasions nettes, tandis que Ronaldo a souffert devant les cages, manquant un penalty ainsi qu'un certain nombre d'occasions faciles, avant que Félix n'intervienne et ne scelle le sort de la confrontation d'un superbe but en seconde période.


  • La fusée de Felix décide de l'affrontement

    Al-Nassr a attendu la 61e minute de la rencontre pour briser l'égalité, lorsque João Félix a décoché une frappe puissante qui est venue se loger dans les filets de Neom, profitant d'une passe magnifique, pour offrir à son équipe l'avantage un but à zéro et mettre un terme aux tentatives des deux camps de trouver le chemin des filets.

    Le but de la star portugaise est intervenu à un moment crucial, après qu'Al-Nassr eut échoué à traduire sa supériorité en buts, dans un contexte marqué par la solidité de la défense de Neom et le gaspillage d'occasions des deux côtés, Félix confirmant une nouvelle fois sa capacité à faire la différence dans les instants décisifs.



  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Ronaldo gâche les occasions et vit une soirée difficile

    De l'autre côté, Cristiano Ronaldo a vécu l'un de ses matchs les plus difficiles, après avoir gâché une occasion dangereuse en fin de première mi-temps, lorsqu'il n'est pas parvenu à transformer un penalty, avec une frappe qui s'est étrangement éloignée du but.

    Le calvaire du capitaine d'Al-Nassr ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a gâché une occasion encore plus surprenante en début de seconde période, précisément à la deuxième minute, lorsqu'il a reçu une passe de la tête du Sénégalais Sadio Mané à la suite d'un corner, se retrouvant devant le but vide, mais il a tiré au-dessus de la barre transversale.

    Ronaldo a de nouveau gâché une occasion à la 75e minute, après avoir reçu une passe dans la surface de réparation, mais il a tiré à côté du poteau gauche, continuant ainsi de manquer les occasions qui auraient pu offrir à Al-Nassr une victoire plus tranquille, son équipe ayant été contrainte de préserver son avance jusqu'au bout.

  • Lacazette menace, mais Al-Nassr empoche les trois points

    De son côté, le Français Alexandre Lacazette a gâché une occasion précoce pour Neom à la cinquième minute, après s'être retrouvé seul face au but, mais le Brésilien Pinto Matheus a repoussé sa tentative et a évité à Al-Nassr d'encaisser un but précoce.

    L'attaquant de Neom a également failli ramener le match à la case départ, lorsqu'il s'est élevé pour reprendre de la tête un ballon dangereux qui est venu heurter la barre transversale.

    Malgré les occasions que Neom s'est procurées, Al-Nassr a réussi à conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final, s'offrant trois points précieux et portant son total à 22 points à la troisième place, à deux points du leader Al-Hilal et à trois points d'Al-Qadsiah, tandis que le total de Neom reste bloqué à 16 points à la sixième place.


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