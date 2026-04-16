VIDÉO : « Une erreur » - Youri Tielemans hilare après la réponse d’Unai Emery à la question d’un journaliste lors de la conférence de presse d’Aston Villa

Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash et Victor Lindelöf risquent une suspension européenne s’ils reçoivent un nouveau carton jaune. Interrogé sur l’éventualité d’adapter son onze pour le match de jeudi soir afin d’éviter des sanctions avant la demi-finale, l’entraîneur espagnol a campé sur sa position avec fermeté. Après une brève pause, l’entraîneur des Villans a tranché : « Poser cette question est une erreur, et y répondre en serait une autre. Nous jouons demain. Nous ne pensons pas à la demi-finale, nous nous concentrons sur demain, et bien sûr, ils aligneront aussi leurs meilleurs joueurs. »

Ce refus d’envisager un tel scénario hypothétique a d’ailleurs arraché un sourire à son milieu de terrain, Tielemans.