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Aston Villa FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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VIDÉO : « Une erreur » - Youri Tielemans hilare après la réponse d’Unai Emery à la question d’un journaliste lors de la conférence de presse d’Aston Villa

U. Emery
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Aston Villa vs Bologne
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Y. Tielemans

Le manager d’Aston Villa, Unai Emery, a offert un moment typique de son humour pince-sans-rire lors de la conférence de presse d’avant-match, laissant le milieu de terrain Youri Tielemans avoir du mal à garder son sérieux. Alors que l’Espagnol éludait les questions concernant d’éventuelles suspensions, son ton direct a déclenché une vague de rires dans la salle de presse, à la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue Europa contre l’équipe italienne de Bologne.

  • Emery met fin aux spéculations sur une éventuelle suspension

    Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash et Victor Lindelöf risquent une suspension européenne s’ils reçoivent un nouveau carton jaune. Interrogé sur l’éventualité d’adapter son onze pour le match de jeudi soir afin d’éviter des sanctions avant la demi-finale, l’entraîneur espagnol a campé sur sa position avec fermeté. Après une brève pause, l’entraîneur des Villans a tranché : « Poser cette question est une erreur, et y répondre en serait une autre. Nous jouons demain. Nous ne pensons pas à la demi-finale, nous nous concentrons sur demain, et bien sûr, ils aligneront aussi leurs meilleurs joueurs. »

    Ce refus d’envisager un tel scénario hypothétique a d’ailleurs arraché un sourire à son milieu de terrain, Tielemans.

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  • Tielemans prend la chose avec le sourire

    Assis aux côtés de son entraîneur, Tielemans n’a pu réprimer un large sourire tandis qu’Emery prononçait ces mots avec le plus grand sérieux. L’international belge a dû contenir son rire, manifestement amusé par la gêne provoquée par ce ton dédaigneux.

    Le milieu de terrain de 26 ans a ensuite souligné l’ambiance positive qui règne au club, alors que celui-ci vise un titre continental et une place dans le top 4 du championnat national, comptant bien capitaliser sur son avance de 3-1 acquise lors du match aller. « Je pense que nous pouvons sentir que nous sommes dans une bonne passe », a déclaré Tielemans. « Nous avons le vent en poupe, que ce soit pour les premières places de la Premier League ou pour les quarts de finale de l’Europa League. »

  • emery(C)Getty Images

    Respect et concentration de tous les instants

    Malgré leur confortable avance de deux buts, les joueurs de Villa restent concentrés. Un message de rigueur martelé par Unai Emery, qui a mis en garde son effectif contre tout relâchement, rappelant la récente victoire surprise de Bologne face à la Roma au tour précédent. « Lorsqu’ils ont affronté la Roma, on aurait pu penser que la Roma était favorite. Ils ont battu l’une des favorites… La manière dont ils s’engagent dans leur jeu et se battent sur chaque ballon force le respect. Ils aborderont la rencontre avec la même intensité, la même agressivité, en recherchant le duel et en nous mettant sous pression. »

    Tielemans a abondé dans ce sens, insistant sur la nécessité de rester concentré : « Il faut jouer le match le mieux possible sans anticiper la fin, car c’est là qu’on peut parfois se laisser emporter. » Pour conclure la conférence de presse, l’Espagnol a promis une performance encore plus intense à Villa Park : « Dès que l’arbitre sifflera le coup d’envoi, nous serons concentrés à 100 %. Nous nous battrons davantage ici que nous ne l’avons fait là-bas. »

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