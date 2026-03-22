VIDÉO : Une bagarre éclate après que Mason Greenwood a été mis KO et que la star marseillaise a dû quitter le terrain sur blessure face à Lille

Après trois victoires consécutives en Ligue 1, Marseille a essuyé un revers à domicile face à Lille. Bien qu'il ait pris l'avantage grâce à un but d'Ethan Nwaneri à la 43e minute et qu'il ait ainsi mené à la mi-temps, Marseille s'est effondré en seconde période, Lille réagissant rapidement avec l'égalisation de Thomas Meunier à la 49e minute. L'attaquant français chevronné Olivier Giroud a ensuite inscrit le but de la victoire in extremis pour les visiteurs à la 86e minute.

Cette victoire permet à Lille de totaliser 47 points et de se hisser à la cinquième place, ravivant ainsi ses espoirs de décrocher une place en Ligue des champions, l'écart avec Marseille, troisième, n'étant désormais plus que de deux points à sept journées de la fin de la saison de Ligue 1.