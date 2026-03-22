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Mohamed Saeed

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VIDÉO : Une bagarre éclate après que Mason Greenwood a été mis KO et que la star marseillaise a dû quitter le terrain sur blessure face à Lille

Le match crucial de Ligue 1 opposant Marseille à Lille a sombré dans le chaos dimanche matin, lorsqu'un tacle violent sur Mason Greenwood a déclenché une bagarre générale sur le terrain. L'attaquant anglais, furieux d'avoir été fauché en pleine contre-attaque, a provoqué une altercation qui a vu les joueurs des deux équipes s'affronter au Stade Vélodrome. Greenwood n'a pas pu poursuivre la rencontre et a dû être remplacé à la suite de ce tacle.

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    Le retour tardif de Lille surprend Marseille

    Après trois victoires consécutives en Ligue 1, Marseille a essuyé un revers à domicile face à Lille. Bien qu'il ait pris l'avantage grâce à un but d'Ethan Nwaneri à la 43e minute et qu'il ait ainsi mené à la mi-temps, Marseille s'est effondré en seconde période, Lille réagissant rapidement avec l'égalisation de Thomas Meunier à la 49e minute. L'attaquant français chevronné Olivier Giroud a ensuite inscrit le but de la victoire in extremis pour les visiteurs à la 86e minute.

    Cette victoire permet à Lille de totaliser 47 points et de se hisser à la cinquième place, ravivant ainsi ses espoirs de décrocher une place en Ligue des champions, l'écart avec Marseille, troisième, n'étant désormais plus que de deux points à sept journées de la fin de la saison de Ligue 1.

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  • Le chaos éclate alors que Greenwood est anéanti

    Le match entre Marseille et Lille a pris une tournure explosive dès les premières minutes lorsqu'une bagarre a éclaté après que Greenwood a été projeté au sol lors d'une contre-attaque rapide. L'attaquant anglais avait réussi à se démarquer de son défenseur et cherchait à exploiter un espace dans le dernier tiers du terrain lorsqu'il a été stoppé net par un tacle tardif et violent de Casper Verdonk, le joueur de Lille.

    La violence du tacle et la vitesse à laquelle Greenwood se déplaçait ont projeté l'ancien joueur de Manchester United au sol, un geste qui a immédiatement provoqué la colère du banc marseillais et de ses coéquipiers sur le terrain.

    L'arbitre Benoît Bastien a été contraint d'intervenir alors que les joueurs des deux équipes s'affrontaient dans une mêlée générale, Verdonk recevant finalement un carton jaune pour son rôle dans l'incident.


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  • Des problèmes disciplinaires précoces affectent les deux équipes

    Dès le coup d'envoi, l'arbitre a eu fort à faire dans ce qui s'est avéré être un match très disputé entre deux équipes en lice pour la Ligue des champions. La discipline a été un sujet de préoccupation majeur pour Lille dès la première minute, lorsque Nathan Ngoy a reçu un carton. Le défenseur a été sanctionné pour jeu dangereux après avoir touché Igor Paixao à la tête avec un tacle haut, ce qui l'a contraint à jouer sur le fil du rasoir pendant le reste de la rencontre.

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