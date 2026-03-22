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VIDÉO : Une bagarre éclate après que Mason Greenwood a été mis KO et que la star marseillaise a dû quitter le terrain sur blessure face à Lille
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Le retour tardif de Lille surprend Marseille
Après trois victoires consécutives en Ligue 1, Marseille a essuyé un revers à domicile face à Lille. Bien qu'il ait pris l'avantage grâce à un but d'Ethan Nwaneri à la 43e minute et qu'il ait ainsi mené à la mi-temps, Marseille s'est effondré en seconde période, Lille réagissant rapidement avec l'égalisation de Thomas Meunier à la 49e minute. L'attaquant français chevronné Olivier Giroud a ensuite inscrit le but de la victoire in extremis pour les visiteurs à la 86e minute.
Cette victoire permet à Lille de totaliser 47 points et de se hisser à la cinquième place, ravivant ainsi ses espoirs de décrocher une place en Ligue des champions, l'écart avec Marseille, troisième, n'étant désormais plus que de deux points à sept journées de la fin de la saison de Ligue 1.
Le chaos éclate alors que Greenwood est anéanti
Le match entre Marseille et Lille a pris une tournure explosive dès les premières minutes lorsqu'une bagarre a éclaté après que Greenwood a été projeté au sol lors d'une contre-attaque rapide. L'attaquant anglais avait réussi à se démarquer de son défenseur et cherchait à exploiter un espace dans le dernier tiers du terrain lorsqu'il a été stoppé net par un tacle tardif et violent de Casper Verdonk, le joueur de Lille.
La violence du tacle et la vitesse à laquelle Greenwood se déplaçait ont projeté l'ancien joueur de Manchester United au sol, un geste qui a immédiatement provoqué la colère du banc marseillais et de ses coéquipiers sur le terrain.
L'arbitre Benoît Bastien a été contraint d'intervenir alors que les joueurs des deux équipes s'affrontaient dans une mêlée générale, Verdonk recevant finalement un carton jaune pour son rôle dans l'incident.
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Des problèmes disciplinaires précoces affectent les deux équipes
Dès le coup d'envoi, l'arbitre a eu fort à faire dans ce qui s'est avéré être un match très disputé entre deux équipes en lice pour la Ligue des champions. La discipline a été un sujet de préoccupation majeur pour Lille dès la première minute, lorsque Nathan Ngoy a reçu un carton. Le défenseur a été sanctionné pour jeu dangereux après avoir touché Igor Paixao à la tête avec un tacle haut, ce qui l'a contraint à jouer sur le fil du rasoir pendant le reste de la rencontre.
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