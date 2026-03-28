VIDÉO : Une avalanche de selfies alors que Lionel Messi est entouré des joueurs et du staff mauritaniens après la victoire de l'Argentine en match amical

Le match amical opposant l'Argentine à la Mauritanie à Buenos Aires s'est terminé par une scène insolite sur la pelouse de La Bombonera, mettant en scène Messi. Après que la Mauritanie eut réussi l'exploit remarquable de marquer contre les champions du monde grâce à un but inscrit dans les dernières secondes, l'arbitre a sifflé la fin du match, scellant ainsi la victoire de l'équipe de Lionel Scaloni. Les membres du staff technique mauritanien ont alors ignoré le protocole et se sont précipités vers Messi pour prendre des photos avec l'idole argentine avant qu'il ne soit escorté hors du stade par les agents de sécurité. Entouré d'appareils photo, de projecteurs, de téléphones portables et de personnes cherchant à s'approcher, Messi s'est montré suffisamment aimable pour poser devant ceux qui cherchaient le meilleur angle pour une photo qu'ils chériront toute leur vie.