Le match amical opposant l'Argentine à la Mauritanie à Buenos Aires s'est terminé par une scène insolite sur la pelouse de La Bombonera, mettant en scène Messi. Après que la Mauritanie eut réussi l'exploit remarquable de marquer contre les champions du monde grâce à un but inscrit dans les dernières secondes, l'arbitre a sifflé la fin du match, scellant ainsi la victoire de l'équipe de Lionel Scaloni. Les membres du staff technique mauritanien ont alors ignoré le protocole et se sont précipités vers Messi pour prendre des photos avec l'idole argentine avant qu'il ne soit escorté hors du stade par les agents de sécurité. Entouré d'appareils photo, de projecteurs, de téléphones portables et de personnes cherchant à s'approcher, Messi s'est montré suffisamment aimable pour poser devant ceux qui cherchaient le meilleur angle pour une photo qu'ils chériront toute leur vie.
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VIDÉO : Une avalanche de selfies alors que Lionel Messi est entouré des joueurs et du staff mauritaniens après la victoire de l'Argentine en match amical
Le chaos à La Bombonera
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L'Argentine peine à trouver son rythme
Sur le terrain, le match s'est avéré moins facile que ne l'auraient imaginé les champions du monde face à une équipe classée 115e au classement mondial. L'Argentine a rapidement pris l'avantage grâce à un but d'Enzo Fernández et à un coup franc de Nico Paz, mais elle n'a pas réussi à véritablement dominer la rencontre. Cette prestation a frustré Scaloni, comme il l'a admis après coup : « L'équipe n'a pas fait un bon match. Il faut le dire pour pouvoir travailler à s’améliorer ». Le gardien Emiliano Martínez s’est montré tout aussi critique envers cette prestation, estimant que l’équipe avait manqué de mordant lors de ce qui était son premier match de la trêve internationale de mars.
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Les préparatifs pour la Coupe du monde se poursuivent
Ce match amical a constitué une préparation essentielle pour Scaloni, qui cherche à finaliser son effectif en vue de la Coupe du monde 2026. La « Finalissima » européenne contre l'Espagne ayant été annulée, l'Argentine a dû se tourner vers d'autres adversaires pour maintenir son élan. La prochaine rencontre de l'Albiceleste sera un nouveau match à domicile, cette fois contre la Zambie, prévu le 31 mars.